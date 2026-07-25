SpaceX muvaffaqiyati: Starship kemasi ilk bor okeanga butun holda qoʻndi

·45·Texno
SpaceX muvaffaqiyati: Starship kemasi ilk bor okeanga butun holda qoʻndi

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi koinotni tadqiq qilish tarixida muhim burilish yasadi. Flight 13 sinov parvozi doirasida Starship kosmik kemasi koinotdan qaytganidan soʻng Hind okeaniga muvaffaqiyatli qoʻndi va birinchi marta oʻz butunligini saqlab qoldi. Ushbu yutuq toʻliq qayta foydalaniladigan transport tizimini yaratish yoʻlidagi eng yirik qadamlardan biri sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kema dvigatellar yordamida tormozlanish va vertikal qoʻnish manevrini amalga oshirgach, suv yuzasida suzib yurishda davom etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, apparat kutilganidek portlab ketmadi, aksincha, barqaror holatni saqlab qoldi. Garchi korpusning ayrim qismlarida kichik alanga koʻringan boʻlsa-da, bu umumiy konstruksiyaning mustahkamligiga putur yetkazmadi.

Telemetriya va Starlink aloqasi

Mazkur sinovning oʻziga xos jihatlaridan biri shundaki, Starship okeanga tushganidan keyin ham Starlink sunʼiy yoʻldosh tarmogʻi orqali telemetriya maʼlumotlarini uzatishni toʻxtatmadi. Bu muhandislarga real vaqt rejimida kemaning holatini kuzatish va barcha tizimlar qanday ishlaganini tahlil qilish imkonini berdi. Ilon Mask ijtimoiy tarmoqlarda kema butun ekanini va maʼlumotlar uzatishda davom etayotganini tasdiqladi.

Omon qolgan Starship endilikda mutaxassislar uchun bebaho tadqiqot obyekti boʻlib xizmat qiladi. Muhandislar koinotdagi ekstremal haroratlarga qarshi turuvchi issiqlikdan himoya plitalari, dvigatellar va aerodinamik rullarning holatini batafsil oʻrganishlari mumkin boʻladi. Avvalroq Ilon Mask issiqlikdan himoya qatlamining yangi versiyasini yuqori baholab, kema koinotdan qaytgach ham ajoyib koʻrinishda boʻlishini taʼkidlagan edi.

Ushbu parvoz nafaqat kema konstruksiyasini, balki SpaceX ekotizimidagi boshqa loyihalarni ham sinovdan oʻtkazdi. Xususan, kompaniya muhandisi Maykl Nikolls 20 ta yangi avlod Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini tekshirishning muhim bosqichi muvaffaqiyatli yakunlanganini maʼlum qildi. Bu koinotda sunʼiy intellekt va aloqa tizimlarini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

Oʻzbekistonlik koinot ishqibozlari va texnologiya ixlosmandlari uchun ham bu yangilik katta ahamiyatga ega. Starship loyihasining muvaffaqiyati kelajakda Mars va Oyga parvozlar narxini sezilarli darajada arzonlashtirishi kutilmoqda. Dunyodagi eng quvvatli raketa tizimining qayta foydalanishga tayyor holatda qaytishi, SpaceX kompaniyasini oʻz maqsadlariga yanada yaqinlashtirdi.

SpaceXStarshipElon MuskKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiBugun, 20:59Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob