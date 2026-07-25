SpaceX muvaffaqiyati: Starship kemasi ilk bor okeanga butun holda qoʻndi
Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi koinotni tadqiq qilish tarixida muhim burilish yasadi. Flight 13 sinov parvozi doirasida Starship kosmik kemasi koinotdan qaytganidan soʻng Hind okeaniga muvaffaqiyatli qoʻndi va birinchi marta oʻz butunligini saqlab qoldi. Ushbu yutuq toʻliq qayta foydalaniladigan transport tizimini yaratish yoʻlidagi eng yirik qadamlardan biri sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kema dvigatellar yordamida tormozlanish va vertikal qoʻnish manevrini amalga oshirgach, suv yuzasida suzib yurishda davom etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, apparat kutilganidek portlab ketmadi, aksincha, barqaror holatni saqlab qoldi. Garchi korpusning ayrim qismlarida kichik alanga koʻringan boʻlsa-da, bu umumiy konstruksiyaning mustahkamligiga putur yetkazmadi.
Telemetriya va Starlink aloqasiMazkur sinovning oʻziga xos jihatlaridan biri shundaki, Starship okeanga tushganidan keyin ham Starlink sunʼiy yoʻldosh tarmogʻi orqali telemetriya maʼlumotlarini uzatishni toʻxtatmadi. Bu muhandislarga real vaqt rejimida kemaning holatini kuzatish va barcha tizimlar qanday ishlaganini tahlil qilish imkonini berdi. Ilon Mask ijtimoiy tarmoqlarda kema butun ekanini va maʼlumotlar uzatishda davom etayotganini tasdiqladi.
Omon qolgan Starship endilikda mutaxassislar uchun bebaho tadqiqot obyekti boʻlib xizmat qiladi. Muhandislar koinotdagi ekstremal haroratlarga qarshi turuvchi issiqlikdan himoya plitalari, dvigatellar va aerodinamik rullarning holatini batafsil oʻrganishlari mumkin boʻladi. Avvalroq Ilon Mask issiqlikdan himoya qatlamining yangi versiyasini yuqori baholab, kema koinotdan qaytgach ham ajoyib koʻrinishda boʻlishini taʼkidlagan edi.
Ushbu parvoz nafaqat kema konstruksiyasini, balki SpaceX ekotizimidagi boshqa loyihalarni ham sinovdan oʻtkazdi. Xususan, kompaniya muhandisi Maykl Nikolls 20 ta yangi avlod Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini tekshirishning muhim bosqichi muvaffaqiyatli yakunlanganini maʼlum qildi. Bu koinotda sunʼiy intellekt va aloqa tizimlarini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.
Oʻzbekistonlik koinot ishqibozlari va texnologiya ixlosmandlari uchun ham bu yangilik katta ahamiyatga ega. Starship loyihasining muvaffaqiyati kelajakda Mars va Oyga parvozlar narxini sezilarli darajada arzonlashtirishi kutilmoqda. Dunyodagi eng quvvatli raketa tizimining qayta foydalanishga tayyor holatda qaytishi, SpaceX kompaniyasini oʻz maqsadlariga yanada yaqinlashtirdi.
…