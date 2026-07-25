Elon Musk Starship kemasining yangi issiqlik himoya qatlamini yuqori baholadi

·116·Texno
Elon Musk Starship kemasining yangi issiqlik himoya qatlamini yuqori baholadi

SpaceX kompaniyasi asoschisi Elon Musk Starship kosmik kemasining soʻnggi sinovlaridan keyin uning issiqlikdan himoya qilish tizimi sezilarli darajada yaxshilanganini maʼlum qildi. Milliarder Flight 10 dan Flight 13 gacha boʻlgan parvozlarni oʻzaro qiyoslar ekan, yangi avlod qoplamasi haqida “u ajoyib koʻrinishga ega” deya ijobiy fikr bildirdi. Bu oʻzgarish koinotga koʻp marta uchib-tushadigan transport tizimini yaratish yoʻlidagi muhim qadamdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan va turli sinov bosqichlarini aks ettirgan suratlar SpaceX muhandislari issiqlik himoyasi ustida ulkan hajmdagi ishni amalga oshirganini koʻrsatmoqda. Xususan, Flight 10 sinovidan soʻng kemaning korpusida kuchli qizish asoratlari, toʻq sariq dogʻlar va himoya plitalarining shikastlangani yaqqol koʻzga tashlangan edi. Biroq Flight 13 parvozidan keyin kemaning sirti deyarli oʻzgarmagan va bir tekis qora rangni saqlab qolgan.

Texnologik taraqqiyot va Starship V3 imkoniyatlari

Issiqlik ekranini takomillashtirish Starship dasturining eng muhim strategik bosqichlaridan biri hisoblanadi. Kema atmosferaga juda yuqori tezlikda kirib kelganida hosil boʻladigan ekstremal haroratga bardosh berishi shart. Agar ushbu tizim mukammal ishlamasa, kemani qayta ishlatish imkonsiz boʻladi, bu esa SpaceX kompaniyasining Mars va oyga parvozlarni arzonlashtirish rejasiga zid keladi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Starship kemasining 13-sinov parvozi (Flight 13) 24-iyul kuni Texasdagi Starbase poligonidan muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Bu sinov Starship V3 deb ataluvchi yangilangan versiyaning ikkinchi parvozi sifatida tarixga kirdi. Kemaning yangi modifikatsiyasi nafaqat mustahkamligi, balki aerodinamik xususiyatlari bilan ham avvalgilaridan ajralib turadi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, issiqlik plitalarining chidamliligi oshishi kemani parvozlar orasida texnik koʻrikdan oʻtkazish vaqtini qisqartiradi. Bu esa kelajakda Starship kemalarini xuddi samolyotlar kabi kuniga bir necha marta koinotga uchirish imkonini beradi. Elon Musk aynan shu maqsadni oʻzining asosiy missiyasi deb biladi.

Hozirda SpaceX jamoasi olingan maʼlumotlarni tahlil qilishda davom etmoqda. Navbatdagi parvozlarda issiqlik himoyasi yanada ogʻirroq sharoitlarda sinovdan oʻtkazilishi kutilmoqda. Mazkur yutuqlar nafaqat AQSH aerokosmik sanoati, balki butun dunyo uchun sayyoralararo transport tizimini shakllantirishda poydevor boʻlib xizmat qiladi.

SpaceXElon MuskStarshipKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiBugun, 20:59Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob