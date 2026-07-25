Elon Musk Starship kemasining yangi issiqlik himoya qatlamini yuqori baholadi
SpaceX kompaniyasi asoschisi Elon Musk Starship kosmik kemasining soʻnggi sinovlaridan keyin uning issiqlikdan himoya qilish tizimi sezilarli darajada yaxshilanganini maʼlum qildi. Milliarder Flight 10 dan Flight 13 gacha boʻlgan parvozlarni oʻzaro qiyoslar ekan, yangi avlod qoplamasi haqida “u ajoyib koʻrinishga ega” deya ijobiy fikr bildirdi. Bu oʻzgarish koinotga koʻp marta uchib-tushadigan transport tizimini yaratish yoʻlidagi muhim qadamdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan va turli sinov bosqichlarini aks ettirgan suratlar SpaceX muhandislari issiqlik himoyasi ustida ulkan hajmdagi ishni amalga oshirganini koʻrsatmoqda. Xususan, Flight 10 sinovidan soʻng kemaning korpusida kuchli qizish asoratlari, toʻq sariq dogʻlar va himoya plitalarining shikastlangani yaqqol koʻzga tashlangan edi. Biroq Flight 13 parvozidan keyin kemaning sirti deyarli oʻzgarmagan va bir tekis qora rangni saqlab qolgan.
Texnologik taraqqiyot va Starship V3 imkoniyatlariIssiqlik ekranini takomillashtirish Starship dasturining eng muhim strategik bosqichlaridan biri hisoblanadi. Kema atmosferaga juda yuqori tezlikda kirib kelganida hosil boʻladigan ekstremal haroratga bardosh berishi shart. Agar ushbu tizim mukammal ishlamasa, kemani qayta ishlatish imkonsiz boʻladi, bu esa SpaceX kompaniyasining Mars va oyga parvozlarni arzonlashtirish rejasiga zid keladi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Starship kemasining 13-sinov parvozi (Flight 13) 24-iyul kuni Texasdagi Starbase poligonidan muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Bu sinov Starship V3 deb ataluvchi yangilangan versiyaning ikkinchi parvozi sifatida tarixga kirdi. Kemaning yangi modifikatsiyasi nafaqat mustahkamligi, balki aerodinamik xususiyatlari bilan ham avvalgilaridan ajralib turadi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, issiqlik plitalarining chidamliligi oshishi kemani parvozlar orasida texnik koʻrikdan oʻtkazish vaqtini qisqartiradi. Bu esa kelajakda Starship kemalarini xuddi samolyotlar kabi kuniga bir necha marta koinotga uchirish imkonini beradi. Elon Musk aynan shu maqsadni oʻzining asosiy missiyasi deb biladi.
Hozirda SpaceX jamoasi olingan maʼlumotlarni tahlil qilishda davom etmoqda. Navbatdagi parvozlarda issiqlik himoyasi yanada ogʻirroq sharoitlarda sinovdan oʻtkazilishi kutilmoqda. Mazkur yutuqlar nafaqat AQSH aerokosmik sanoati, balki butun dunyo uchun sayyoralararo transport tizimini shakllantirishda poydevor boʻlib xizmat qiladi.
…