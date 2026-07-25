JCH–2026 yakuniy reytingi: O‘zbekiston nechanchi o‘rinni egalladi?
FIFA 2026 yilgi jahon chempionatida ishtirok etgan terma jamoalarning umumiy yakuniy jadvalini e’lon qildi. Turnir g‘olibi Ispaniya birinchi o‘rinni egallagan bo‘lsa, finalchi Argentina ikkinchi, Angliya esa uchinchi pog‘onadan joy oldi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixidagi ilk jahon chempionati ishtirokini umumiy reytingning 44-o‘rnida yakunladi.
Yakuniy o‘rinlar qanday aniqlandi?
FIFA jadvalni shakllantirishda, avvalo, har bir terma jamoa musobaqaning qaysi bosqichigacha yetib borganini hisobga olgan. Turnirda uzoqroq ishtirok etgan jamoa reytingda yuqoriroq o‘ringa joylashtirilgan.
Bir xil bosqichda musobaqani tark etgan terma jamoalar quyidagi mezonlar asosida saralangan:
Barcha o‘yinlarda to‘plangan umumiy ochkolar;
Umumiy to‘plar nisbati;
Kiritilgan gollar soni;
Barcha ko‘rsatkichlar teng bo‘lsa, jamoalarga bir xil o‘rin berilishi.
Penaltilar seriyasigacha yetib borgan uchrashuvlar ushbu hisob-kitobda durang natija sifatida qabul qilingan.
Ispaniya chempion, Argentina ikkinchi
Jahon chempionati g‘olibi Ispaniya umumiy reytingda ham yetakchilik qildi. Finalda yutqazgan Argentina ikkinchi, Angliya va Fransiya esa kuchli to‘rtlikni yakunladi.
Birinchi o‘nlik quyidagicha:
O‘rin
Terma jamoa
1
Ispaniya
2
Argentina
3
Angliya
4
Fransiya
5
Norvegiya
6
Belgiya
7
Marokash, Shveysariya
8
Meksika
9
Kolumbiya
10
Braziliya
O‘zbekiston qaysi jamoalardan yuqori turdi?
O‘zbekiston terma jamoasi FIFAning yakuniy jadvalida 44-o‘rinni egalladi. Milliy jamoa Tunis va Iroqdan yuqori, Gaiti va Iordaniyadan keyingi pog‘onadan joy oldi.
O‘zbekistonning ilk jahon chempionatidagi yakuniy qo‘shnilari:
O‘rin
Terma jamoa
41
Panama
42
Iordaniya
43
Gaiti
44
O‘zbekiston
45
Tunis
46
Iroq
JCH–2026ning to‘liq yakuniy jadvali
1–16-o‘rinlar:
Ispaniya
Argentina
Angliya
Fransiya
Norvegiya
Belgiya
Marokash, Shveysariya
Meksika
Kolumbiya
Braziliya
AQSH
Portugaliya
Kanada
Misr
Paragvay
Niderlandiya
17–32-o‘rinlar:
Germaniya
Kot-d'Ivuar
Xorvatiya
Yaponiya
Avstraliya
Kongo Demokratik Respublikasi
Gana
Ekvador, Janubiy Afrika Respublikasi
Shvetsiya
Avstriya
Bosniya va Gersegovina
Jazoir
Senegal
Kabo-Verde
Eron
33–46-o‘rinlar:
Turkiya
Shotlandiya
Urugvay
Chexiya
Yangi Zelandiya
Qatar
Kyurasao
Panama
Iordaniya
Gaiti
O‘zbekiston
Tunis
Iroq
O‘zbekiston uchun tarixiy tajriba
44-o‘rin yuqori natija bo‘lmasligi mumkin, ammo bu O‘zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionati final bosqichidagi ilk ishtiroki sifatida tarixda qoladi.
Musobaqada orttirilgan tajriba, yo‘l qo‘yilgan xatolar va kuchli raqiblarga qarshi o‘yinlar keyingi turnirlarga tayyorgarlikda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.
Sizningcha, O‘zbekiston terma jamoasining JCH–2026dagi ishtirokini qanday baholash mumkin? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…