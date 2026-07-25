JCH–2026 yakuniy reytingi: O‘zbekiston nechanchi o‘rinni egalladi?

·178·Sport
JCH–2026 yakuniy reytingi: O‘zbekiston nechanchi o‘rinni egalladi?

FIFA 2026 yilgi jahon chempionatida ishtirok etgan terma jamoalarning umumiy yakuniy jadvalini e’lon qildi. Turnir g‘olibi Ispaniya birinchi o‘rinni egallagan bo‘lsa, finalchi Argentina ikkinchi, Angliya esa uchinchi pog‘onadan joy oldi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixidagi ilk jahon chempionati ishtirokini umumiy reytingning 44-o‘rnida yakunladi.

Yakuniy o‘rinlar qanday aniqlandi?

FIFA jadvalni shakllantirishda, avvalo, har bir terma jamoa musobaqaning qaysi bosqichigacha yetib borganini hisobga olgan. Turnirda uzoqroq ishtirok etgan jamoa reytingda yuqoriroq o‘ringa joylashtirilgan.

Bir xil bosqichda musobaqani tark etgan terma jamoalar quyidagi mezonlar asosida saralangan:

  1. Barcha o‘yinlarda to‘plangan umumiy ochkolar;

  2. Umumiy to‘plar nisbati;

  3. Kiritilgan gollar soni;

  4. Barcha ko‘rsatkichlar teng bo‘lsa, jamoalarga bir xil o‘rin berilishi.

Penaltilar seriyasigacha yetib borgan uchrashuvlar ushbu hisob-kitobda durang natija sifatida qabul qilingan.

Ispaniya chempion, Argentina ikkinchi

Jahon chempionati g‘olibi Ispaniya umumiy reytingda ham yetakchilik qildi. Finalda yutqazgan Argentina ikkinchi, Angliya va Fransiya esa kuchli to‘rtlikni yakunladi.

Birinchi o‘nlik quyidagicha:

O‘rin

Terma jamoa

1

Ispaniya

2

Argentina

3

Angliya

4

Fransiya

5

Norvegiya

6

Belgiya

7

Marokash, Shveysariya

8

Meksika

9

Kolumbiya

10

Braziliya

O‘zbekiston qaysi jamoalardan yuqori turdi?

O‘zbekiston terma jamoasi FIFAning yakuniy jadvalida 44-o‘rinni egalladi. Milliy jamoa Tunis va Iroqdan yuqori, Gaiti va Iordaniyadan keyingi pog‘onadan joy oldi.

O‘zbekistonning ilk jahon chempionatidagi yakuniy qo‘shnilari:

O‘rin

Terma jamoa

41

Panama

42

Iordaniya

43

Gaiti

44

O‘zbekiston

45

Tunis

46

Iroq

JCH–2026ning to‘liq yakuniy jadvali

1–16-o‘rinlar:

  1. Ispaniya

  2. Argentina

  3. Angliya

  4. Fransiya

  5. Norvegiya

  6. Belgiya

  7. Marokash, Shveysariya

  8. Meksika

  9. Kolumbiya

  10. Braziliya

  11. AQSH

  12. Portugaliya

  13. Kanada

  14. Misr

  15. Paragvay

  16. Niderlandiya

17–32-o‘rinlar:

  1. Germaniya

  2. Kot-d'Ivuar

  3. Xorvatiya

  4. Yaponiya

  5. Avstraliya

  6. Kongo Demokratik Respublikasi

  7. Gana

  8. Ekvador, Janubiy Afrika Respublikasi

  9. Shvetsiya

  10. Avstriya

  11. Bosniya va Gersegovina

  12. Jazoir

  13. Senegal

  14. Kabo-Verde

  15. Eron

  16. Janubiy Koreya

33–46-o‘rinlar:

  1. Turkiya

  2. Shotlandiya

  3. Urugvay

  4. Saudiya Arabistoni

  5. Chexiya

  6. Yangi Zelandiya

  7. Qatar

  8. Kyurasao

  9. Panama

  10. Iordaniya

  11. Gaiti

  12. O‘zbekiston

  13. Tunis

  14. Iroq

O‘zbekiston uchun tarixiy tajriba

44-o‘rin yuqori natija bo‘lmasligi mumkin, ammo bu O‘zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionati final bosqichidagi ilk ishtiroki sifatida tarixda qoladi.

Musobaqada orttirilgan tajriba, yo‘l qo‘yilgan xatolar va kuchli raqiblarga qarshi o‘yinlar keyingi turnirlarga tayyorgarlikda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

Sizningcha, O‘zbekiston terma jamoasining JCH–2026dagi ishtirokini qanday baholash mumkin? Fikringizni izohlarda qoldiring.

FIFAIspaniyaArgentinaAngliyaO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Bugun, 21:16Ronaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaRonaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaBugun, 21:14Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Bugun, 21:05«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi