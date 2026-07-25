Tramp IT-gigantlarga talab qo‘ydi: ekspertlar buni «tishsiz» va’da deb atamoqda

·74·Dunyo
Tramp IT-gigantlarga talab qo‘ydi: ekspertlar buni «tishsiz» va’da deb atamoqda

AQSH Prezidenti Donald Tramp sun’iy intellekt va ma’lumotlar markazlari (data center) iste’mol qiladigan hayratlanarli darajadagi elektr energiyasi uchun kompaniyalarning o‘zlari «munosib to‘lashi» kerakligini e’lon qildi. Oq uy tomonidan taqdim etilgan yangi tashabbusga ko‘ra, texnologik gigantlar mahalliy aholi uchun elektr narxlari oshishining oldini olishi va o‘z energetik infratuzilmasini mustaqil moliyalashtirishi lozim.

Zamin.uz ushbu shov-shuvli qaror, Trampning IT-sektorga bo‘lgan dastagi hamda ekspertlarning jiddiy xavotirlarini atroflicha tahlil qiladi.

1. Ixtiyoriy va’da: Data-sentrlar zimmasiga qanday majburiyatlar yuklanmoqda?

Oq uy ma’lumotlar markazlarining haddan tashqari ko‘p tok iste’mol qilishi oddiy iste’molchilar uchun kommunal to‘lovlar narxini oshirib yuborishi mumkinligini tan oldi. Shu sababli keng ko‘lamli ixtiyoriy kelishuv ishlab chiqildi.

  • Mustaqil energiya manbasi: Ma’lumotlar markazlari o‘zlari uchun alohida energiya resurslarini olib kelishi yoki foydalanadigan elektr va qo‘shimcha infratuzilma xarajatlarini to‘liq qoplashi kerak.

  • Jamoalarni qo‘llab-quvvatlash: Infratuzilmaga investitsiya kiritish va favqulodda vaziyatlarda o‘zining zaxira quvvatlaridan aholi foydalanishiga ruxsat berish nazarda tutilgan.

  • Imzolagan tomonlar: Oq uy e’lon qilgan manbaga ko‘ra, va’daga 27 ta data-sentr ishlab chiqaruvchisi, 55 ta kommunal xizmatlar kompaniyasi, 105 ta elektr kooperativi va 23 ta respublikachi gubernator qo‘shilgan.

2. «Bu aqlli jamoalar»: Tramp IT-infratuzilmani himoya qildi

Garchi majburiyatlar yuklanayotgan bo‘lsa-da, Tramp ma’lumotlar markazlarini keskin tanqid qilishdan tiyilib, aksincha, ularni maqtadi va jamoalarni bunday loyihalarni faol qabul qilishga chaqirdi.

Donald Trampning bayonotidan:

«Sizda ma’lumotlar markazlarini chindan ham istagan jamoalar bor va ochig‘ini aytganda, bu aqlli jamoalardir. Chunki bu juda ko‘p sonli yangi ish o‘rinlarini va kamdan-kam uzilishlarni anglatadi. Siz o‘z jamoangizni bu narsalarning naqadar ajoyib ekanligiga ishontirishingiz kerak. Bunga qarshi kurasha olmaysiz, bunga amal qilishingiz kerak va siz barcha himoyaga ega bo‘lasiz.»

Oq uy rejasi va ekspertlar skeptitsizmi: Asosiy farqlar

Jihatlar

Oq uy va Tramp pozitsiyasi

Ekspertlar va tanqidchilar fikri

Hujjat maqomi

Yirik kompaniyalar va shtatlar tomonidan imzolangan va’da

Hech qanday yuridik majburiyatga ega bo‘lmagan «tishsiz» qog‘oz

Elektr narxi

Oddiy aholi uchun narxlar oshishining oldi olinadi

Narxlar baribir oshadi, chunki xarajatlar nazorati yo‘q

Iqtisodiy ta’sir

Minglab yangi ish o‘rinlari va milliardlab dollarlik sarmoya

Xarajatlarni kim aniq qoplashi borasida tugal to‘xtam yo‘q

3. Tanqidlar to‘foni: «Hech qanday majburiyat yo‘q»

Siyosiy doiralarning ham chap, ham o‘ng qanot vakillari va ekspertlari ushbu va’daning amalda ishlashiga jiddiy shubha bildirmoqda.

  1. Cato Instituti (Libertarian qarash): Energetika bo‘yicha ekspert Travis Fisherning ta’kidlashicha, bu shunchaki ixtiyoriy va’da bo‘lib, uni buzganlik uchun hech qanday javobgarlik nazarda tutilmagan. «Agar siz barcha xarajatlaringizni qoplashga rozi bo‘lsangiz ham, qaysi xarajat aynan sizniki ekanini ajratib olish juda murakkab jumboqdir», — deydi u.

  2. Climate Power (Progressiv qarash): Bayden ma’muriyatining sobiq xodimi Jessi Li hujjatni keskin tanqid qildi:

Jessi Lining munosabati:

«Rostini aytsam, bu aslida narxlarning oshishiga olib keladi. Kompaniyalar xuddi biror narsani nazorat qilayotganday ko‘rinish berishadi va endi narxlarni ushlab turish haqida umuman qayg‘urishmaydi. Bularning barchasi tishsiz va mutlaqo noaniq hujjatdir.»

Bu qaror elektr narxiga qanday ta’sir qiladi?

Sun’iy intellekt rivojlanishi va data-sentrlarning geometrik progressiyada ortishi butun dunyoda energetika inqilobini va resurs taqchilligini keltirib chiqarmoqda.

Ushbu qaynok va foydali xalqaro sharhni do‘stlaringizga, texnologik chatlarga va ijtimoiy tarmoqlaringizga darhol yuboring!

Sizningcha, IT-gigantlar elektr energiyasi uchun alohida, yuqori tarifda to‘lashlari adolatdanmi? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Donald TrumpOq uyZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Germaniyada samolyot uy tomini teshib kirdi, qurbonlar borGermaniyada samolyot uy tomini teshib kirdi, qurbonlar borBugun, 21:11Futbol yulduzi Mbappe sevgilisi bilan ko‘rindi: Parijdagi kadrlar shov-shuv uyg‘otdiFutbol yulduzi Mbappe sevgilisi bilan ko‘rindi: Parijdagi kadrlar shov-shuv uyg‘otdiBugun, 20:39Yaponiya noqonuniy yurgan yana ikki o‘zbekistonlikni deportatsiya qildiYaponiya noqonuniy yurgan yana ikki o‘zbekistonlikni deportatsiya qildiBugun, 18:12Maradonaning «Xudoning qo‘li» va «Asr goli» urilgan to‘p auksionga qo‘yildi (video)Maradonaning «Xudoning qo‘li» va «Asr goli» urilgan to‘p auksionga qo‘yildi (video)Bugun, 18:04Hindistonda shov-shuv: kelin qaynotasining jinsiy a’zosiga pichoq bilan hujum qildiHindistonda shov-shuv: kelin qaynotasining jinsiy a’zosiga pichoq bilan hujum qildiBugun, 16:43Boquvchisiga taqlid qilgan yoqimtoy panda internetda barchani ko‘nglidan joy olib ulgurdi! (video)Boquvchisiga taqlid qilgan yoqimtoy panda internetda barchani ko‘nglidan joy olib ulgurdi! (video)Bugun, 16:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi