Yurriyen Timber jarohat sabab Jahon chempionatini o‘tkazib yuboradigan bo‘ldi
Okean ortida boshlanishiga sanoqli kunlar qolgan Jahon chempionati oldidan Niderlandiya milliy terma jamoasi jiddiy va og‘ir yo‘qotishga uchradi. Yevropa grandining mahoratli va ishonchli himoyachisi Yurriyen Timber kutilmaganda chov sohasidan og‘ir jarohat olib, faoliyatidagi eng muhim musobaqadan rasman quruq qoladigan bo‘ldi. Bu sovuq xabar nafaqat «lolalar yurti» vakillarini, balki butun dunyodagi futbol ishqibozlarini ham birdek mahzun etdi.
Tibbiyot shtabi va malakali shifokorlar tomonidan o‘tkazilgan sinchikovlik bilan tekshiruvlar hamda yakuniy suhbatlardan so‘ng, futbolchining ushbu nufuzli mundialda maydonga tusha olmasligi butunlay oydinlashdi. Jarohatning jiddiyligi sababli Timber uzoq muddatli davolanish kursini boshlashga majbur. Milliy terma jamoa bosh murabbiyi Ronald Kuman ushbu kutilmagan muammoni bartaraf etish va mudofaa chizig‘idagi bo‘shliqni to‘ldirish maqsadida zudlik bilan tarkibga yangi nomzod — Lyutsxarel Gertryuydani chaqirishga qaror qildi.
Terma jamoaning yangi a’zosiga aylangan Gertryuyda transfer huquqi bo‘yicha Germaniyaning mashhur «Leypsig» klubiga tegishli hisoblanadi. Biroq u o‘tgan mavsumni Angliyaning «Sanderlend» jamoasida ijara asosida o‘tkazib, o‘zining yuqori darajadagi mazmunli o‘yinlari bilan mutaxassislar e’tiborini qozonishga ulgurgan edi. Endilikda ushbu mahoratli himoyachi Jahon chempionati bahslarida Timberning o‘rnini bildirmaslikka harakat qiladi.
Ma’lumot o‘rnida aytib o‘tish joizki, Niderlandiya milliy terma jamoasi joriy dunyo birinchiligidagi o‘z yurishini mana shu hafta oxirida, ya’ni 14 iyun kuni kuchli Yaponiya terma jamoasiga qarshi kechadigan o‘ta shiddatli bahs bilan boshlaydi. Ronald Kuman shogirdlari turnir oldidan yuzaga kelgan ushbu yo‘qotishga qaramay, musobaqada yuqori natijalarni qayd etishni maqsad qilgan.
Jahon chempionatining eng so‘nggi dramatik voqealari, jamoalardagi ichki muhit, transfer yangiliklari va futbol yulduzlarining sog‘lig‘iga oid eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…