Yurriyen Timber jarohat sabab Jahon chempionatini o‘tkazib yuboradigan bo‘ldi

·0·Sport
Yurriyen Timber jarohat sabab Jahon chempionatini o‘tkazib yuboradigan bo‘ldi

Okean ortida boshlanishiga sanoqli kunlar qolgan Jahon chempionati oldidan Niderlandiya milliy terma jamoasi jiddiy va og‘ir yo‘qotishga uchradi. Yevropa grandining mahoratli va ishonchli himoyachisi Yurriyen Timber kutilmaganda chov sohasidan og‘ir jarohat olib, faoliyatidagi eng muhim musobaqadan rasman quruq qoladigan bo‘ldi. Bu sovuq xabar nafaqat «lolalar yurti» vakillarini, balki butun dunyodagi futbol ishqibozlarini ham birdek mahzun etdi.

Tibbiyot shtabi va malakali shifokorlar tomonidan o‘tkazilgan sinchikovlik bilan tekshiruvlar hamda yakuniy suhbatlardan so‘ng, futbolchining ushbu nufuzli mundialda maydonga tusha olmasligi butunlay oydinlashdi. Jarohatning jiddiyligi sababli Timber uzoq muddatli davolanish kursini boshlashga majbur. Milliy terma jamoa bosh murabbiyi Ronald Kuman ushbu kutilmagan muammoni bartaraf etish va mudofaa chizig‘idagi bo‘shliqni to‘ldirish maqsadida zudlik bilan tarkibga yangi nomzod — Lyutsxarel Gertryuydani chaqirishga qaror qildi.

Terma jamoaning yangi a’zosiga aylangan Gertryuyda transfer huquqi bo‘yicha Germaniyaning mashhur «Leypsig» klubiga tegishli hisoblanadi. Biroq u o‘tgan mavsumni Angliyaning «Sanderlend» jamoasida ijara asosida o‘tkazib, o‘zining yuqori darajadagi mazmunli o‘yinlari bilan mutaxassislar e’tiborini qozonishga ulgurgan edi. Endilikda ushbu mahoratli himoyachi Jahon chempionati bahslarida Timberning o‘rnini bildirmaslikka harakat qiladi.

Ma’lumot o‘rnida aytib o‘tish joizki, Niderlandiya milliy terma jamoasi joriy dunyo birinchiligidagi o‘z yurishini mana shu hafta oxirida, ya’ni 14 iyun kuni kuchli Yaponiya terma jamoasiga qarshi kechadigan o‘ta shiddatli bahs bilan boshlaydi. Ronald Kuman shogirdlari turnir oldidan yuzaga kelgan ushbu yo‘qotishga qaramay, musobaqada yuqori natijalarni qayd etishni maqsad qilgan.

Jahon chempionatining eng so‘nggi dramatik voqealari, jamoalardagi ichki muhit, transfer yangiliklari va futbol yulduzlarining sog‘lig‘iga oid eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiya ustidan tarixiy g‘alaba qozondi...O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiya ustidan tarixiy g‘alaba qozondi...Bugun, 04:23Abduqodir Husanov Niderlandiyaga qarshi o‘yinda qanday baholandi?Abduqodir Husanov Niderlandiyaga qarshi o‘yinda qanday baholandi?Bugun, 21:03O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)Bugun, 21:00Lamine Yamal nima uchun Oltin toʻpni yuta olmagani u uchun foydali boʻlganini aytdiLamine Yamal nima uchun Oltin toʻpni yuta olmagani u uchun foydali boʻlganini aytdiBugun, 20:57Kylian Mbappe Real Madridda Cristiano Ronaldo muammosiga duch kelmoqdaKylian Mbappe Real Madridda Cristiano Ronaldo muammosiga duch kelmoqdaBugun, 20:40Cristiano Ronaldo «oʻzga sayyoralik» emas: Danilo sobiq jamoadoshi haqidaCristiano Ronaldo «oʻzga sayyoralik» emas: Danilo sobiq jamoadoshi haqidaBugun, 20:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)