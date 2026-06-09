O‘zbekiston darvozasiga 2 ta gol urgan futbolchiga 3 ta taklif tushdi...
Yevropa transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli va kutilmagan yangilik kurtak ochmoqda. Angliyaning mashhur «Liverpul» jamoasining mahoratli hujumkor yarim himoyachisi Kodi Gakpo shu yozgi transfer oynasining o‘zidayoq mersisaydliklar lagerini tark etib, boshqa klubga ko‘chib o‘tishi mumkin. Bu haqda Buyuk Britaniyaning nufuzli sport nashrlaridan biri hisoblangan Teamtalk portali o‘z eksklyuziv manbalariga tayanib xabar tarqatdi.
Ayni paytda 27 yoshni qarshi olgan iqtidorli futbolchi Niderlandiya milliy terma jamoasi safida okean ortida o‘tadigan nufuzli Jahon chempionati bahslariga juda qizg‘in hozirlik ko‘rmoqda. Mundial oldidan o‘tkazilgan so‘nggi nazorat-o‘rtoqlik uchrashuvida aynan shu Gakpo O‘zbekiston milliy terma jamoasi darvozasini ikki bor 11 metrlik jarima nuqtasidan aniq nishonga olib, yevropaliklarning 2:1 hisobidagi qiyin g‘alabasini yolg‘iz o‘zi ta’minlagan edi. Ushbu mazmunli o‘yinlardan so‘ng, Niderlandiya terma jamoasi vingeriga nisbatan Yevropaning bir qator kuchli jamoalari tomonidan qiziqishlar yanada jiddiy tus ola boshladi.
Manbaning bergan ma’lumotlariga qaraganda, mahoratli o‘yinchiga transfer bozorida talabgorlar yetarli. Xususan, Gakponi Angliya Premer-ligasining ambitsiyali klublari — «Aston Villa» va Londonning «Tottenxem» jamoalari o‘z safiga qo‘shib olish istagini bildirgan bo‘lsa, Ispaniya La Ligasi grandlaridan biri «Atletiko Madrid» ham unga jiddiy tarzda ov boshlamoqda. Ma’lum qilinishicha, agar «Liverpul»ning yangi mavsumdagi taktik rejalarida Kodiga asosiy tarkibda doimiy va kafolatlangan o‘yin amaliyoti taqdim etilmasa, u Liverpulni uzil-kesil tark etishga tayyor.
Ortda qolgan mavsumda niderlandiyalik hujumchi Angliya chempionati doirasida «qizillar» libosida jami 36 ta uchrashuvda yashil maydonga tushib, o‘z jamoasi hisobiga 7 ta gol hamda 5 ta samarali golli uzatmani yozdirib qo‘yishga muvaffaq bo‘lgan edi. Endilikda ushbu futbol yulduzining faoliyati qaysi klubda davom etishi JCH—2026 musobaqasidagi o‘yinlaridan so‘ng butunlay oydinlashadi.
Kodi Gakponing Jahon chempionatidagi yangi yurishlari, «Liverpul» va Yevropa grandlari o‘rtasidagi keskin transfer kurashlari hamda dunyo futbolining eng qaynoq reportajlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…