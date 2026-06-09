O‘zbekiston darvozasiga 2 ta gol urgan futbolchiga 3 ta taklif tushdi...

·0·Sport
O‘zbekiston darvozasiga 2 ta gol urgan futbolchiga 3 ta taklif tushdi...

Yevropa transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli va kutilmagan yangilik kurtak ochmoqda. Angliyaning mashhur «Liverpul» jamoasining mahoratli hujumkor yarim himoyachisi Kodi Gakpo shu yozgi transfer oynasining o‘zidayoq mersisaydliklar lagerini tark etib, boshqa klubga ko‘chib o‘tishi mumkin. Bu haqda Buyuk Britaniyaning nufuzli sport nashrlaridan biri hisoblangan Teamtalk portali o‘z eksklyuziv manbalariga tayanib xabar tarqatdi.

Ayni paytda 27 yoshni qarshi olgan iqtidorli futbolchi Niderlandiya milliy terma jamoasi safida okean ortida o‘tadigan nufuzli Jahon chempionati bahslariga juda qizg‘in hozirlik ko‘rmoqda. Mundial oldidan o‘tkazilgan so‘nggi nazorat-o‘rtoqlik uchrashuvida aynan shu Gakpo O‘zbekiston milliy terma jamoasi darvozasini ikki bor 11 metrlik jarima nuqtasidan aniq nishonga olib, yevropaliklarning 2:1 hisobidagi qiyin g‘alabasini yolg‘iz o‘zi ta’minlagan edi. Ushbu mazmunli o‘yinlardan so‘ng, Niderlandiya terma jamoasi vingeriga nisbatan Yevropaning bir qator kuchli jamoalari tomonidan qiziqishlar yanada jiddiy tus ola boshladi.

Manbaning bergan ma’lumotlariga qaraganda, mahoratli o‘yinchiga transfer bozorida talabgorlar yetarli. Xususan, Gakponi Angliya Premer-ligasining ambitsiyali klublari — «Aston Villa» va Londonning «Tottenxem» jamoalari o‘z safiga qo‘shib olish istagini bildirgan bo‘lsa, Ispaniya La Ligasi grandlaridan biri «Atletiko Madrid» ham unga jiddiy tarzda ov boshlamoqda. Ma’lum qilinishicha, agar «Liverpul»ning yangi mavsumdagi taktik rejalarida Kodiga asosiy tarkibda doimiy va kafolatlangan o‘yin amaliyoti taqdim etilmasa, u Liverpulni uzil-kesil tark etishga tayyor.

Ortda qolgan mavsumda niderlandiyalik hujumchi Angliya chempionati doirasida «qizillar» libosida jami 36 ta uchrashuvda yashil maydonga tushib, o‘z jamoasi hisobiga 7 ta gol hamda 5 ta samarali golli uzatmani yozdirib qo‘yishga muvaffaq bo‘lgan edi. Endilikda ushbu futbol yulduzining faoliyati qaysi klubda davom etishi JCH—2026 musobaqasidagi o‘yinlaridan so‘ng butunlay oydinlashadi.

Kodi Gakponing Jahon chempionatidagi yangi yurishlari, «Liverpul» va Yevropa grandlari o‘rtasidagi keskin transfer kurashlari hamda dunyo futbolining eng qaynoq reportajlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Madridning «Real» klubi Denzel Dyumfris transferini rasman yakunladiMadridning «Real» klubi Denzel Dyumfris transferini rasman yakunladiBugun, 08:55Bavariya Michael Olise borasida Real Madridga rad javobini berishga tayyorBavariya Michael Olise borasida Real Madridga rad javobini berishga tayyorBugun, 08:53Neymar Jahon chempionatiga tayyormi? Braziliya terma jamoasi yangi maʻlumot berdiNeymar Jahon chempionatiga tayyormi? Braziliya terma jamoasi yangi maʻlumot berdiBugun, 08:53Liverpul afsonasi Divock Origi 31 yoshida faoliyatini yakunladiLiverpul afsonasi Divock Origi 31 yoshida faoliyatini yakunladiBugun, 08:16Erling Xoland va Jamal Musiala: Angliya termasida oʻynashi mumkin boʻlgan yulduzlarErling Xoland va Jamal Musiala: Angliya termasida oʻynashi mumkin boʻlgan yulduzlarBugun, 07:18Darwin Nunez kutilmaganda Liverpulga bepul qaytishi mumkinDarwin Nunez kutilmaganda Liverpulga bepul qaytishi mumkinBugun, 07:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)