«Manchester Siti» «Tottenxem» himoyachisi transferini amalga oshirmoqchi

·0·Sport
«Manchester Siti» «Tottenxem» himoyachisi transferini amalga oshirmoqchi

Yevropa futbolida navbatdagi yirik va shov-shuvli transfer kelishuvi pishib yetilmoqda. Angliya Premer-ligasining amaldagi grandi va eng qudratli jamoalaridan biri hisoblangan «Manchester Siti» joriy transfer oynasida mudofaa chizig‘ini tubdan kuchaytirish ishlarini boshlab yubordi. Ispaniyaning nufuzli va ommabop AS nashri tarqatgan so‘nggi eksklyuziv xabarlarga ko‘ra, «shaharliklar» rahbariyati jamoa tarkibidagi eng zaif va muammoli nuqtalardan biri bo‘lib turgan o‘ng qanot himoyasini mustahkamlash uchun yangi yulduzni olib kelishni maqsad qilgan.

Manbaning alohida urg‘u berishicha, «Manchester Siti» ushbu strategik rejani hayotga tatbiq etish uchun Londonning «Tottenxem Xotspur» klubi bilan ispaniyalik mahoratli himoyachi Pedro Porro transferi bo‘yicha dastlabki rasmiy aloqalarni va muzokaralar jarayonini boshlab yuborgan. «Manchester» shahri vakillari Ispaniya milliy terma jamoasi safida okean ortida o‘tadigan nufuzli Jahon chempionatiga yo‘l olgan iqtidorli futbolchi bilan dunyo birinchiligi rasman start olguniga qadar to‘liq kelishuvga erishishni va shartnoma masalasini uzil-kesil hal qilishni istamoqda.

Hozirda Londonning «Tottenxem» klubi rahbariyati Pedro Porro bilan amaldagi bitimni uzaytirish bo‘yicha olib borilayotgan ichki muzokaralarda bir qarorga kela olmayapti. Futbolchining londonliklar bilan amaldagi mehnat shartnomasi uzoq muddatli bo‘lib, 2030 yilning o‘rtasiga qadar mo‘ljallangan. Shu sababli «shporlar» o‘z yetakchisini osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas. Ular tezkor va hujumkor ispaniyalik himoyachining transfer bahosini naqd 50 million funt sterling (qariyb 58 million yevro) etib belgilashgan va bu mablag‘dan kamiga rozi bo‘lishmoqchi emas.

Pep Gvardiolaning «Manchester Siti»dagi yangi taktik loyihalari, Pedro Porroning grand klubga o‘tish istagi va Angliya Premer-ligasining eng qaynoq transfer yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mbappe golsiz seriya haqida hazillashdi: Olise esa xet-trik qayd etdiMbappe golsiz seriya haqida hazillashdi: Olise esa xet-trik qayd etdiBugun, 09:38Bayer Leverkusen yangi murabbiy tayinladi: Carles Martinez va Xabi Alonso oʻxshashligiBayer Leverkusen yangi murabbiy tayinladi: Carles Martinez va Xabi Alonso oʻxshashligiBugun, 09:19O‘zbekiston darvozasiga 2 ta gol urgan futbolchiga 3 ta taklif tushdi...O‘zbekiston darvozasiga 2 ta gol urgan futbolchiga 3 ta taklif tushdi...Bugun, 09:05Madridning «Real» klubi Denzel Dyumfris transferini rasman yakunladiMadridning «Real» klubi Denzel Dyumfris transferini rasman yakunladiBugun, 08:55Bavariya Michael Olise borasida Real Madridga rad javobini berishga tayyorBavariya Michael Olise borasida Real Madridga rad javobini berishga tayyorBugun, 08:53Neymar Jahon chempionatiga tayyormi? Braziliya terma jamoasi yangi maʻlumot berdiNeymar Jahon chempionatiga tayyormi? Braziliya terma jamoasi yangi maʻlumot berdiBugun, 08:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)