«Manchester Siti» «Tottenxem» himoyachisi transferini amalga oshirmoqchi
Yevropa futbolida navbatdagi yirik va shov-shuvli transfer kelishuvi pishib yetilmoqda. Angliya Premer-ligasining amaldagi grandi va eng qudratli jamoalaridan biri hisoblangan «Manchester Siti» joriy transfer oynasida mudofaa chizig‘ini tubdan kuchaytirish ishlarini boshlab yubordi. Ispaniyaning nufuzli va ommabop AS nashri tarqatgan so‘nggi eksklyuziv xabarlarga ko‘ra, «shaharliklar» rahbariyati jamoa tarkibidagi eng zaif va muammoli nuqtalardan biri bo‘lib turgan o‘ng qanot himoyasini mustahkamlash uchun yangi yulduzni olib kelishni maqsad qilgan.
Manbaning alohida urg‘u berishicha, «Manchester Siti» ushbu strategik rejani hayotga tatbiq etish uchun Londonning «Tottenxem Xotspur» klubi bilan ispaniyalik mahoratli himoyachi Pedro Porro transferi bo‘yicha dastlabki rasmiy aloqalarni va muzokaralar jarayonini boshlab yuborgan. «Manchester» shahri vakillari Ispaniya milliy terma jamoasi safida okean ortida o‘tadigan nufuzli Jahon chempionatiga yo‘l olgan iqtidorli futbolchi bilan dunyo birinchiligi rasman start olguniga qadar to‘liq kelishuvga erishishni va shartnoma masalasini uzil-kesil hal qilishni istamoqda.
Hozirda Londonning «Tottenxem» klubi rahbariyati Pedro Porro bilan amaldagi bitimni uzaytirish bo‘yicha olib borilayotgan ichki muzokaralarda bir qarorga kela olmayapti. Futbolchining londonliklar bilan amaldagi mehnat shartnomasi uzoq muddatli bo‘lib, 2030 yilning o‘rtasiga qadar mo‘ljallangan. Shu sababli «shporlar» o‘z yetakchisini osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas. Ular tezkor va hujumkor ispaniyalik himoyachining transfer bahosini naqd 50 million funt sterling (qariyb 58 million yevro) etib belgilashgan va bu mablag‘dan kamiga rozi bo‘lishmoqchi emas.
Pep Gvardiolaning «Manchester Siti»dagi yangi taktik loyihalari, Pedro Porroning grand klubga o‘tish istagi va Angliya Premer-ligasining eng qaynoq transfer yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…