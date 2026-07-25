Huawei aqlli eshik qulflari yangilandi: endi ular video-xabarlarni qabul qila oladi
Xitoyning texnologik giganti Huawei oʻzining aqlli eshik qulflari uchun HarmonyOS tizimining yangi talqinini taqdim etdi. Ushbu yangilanish qurilmalarning funksionalligini sezilarli darajada kengaytirib, ularni yanada aqlli va foydalanuvchi uchun qulayroq xavfsizlik vositasiga aylantirdi. Endilikda foydalanuvchilar uyda boʻlmagan vaqtlarida ham mehmonlar bilan aloqani uzishmaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangilanishning eng asosiy jihati — tashrif buyuruvchilar uchun video-xabarlar qoldirish funksiyasidir. Agar xonadon egasi ishda yoki doʻkonda boʻlsa va video-qoʻngʻiroqqa darhol javob bera olmasa, kelgan kishi maxsus xabar yozib qoldirishi mumkin. Bu tizim ayniqsa kurerlar yoki kutilmaganda kelgan qarindoshlar uchun juda qulay boʻlib, ular oʻz kontaktlarini yoki kelish maqsadini video shaklida saqlashlari mumkin.
Masofaviy boshqaruv va maxfiylikFoydalanuvchilar Smart Living ilovasi orqali barcha audio va video yozuvlarni istalgan vaqtda koʻrib chiqish imkoniyatiga ega. Bu esa "uyimga kim keldi ekan?" degan savollarga toʻliq barham beradi. Shuningdek, qoʻngʻiroq paytida maxfiylikni taʼminlash maqsadida birgina tugmani bosish orqali kamerani oʻchirib, faqat ovozli aloqani qoldirish funksiyasi ham qoʻshildi.
Texnik jihatdan tizim Bluetooth ulanish ustuvorligini optimallashtirdi. Agar aqlli qulf maʼmuriy panel orqali boshqarilayotgan boʻlsa va u allaqachon boshqa telefonga ulangan boʻlsa, tizimda avtomatik ravishda qalquvchi bildirishnoma paydo boʻladi. Bu esa bir necha foydalanuvchi tomonidan qurilmani boshqarish jarayonini ancha osonlashtiradi.
Barqaror aloqa va model qamroviYana bir muhim yangilik — ikki tarmoqli moslashuvchan rejimning joriy etilishidir. Odatiy holatda aqlli qulf Bluetooth shlyuzi orqali tarmoqqa ulanadi. Biroq, agar Bluetooth signali zaiflashsa, tizim avtomatik ravishda Wi-Fi tarmogʻiga oʻtadi. Bu esa qurilmaning har doim onlayn rejimda boʻlishini va buyruqlarni kechikishlarsiz bajarishini kafolatlaydi.
Ushbu dasturiy taʼminot yangilanishi Huawei kompaniyasining keng turdagi modellarini qamrab oladi. Maʼlumotlarga koʻra, quyidagi qurilmalar egalari yangi funksiyalardan foydalanishlari mumkin:
- Huawei Smart Lock X1 seriyasidagi barcha modellar;
- Huawei Smart Lock 2 seriyasining barcha talqinlari.
Oʻzbekiston bozorida ham aqlli uy tizimlariga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Huawei kabi brendlarning bunday yechimlari xavfsizlik va qulaylikni yangi bosqichga olib chiqadi. Tizimning avtomatik yangilanishi foydalanuvchilardan qoʻshimcha harakat talab qilmaydi va qurilma imkoniyatlarini masofadan turib boyitadi.
…