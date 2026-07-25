Huawei aqlli eshik qulflari yangilandi: endi ular video-xabarlarni qabul qila oladi

·52·Texno
Huawei aqlli eshik qulflari yangilandi: endi ular video-xabarlarni qabul qila oladi

Xitoyning texnologik giganti Huawei oʻzining aqlli eshik qulflari uchun HarmonyOS tizimining yangi talqinini taqdim etdi. Ushbu yangilanish qurilmalarning funksionalligini sezilarli darajada kengaytirib, ularni yanada aqlli va foydalanuvchi uchun qulayroq xavfsizlik vositasiga aylantirdi. Endilikda foydalanuvchilar uyda boʻlmagan vaqtlarida ham mehmonlar bilan aloqani uzishmaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangilanishning eng asosiy jihati — tashrif buyuruvchilar uchun video-xabarlar qoldirish funksiyasidir. Agar xonadon egasi ishda yoki doʻkonda boʻlsa va video-qoʻngʻiroqqa darhol javob bera olmasa, kelgan kishi maxsus xabar yozib qoldirishi mumkin. Bu tizim ayniqsa kurerlar yoki kutilmaganda kelgan qarindoshlar uchun juda qulay boʻlib, ular oʻz kontaktlarini yoki kelish maqsadini video shaklida saqlashlari mumkin.

Masofaviy boshqaruv va maxfiylik

Foydalanuvchilar Smart Living ilovasi orqali barcha audio va video yozuvlarni istalgan vaqtda koʻrib chiqish imkoniyatiga ega. Bu esa "uyimga kim keldi ekan?" degan savollarga toʻliq barham beradi. Shuningdek, qoʻngʻiroq paytida maxfiylikni taʼminlash maqsadida birgina tugmani bosish orqali kamerani oʻchirib, faqat ovozli aloqani qoldirish funksiyasi ham qoʻshildi.

Texnik jihatdan tizim Bluetooth ulanish ustuvorligini optimallashtirdi. Agar aqlli qulf maʼmuriy panel orqali boshqarilayotgan boʻlsa va u allaqachon boshqa telefonga ulangan boʻlsa, tizimda avtomatik ravishda qalquvchi bildirishnoma paydo boʻladi. Bu esa bir necha foydalanuvchi tomonidan qurilmani boshqarish jarayonini ancha osonlashtiradi.

Barqaror aloqa va model qamrovi

Yana bir muhim yangilik — ikki tarmoqli moslashuvchan rejimning joriy etilishidir. Odatiy holatda aqlli qulf Bluetooth shlyuzi orqali tarmoqqa ulanadi. Biroq, agar Bluetooth signali zaiflashsa, tizim avtomatik ravishda Wi-Fi tarmogʻiga oʻtadi. Bu esa qurilmaning har doim onlayn rejimda boʻlishini va buyruqlarni kechikishlarsiz bajarishini kafolatlaydi.

Ushbu dasturiy taʼminot yangilanishi Huawei kompaniyasining keng turdagi modellarini qamrab oladi. Maʼlumotlarga koʻra, quyidagi qurilmalar egalari yangi funksiyalardan foydalanishlari mumkin:

  • Huawei Smart Lock X1 seriyasidagi barcha modellar;
  • Huawei Smart Lock 2 seriyasining barcha talqinlari.

Oʻzbekiston bozorida ham aqlli uy tizimlariga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Huawei kabi brendlarning bunday yechimlari xavfsizlik va qulaylikni yangi bosqichga olib chiqadi. Tizimning avtomatik yangilanishi foydalanuvchilardan qoʻshimcha harakat talab qilmaydi va qurilma imkoniyatlarini masofadan turib boyitadi.

HuaweiSmart LockHarmonyOSTexnologiyaAqlli Uy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiBugun, 20:59Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob