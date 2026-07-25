Slavko Vinchich JCH–2026ning eng yaxshi hakami deb topildi

·54·Sport
Slavko Vinchich JCH–2026ning eng yaxshi hakami deb topildi

Sloveniyalik referi Slavko Vinchich 2026 yilgi jahon chempionatining eng yaxshi hakami sifatida e’tirof etildi. U musobaqaning hal qiluvchi uchrashuvi — Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi finalni ham boshqargan edi.

Ispaniyaning 1:0 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlangan bahsda Vinchichning hakamligi yuqori baholandi. Unga o‘z davrining nufuzli italiyalik hakamlaridan biri Julio Kampanati sharafiga ta’sis etilgan mukofot topshirildi.

Jahon chempionati finali unga ishonib topshirildi

Slavko Vinchich JCH–2026ning eng muhim uchrashuvi — Ispaniya va Argentina terma jamoalari o‘rtasidagi finalda bosh hakam sifatida ishladi.

Katta bosim ostida o‘tgan hal qiluvchi bahsda sloveniyalik referi uchrashuvni yuqori saviyada nazorat qilgani qayd etildi. Ispaniya yagona gol evaziga g‘alaba qozonib, jahon chempioniga aylandi.

Mukofot mashhur italiyalik hakam nomida

Eng yaxshi referiga beriladigan mukofot italiyalik Julio Kampanati sharafiga ta’sis etilgan.

Kampanati uzoq yillar Italiya futbol hakamlari uyushmasiga rahbarlik qilgan va o‘z davrining eng kuchli hakamlaridan biri sifatida tanilgan.

Uning nomidagi sovrinni qo‘lga kiritish Vinchichning xalqaro futboldagi nufuzi yanada oshganini anglatadi.

Faoliyatini 2007 yilda boshlagan

Slavko Vinchich Sloveniyaning Maribor shahrida tug‘ilgan. U professional hakamlik faoliyatini 2007 yilda o‘z mamlakati chempionatida boshlagan.

Yillar davomida orttirilgan tajriba unga Yevropaning yirik turnirlari va xalqaro musobaqalarda ishlash imkonini berdi.

Asosiy ma’lumot

Tafsilot

Hakam

Slavko Vinchich

Mamlakati

Sloveniya

Tug‘ilgan shahri

Maribor

Faoliyati boshlangan yil

2007

JCH–2026 finali

Ispaniya — Argentina, 1:0

Ilk yirik turnirida assistent bo‘lgan

Vinchich ishtirok etgan dastlabki yirik musobaqa 2012 yilgi Yevropa chempionati edi.

Biroq o‘sha turnirda u bosh hakam emas, balki sloveniyalik referi Damir Skominaning assistenti sifatida ishlagan. Keyinchalik Vinchich mustaqil ravishda yirik uchrashuvlarni boshqarish darajasiga ko‘tarildi.

Oddiy assistentdan jahon chempionati finaligacha

2012 yilda assistent sifatida katta futbol sahnasiga qadam qo‘ygan Vinchich 14 yildan so‘ng jahon chempionati finalini boshqarish va turnirning eng yaxshi hakami deb topilishga erishdi.

Bu mukofot uning uzoq yillik faoliyatidagi eng muhim e’tiroflardan biri bo‘lib qolishi mumkin.

Sizningcha, Slavko Vinchich JCH–2026 finalini qay darajada boshqardi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Slavko VinčićIspaniyaArgentinaMariborGiulio Campanati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Bugun, 21:16Ronaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaRonaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaBugun, 21:14Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Bugun, 21:05«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi