Slavko Vinchich JCH–2026ning eng yaxshi hakami deb topildi
Sloveniyalik referi Slavko Vinchich 2026 yilgi jahon chempionatining eng yaxshi hakami sifatida e’tirof etildi. U musobaqaning hal qiluvchi uchrashuvi — Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi finalni ham boshqargan edi.
Ispaniyaning 1:0 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlangan bahsda Vinchichning hakamligi yuqori baholandi. Unga o‘z davrining nufuzli italiyalik hakamlaridan biri Julio Kampanati sharafiga ta’sis etilgan mukofot topshirildi.
Jahon chempionati finali unga ishonib topshirildi
Slavko Vinchich JCH–2026ning eng muhim uchrashuvi — Ispaniya va Argentina terma jamoalari o‘rtasidagi finalda bosh hakam sifatida ishladi.
Katta bosim ostida o‘tgan hal qiluvchi bahsda sloveniyalik referi uchrashuvni yuqori saviyada nazorat qilgani qayd etildi. Ispaniya yagona gol evaziga g‘alaba qozonib, jahon chempioniga aylandi.
Mukofot mashhur italiyalik hakam nomida
Eng yaxshi referiga beriladigan mukofot italiyalik Julio Kampanati sharafiga ta’sis etilgan.
Kampanati uzoq yillar Italiya futbol hakamlari uyushmasiga rahbarlik qilgan va o‘z davrining eng kuchli hakamlaridan biri sifatida tanilgan.
Uning nomidagi sovrinni qo‘lga kiritish Vinchichning xalqaro futboldagi nufuzi yanada oshganini anglatadi.
Faoliyatini 2007 yilda boshlagan
Slavko Vinchich Sloveniyaning Maribor shahrida tug‘ilgan. U professional hakamlik faoliyatini 2007 yilda o‘z mamlakati chempionatida boshlagan.
Yillar davomida orttirilgan tajriba unga Yevropaning yirik turnirlari va xalqaro musobaqalarda ishlash imkonini berdi.
Asosiy ma’lumot
Tafsilot
Hakam
Slavko Vinchich
Mamlakati
Sloveniya
Tug‘ilgan shahri
Maribor
Faoliyati boshlangan yil
2007
JCH–2026 finali
Ispaniya — Argentina, 1:0
Ilk yirik turnirida assistent bo‘lgan
Vinchich ishtirok etgan dastlabki yirik musobaqa 2012 yilgi Yevropa chempionati edi.
Biroq o‘sha turnirda u bosh hakam emas, balki sloveniyalik referi Damir Skominaning assistenti sifatida ishlagan. Keyinchalik Vinchich mustaqil ravishda yirik uchrashuvlarni boshqarish darajasiga ko‘tarildi.
Oddiy assistentdan jahon chempionati finaligacha
2012 yilda assistent sifatida katta futbol sahnasiga qadam qo‘ygan Vinchich 14 yildan so‘ng jahon chempionati finalini boshqarish va turnirning eng yaxshi hakami deb topilishga erishdi.
Bu mukofot uning uzoq yillik faoliyatidagi eng muhim e’tiroflardan biri bo‘lib qolishi mumkin.
Sizningcha, Slavko Vinchich JCH–2026 finalini qay darajada boshqardi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…