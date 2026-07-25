Klopp Germaniyada yangi davr boshladi: asosiy talabi ma’lum...

·58·Sport
Klopp Germaniyada yangi davr boshladi: asosiy talabi ma’lum...

Germaniya milliy jamoasining yangi bosh murabbiyi Yurgen Klopp dastlabki matbuot anjumanida terma jamoaga qanday futbol uslubini singdirishni rejalashtirayotganini ochiqladi.

Tajribali mutaxassis uchun faqat natija emas, balki muxlislarga zavq beradigan jozibali o‘yin ham muhim. Klopp futbolchilar tanlovida qat’iy bo‘lishini va hozircha hech kim uchun terma jamoa eshigi yopilmaganini ta’kidladi.

Futbolchilarni kutilmagan imkoniyatlar kutishi mumkin

Klopp yangi davrda tarkib borasida keskin qarorlar qabul qilishdan cho‘chimasligini bildirdi.

«Futbolchilar men bilan ular kutmagan imkoniyatlarga ega bo‘lishlari mumkin, chunki men qat’iy qarorlar chiqarishni yaxshi ko‘raman», — dedi murabbiy.

Bu fikr Germaniya terma jamoasida yangi nomlar paydo bo‘lishi, ayrim futbolchilar esa avvalgidan muhimroq vazifalarni bajarishi mumkinligini anglatadi.

Asosiy maqsad — muxlislarga yoqadigan futbol

Klopp o‘z jamoasi faqat g‘alaba uchun emas, tomoshabop va hissiyotlarga boy futbol ko‘rsatishi kerakligini aytdi.

«Muxlislar uyiga qaytayotib: “Bu haqiqatan ham go‘zal futbol”, deb gapirishlarini istayman», — dedi u.

Murabbiy bunday uslub darhol natija bermasligi mumkinligini tan oldi. Shunga qaramay, u Germaniya terma jamoasida ham faol, jadal va muxlislarga yoqadigan futbol qurish niyatida.

Milliy libosni kiygan har bir futbolchi bor kuchini berishi shart

Kloppning asosiy talablaridan biri — terma jamoaga chaqirilgan futbolchilarning maydonda to‘liq kuch bilan harakat qilishi.

Uning fikricha, Germaniya milliy jamoasi libosini kiyish katta sharaf va mas’uliyat hisoblanadi. Shu sabab tarkibdagi har bir o‘yinchi jamoa manfaatini shaxsiy maqsadlaridan ustun qo‘yishi kerak.

Klopp uchun muhim bo‘lgan asosiy tamoyillar:

  • yuqori sur’at va faol pressing;

  • jamoaviy birdamlik;

  • maydonda to‘liq kuch bilan kurashish;

  • muxlislarga zavq beradigan hujumkor futbol;

  • tarkib tanlovida raqobat.

«Hozircha hech kimning ustiga chiziq tortilmagan»

Yangi murabbiy terma jamoaga nomzod futbolchilarni diqqat bilan kuzatishini ma’lum qildi.

«Hozircha hech kimning ustiga chiziq tortmayapmiz, chunki bu yangi davrning boshlanishi», — dedi Klopp.

Bu bayonot tajribali futbolchilar bilan bir qatorda, klublarida o‘zini ko‘rsatayotgan yosh o‘yinchilar uchun ham imkoniyat ochilishini ko‘rsatadi.

Germaniyada yangi raqobat boshlanadi

Kloppning ilk chiqishidan ma’lum bo‘lishicha, terma jamoadagi o‘rin endi avvalgi xizmatlar emas, futbolchining hozirgi holati, intizomi va maydondagi fidoyiligiga qarab belgilanadi.

Murabbiyning jozibali futbol haqidagi va’dasi Germaniya muxlislarining kutilmalarini yanada oshirdi. Endi asosiy savol — Klopp o‘zining klublardagi mashhur uslubini milliy jamoaga qanchalik tez singdira oladi?

Sizningcha, Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasini yana jahon futboli cho‘qqisiga qaytara oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Jürgen KloppGermaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Bugun, 21:16Ronaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaRonaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaBugun, 21:14Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Bugun, 21:05«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi