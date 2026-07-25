Klopp Germaniyada yangi davr boshladi: asosiy talabi ma’lum...
Germaniya milliy jamoasining yangi bosh murabbiyi Yurgen Klopp dastlabki matbuot anjumanida terma jamoaga qanday futbol uslubini singdirishni rejalashtirayotganini ochiqladi.
Tajribali mutaxassis uchun faqat natija emas, balki muxlislarga zavq beradigan jozibali o‘yin ham muhim. Klopp futbolchilar tanlovida qat’iy bo‘lishini va hozircha hech kim uchun terma jamoa eshigi yopilmaganini ta’kidladi.
Futbolchilarni kutilmagan imkoniyatlar kutishi mumkin
Klopp yangi davrda tarkib borasida keskin qarorlar qabul qilishdan cho‘chimasligini bildirdi.
«Futbolchilar men bilan ular kutmagan imkoniyatlarga ega bo‘lishlari mumkin, chunki men qat’iy qarorlar chiqarishni yaxshi ko‘raman», — dedi murabbiy.
Bu fikr Germaniya terma jamoasida yangi nomlar paydo bo‘lishi, ayrim futbolchilar esa avvalgidan muhimroq vazifalarni bajarishi mumkinligini anglatadi.
Asosiy maqsad — muxlislarga yoqadigan futbol
Klopp o‘z jamoasi faqat g‘alaba uchun emas, tomoshabop va hissiyotlarga boy futbol ko‘rsatishi kerakligini aytdi.
«Muxlislar uyiga qaytayotib: “Bu haqiqatan ham go‘zal futbol”, deb gapirishlarini istayman», — dedi u.
Murabbiy bunday uslub darhol natija bermasligi mumkinligini tan oldi. Shunga qaramay, u Germaniya terma jamoasida ham faol, jadal va muxlislarga yoqadigan futbol qurish niyatida.
Milliy libosni kiygan har bir futbolchi bor kuchini berishi shart
Kloppning asosiy talablaridan biri — terma jamoaga chaqirilgan futbolchilarning maydonda to‘liq kuch bilan harakat qilishi.
Uning fikricha, Germaniya milliy jamoasi libosini kiyish katta sharaf va mas’uliyat hisoblanadi. Shu sabab tarkibdagi har bir o‘yinchi jamoa manfaatini shaxsiy maqsadlaridan ustun qo‘yishi kerak.
Klopp uchun muhim bo‘lgan asosiy tamoyillar:
yuqori sur’at va faol pressing;
jamoaviy birdamlik;
maydonda to‘liq kuch bilan kurashish;
muxlislarga zavq beradigan hujumkor futbol;
tarkib tanlovida raqobat.
«Hozircha hech kimning ustiga chiziq tortilmagan»
Yangi murabbiy terma jamoaga nomzod futbolchilarni diqqat bilan kuzatishini ma’lum qildi.
«Hozircha hech kimning ustiga chiziq tortmayapmiz, chunki bu yangi davrning boshlanishi», — dedi Klopp.
Bu bayonot tajribali futbolchilar bilan bir qatorda, klublarida o‘zini ko‘rsatayotgan yosh o‘yinchilar uchun ham imkoniyat ochilishini ko‘rsatadi.
Germaniyada yangi raqobat boshlanadi
Kloppning ilk chiqishidan ma’lum bo‘lishicha, terma jamoadagi o‘rin endi avvalgi xizmatlar emas, futbolchining hozirgi holati, intizomi va maydondagi fidoyiligiga qarab belgilanadi.
Murabbiyning jozibali futbol haqidagi va’dasi Germaniya muxlislarining kutilmalarini yanada oshirdi. Endi asosiy savol — Klopp o‘zining klublardagi mashhur uslubini milliy jamoaga qanchalik tez singdira oladi?
Sizningcha, Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasini yana jahon futboli cho‘qqisiga qaytara oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…