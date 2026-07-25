NASA 2028-yilda Marsga yangi avlod vertolyotlarini yuboradi

·44·Texno
NASA 2028-yilda Marsga yangi avlod vertolyotlarini yuboradi

AQSH Milliy aeronavtika va koinot boshqarmasi (NASA) Qizil sayyorani oʻzlashtirish yoʻlida navbatdagi ulkan qadamni tashlashga tayyorgarlik koʻrmoqda. Agentlik 2028-yilda Marsga yangi avlod robotlashtirilgan vertolyotlarini uchirishni rejalashtirmoqda. Ushbu missiyadan koʻzlangan asosiy maqsad — kelajakda insoniyatning Marsga ilk qoʻnishi uchun eng xavfsiz va qulay maydonchalarni aniqlashdan iborat. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

TASS agentligining NASA vakiliga tayanib xabar berishicha, ushbu muhim missiya SR-1 (Space Reactor-1) Freedom deb nomlangan apparat yordamida amalga oshiriladi. Mazkur qurilma AQSHning yadroviy energetika qurilmasi bilan jihozlangan birinchi sayyoralararo kosmik kemasi sifatida tarixga kirishi kutilmoqda. Uning bortida SkyFall majmuasi joylashgan boʻlib, u afsonaviy Ingenuity texnologiyalari asosida yaratilgan yangi uchuvchi apparatlarni oʻz ichiga oladi.

Yadroviy quvvat va havo razvedkasi

Yangi loyiha doirasida yadroviy kuch qurilmasidan foydalanish Marsga ogʻirroq yuklarni yetkazib berish va uzoq masofali tadqiqotlarni oʻtkazish imkonini beradi. SkyFall tarkibidagi vertolyotlar oʻziga xos havo razvedkachilari vazifasini oʻtaydi. Ular Mars sirtini sinchiklab oʻrganadi, hududning batafsil xaritalarini tuzadi va kelajakdagi boshqariluvchi ekspeditsiyalar uchun ideal qoʻnish nuqtalarini qidiradi.

Qiziqarli jihati shundaki, NASA SR-1 Freedom apparatini yaratishda xarajatlarni tejash maqsadida Gateway oylik stansiyasi dasturi uchun ishlab chiqilgan muhandislik yechimlaridan foydalanmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, ushbu missiyani ishlab chiqish va uchirishning umumiy qiymati taxminan 2,1 milliard dollarni tashkil etadi. Agentlik mutaxassislari Marsga ilk insoniy parvoz 2040-yilgacha amalga oshishiga ishonch bildirishmoqda.

Ingenuity muvaffaqiyatining davomi

Nega aynan vertolyotlar tanlangani bejiz emas. Ularning oʻtmishdoshi boʻlgan Ingenuity Mars tadqiqotlari tarixidagi eng muvaffaqiyatli tajribalardan biriga aylandi. 2021-yil fevral oyida Perseverance marshodi bilan birga yetib kelgan ushbu mitti apparat dastlab atigi bir nechta sinov parvozini amalga oshirishi kerak edi.

Biroq Ingenuity kutilganidan ancha bardoshli boʻlib chiqdi va qariyb uch yil davomida 72 marta parvoz qildi. Uning missiyasi faqat 2024-yil yanvarida, qoʻnish vaqtida parraklari shikastlangandan keyingina yakunlandi. Yangi missiya esa aynan shu muvaffaqiyatli tajribani yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Ushbu loyiha nafaqat texnologik yutuq, balki insoniyatning boshqa sayyoralarda doimiy maskanlar barpo etish strategiyasining ajralmas qismidir. Mars atmosferasining oʻta siyrakligiga qaramay, vertolyotlarning samaradorligi isbotlangani kelajakdagi kolonizatsiya jarayonlarini sezilarli darajada tezlashtiradi.

NASAMarsKoinotTexnologiyaIngenuity
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiBugun, 20:59Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob