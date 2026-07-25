Real Madrid Oreliyen Tchuameni transferiga ruxsat berdi: Manchester Yunayted harakatda

·139·Sport
Real Madrid Oreliyen Tchuameni transferiga ruxsat berdi: Manchester Yunayted harakatda

Ispaniyaning Real Madrid klubi yarim himoyachi Oreliyen Tchuamenining kelajagi borasidagi qatʼiy pozitsiyasini oʻzgartirdi va uni sotishga tayyorligini bildirdi. Bu yangilik frantsiyalik futbolchini uzoq vaqtdan beri oʻz safiga qoʻshib olishni koʻzlayotgan Manchester Yunayted uchun kutilmagan va muhim imkoniyatga aylandi. Angliya klubi ushbu transfer orqali oʻz markaziy chizigʻini tubdan isloh qilishni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Sun nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Madrid klubi rahbariyati avvaliga Tchuamenini daxlsiz deb hisoblagan boʻlsa-da, hozirda uning transferi boʻyicha takliflarni koʻrib chiqishga tayyor. Qirollik klubi ushbu bitimdan kamida 68 million funt sterling ishlab olishni koʻzlamoqda. Bu mablagʻlar klubning boshqa bir ulkan maqsadi — Manchester Siti yulduzi Rodrini qoʻlga kiritish uchun yoʻnaltirilishi aytilmoqda.

Manchester Yunayted uchun Tchuameni transferi jamoaning oʻrta chizigʻidagi muammolarni hal qilishda soʻnggi va hal qiluvchi qadam boʻlishi mumkin. Kazemiro jamoani tark etgani va Manuel Ugarte jiddiy jarohat olgani sababli, "qizil iblislar" tayanch yarim himoyasi hududida boʻshliqqa duch kelishgan. Oreliyen Tchuameni esa ushbu pozitsiya uchun eng munosib nomzod sifatida koʻrilmoqda.

Transfer ortidagi strategik rejalar

Qizigʻi shundaki, Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo (manbada keltirilganidek) frantsiyalik futbolchini tarkibda olib qolishni istagan edi. Biroq klubning transfer siyosati va Rodri kabi yuqori saviyadagi oʻyinchini olib kelish rejasi Tchuamenining sotilishini kun tartibiga chiqardi. Madridliklar 2022-yilda aynan Kazemironing oʻrnini bosish uchun sotib olgan futbolchi, endilikda Braziliya terma jamoasi sardori ortidan Old Traffordga yoʻl olishi mumkin.

Manchester Yunayted joriy transfer oynasida allaqachon bir qator xaridlarni amalga oshirdi. Xususan, jamoaga Youri Tielemans 35 million funt va Andrey Santos 50 million funt evaziga kelib qoʻshilgan. Agar Tchuameni transferi ham muvaffaqiyatli yakunlansa, u jamoada Tielemans va Bruno Fernandes ortida mustahkam himoya qoʻrgʻonini hosil qiladi.

Goal.com xabariga koʻra, muzokaralar ijobiy yakunlansa, ushbu kelishuv yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanadi. Real Madrid uchun bu Rodri transferini moliyalashtirish imkoniyati boʻlsa, Manchester Yunayted uchun uzoq kutilgan barqarorlikni taʼminlash garovidir. Hozirda tomonlar moliyaviy shartlar va toʻlov usullari boʻyicha dastlabki aloqalarni oʻrnatishgan.

Real MadridManchester YunaytedTransferFutbolOreliyen Tchuameni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Bugun, 21:16Ronaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaRonaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaBugun, 21:14Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Bugun, 21:05«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi