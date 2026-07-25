Real Madrid Oreliyen Tchuameni transferiga ruxsat berdi: Manchester Yunayted harakatda
Ispaniyaning Real Madrid klubi yarim himoyachi Oreliyen Tchuamenining kelajagi borasidagi qatʼiy pozitsiyasini oʻzgartirdi va uni sotishga tayyorligini bildirdi. Bu yangilik frantsiyalik futbolchini uzoq vaqtdan beri oʻz safiga qoʻshib olishni koʻzlayotgan Manchester Yunayted uchun kutilmagan va muhim imkoniyatga aylandi. Angliya klubi ushbu transfer orqali oʻz markaziy chizigʻini tubdan isloh qilishni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Sun nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Madrid klubi rahbariyati avvaliga Tchuamenini daxlsiz deb hisoblagan boʻlsa-da, hozirda uning transferi boʻyicha takliflarni koʻrib chiqishga tayyor. Qirollik klubi ushbu bitimdan kamida 68 million funt sterling ishlab olishni koʻzlamoqda. Bu mablagʻlar klubning boshqa bir ulkan maqsadi — Manchester Siti yulduzi Rodrini qoʻlga kiritish uchun yoʻnaltirilishi aytilmoqda.
Manchester Yunayted uchun Tchuameni transferi jamoaning oʻrta chizigʻidagi muammolarni hal qilishda soʻnggi va hal qiluvchi qadam boʻlishi mumkin. Kazemiro jamoani tark etgani va Manuel Ugarte jiddiy jarohat olgani sababli, "qizil iblislar" tayanch yarim himoyasi hududida boʻshliqqa duch kelishgan. Oreliyen Tchuameni esa ushbu pozitsiya uchun eng munosib nomzod sifatida koʻrilmoqda.
Transfer ortidagi strategik rejalarQizigʻi shundaki, Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo (manbada keltirilganidek) frantsiyalik futbolchini tarkibda olib qolishni istagan edi. Biroq klubning transfer siyosati va Rodri kabi yuqori saviyadagi oʻyinchini olib kelish rejasi Tchuamenining sotilishini kun tartibiga chiqardi. Madridliklar 2022-yilda aynan Kazemironing oʻrnini bosish uchun sotib olgan futbolchi, endilikda Braziliya terma jamoasi sardori ortidan Old Traffordga yoʻl olishi mumkin.
Manchester Yunayted joriy transfer oynasida allaqachon bir qator xaridlarni amalga oshirdi. Xususan, jamoaga Youri Tielemans 35 million funt va Andrey Santos 50 million funt evaziga kelib qoʻshilgan. Agar Tchuameni transferi ham muvaffaqiyatli yakunlansa, u jamoada Tielemans va Bruno Fernandes ortida mustahkam himoya qoʻrgʻonini hosil qiladi.
Goal.com xabariga koʻra, muzokaralar ijobiy yakunlansa, ushbu kelishuv yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanadi. Real Madrid uchun bu Rodri transferini moliyalashtirish imkoniyati boʻlsa, Manchester Yunayted uchun uzoq kutilgan barqarorlikni taʼminlash garovidir. Hozirda tomonlar moliyaviy shartlar va toʻlov usullari boʻyicha dastlabki aloqalarni oʻrnatishgan.
…