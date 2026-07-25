Marcus Rashford Manchester Yunaytedda qoladimi: Kutilmagan burilish yuz berdi
Manchester Yunayted hujumchisi Marcus Rashfordning klubdagi kelajagi borasida kutilmagan yangiliklar paydo boʻldi. Soʻnggi vaqtlarda jamoani tark etishi deyarli aniq boʻlib ulgurgan futbolchi Amazon kompaniyasi tomonidan suratga olinayotgan hujjatli filmda ishtirok etish uchun taklif oldi. Bu holat ingliz hujumchisining Old Traffordda qolish ehtimolini yana kun tartibiga chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Mirror nashri xabariga koʻra, Amazon klubning 2026-27-yillar mavsumini qamrab oluvchi sahna orti jarayonlari haqidagi filmda Rashfordga muhim rol ajratishni rejalashtirmoqda. Barselona klubi ijara muddatidan soʻng uning transferini toʻliq sotib olishdan voz kechganidan keyin, futbolchi yana Manchesterga qaytishga majbur boʻlgan edi. Avvaliga klub uni sotib yubormoqchi boʻlgan, biroq hozircha uning yuqori maoshi va transfer narxini qoplay oladigan xaridor topilmadi.
Maydondagi inqiroz va yangi imkoniyatRashford 2024-yil dekabr oyidan buyon Manchester Yunayted tarkibida rasmiy oʻyinlarda maydonga tushmagan. Uning rahbariyat va murabbiylar shtabi bilan munosabatlari ancha sovuqlashgan edi. Shunga qaramay, klubning yangi loyihalarda uni chetda qoldirmayotgani, futbolchining jamoa bilan aloqalarini qayta tiklashga urinish sifatida talqin qilinmoqda. Agar u ketishi aniq boʻlganida, klub bunday keng koʻlamli media-loyihaga uni jalb qilmagan boʻlardi.
The Guardian nashrining yozishicha, jamoa bosh murabbiyi Michael Carrick futbolchini yangi mavsumoldi tayyorgarlik jarayoniga jalb etishni rejalashtirmoqda. Agar yozgi transfer oynasi yakuniga qadar munosib taklif tushmasa, Rashford yana asosiy tarkib uchun kurashish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu esa futbolchi uchun oʻz faoliyatini qayta tiklash uchun soʻnggi imkoniyat boʻlishi mumkin.
Michael Carrick qarori va kelajak istiqbollariHozirda barcha eʼtibor Michael Carrickka qaratilgan. Murabbiy Rashfordni jamoaga qayta integratsiya qila oladimi yoki hujjatli filmdagi ishtirok shunchaki Amazon kompaniyasining marketing strategiyasimi, degan savol ochiq qolmoqda. Mutaxassislarning fikricha, agar futbolchi oʻz motivatsiyasini topsa va berilgan rolni qabul qilsa, bu har ikki tomon uchun ham foydali boʻlishi mumkin.
Manchester Yunayted va Marcus Rashford oʻrtasidagi munosabatlar hozirda chorrahada turibdi. Klub uni sotib yuborish orqali moliyaviy muammolarni hal qilishni koʻzlagan boʻlsa-da, hujumchining mahorati va jamoa tarixidagi oʻrni uni osonlikcha qoʻyib yubormaslikka undamoqda. Yakuniy qaror futbolchining mavsumoldi yigʻinlaridagi harakati va jismoniy holatiga bogʻliq boʻladi.
…