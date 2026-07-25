Marcus Rashford Manchester Yunaytedda qoladimi: Kutilmagan burilish yuz berdi

·146·Sport
Marcus Rashford Manchester Yunaytedda qoladimi: Kutilmagan burilish yuz berdi

Manchester Yunayted hujumchisi Marcus Rashfordning klubdagi kelajagi borasida kutilmagan yangiliklar paydo boʻldi. Soʻnggi vaqtlarda jamoani tark etishi deyarli aniq boʻlib ulgurgan futbolchi Amazon kompaniyasi tomonidan suratga olinayotgan hujjatli filmda ishtirok etish uchun taklif oldi. Bu holat ingliz hujumchisining Old Traffordda qolish ehtimolini yana kun tartibiga chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Mirror nashri xabariga koʻra, Amazon klubning 2026-27-yillar mavsumini qamrab oluvchi sahna orti jarayonlari haqidagi filmda Rashfordga muhim rol ajratishni rejalashtirmoqda. Barselona klubi ijara muddatidan soʻng uning transferini toʻliq sotib olishdan voz kechganidan keyin, futbolchi yana Manchesterga qaytishga majbur boʻlgan edi. Avvaliga klub uni sotib yubormoqchi boʻlgan, biroq hozircha uning yuqori maoshi va transfer narxini qoplay oladigan xaridor topilmadi.

Maydondagi inqiroz va yangi imkoniyat

Rashford 2024-yil dekabr oyidan buyon Manchester Yunayted tarkibida rasmiy oʻyinlarda maydonga tushmagan. Uning rahbariyat va murabbiylar shtabi bilan munosabatlari ancha sovuqlashgan edi. Shunga qaramay, klubning yangi loyihalarda uni chetda qoldirmayotgani, futbolchining jamoa bilan aloqalarini qayta tiklashga urinish sifatida talqin qilinmoqda. Agar u ketishi aniq boʻlganida, klub bunday keng koʻlamli media-loyihaga uni jalb qilmagan boʻlardi.

The Guardian nashrining yozishicha, jamoa bosh murabbiyi Michael Carrick futbolchini yangi mavsumoldi tayyorgarlik jarayoniga jalb etishni rejalashtirmoqda. Agar yozgi transfer oynasi yakuniga qadar munosib taklif tushmasa, Rashford yana asosiy tarkib uchun kurashish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu esa futbolchi uchun oʻz faoliyatini qayta tiklash uchun soʻnggi imkoniyat boʻlishi mumkin.

Michael Carrick qarori va kelajak istiqbollari

Hozirda barcha eʼtibor Michael Carrickka qaratilgan. Murabbiy Rashfordni jamoaga qayta integratsiya qila oladimi yoki hujjatli filmdagi ishtirok shunchaki Amazon kompaniyasining marketing strategiyasimi, degan savol ochiq qolmoqda. Mutaxassislarning fikricha, agar futbolchi oʻz motivatsiyasini topsa va berilgan rolni qabul qilsa, bu har ikki tomon uchun ham foydali boʻlishi mumkin.

Manchester Yunayted va Marcus Rashford oʻrtasidagi munosabatlar hozirda chorrahada turibdi. Klub uni sotib yuborish orqali moliyaviy muammolarni hal qilishni koʻzlagan boʻlsa-da, hujumchining mahorati va jamoa tarixidagi oʻrni uni osonlikcha qoʻyib yubormaslikka undamoqda. Yakuniy qaror futbolchining mavsumoldi yigʻinlaridagi harakati va jismoniy holatiga bogʻliq boʻladi.

Manchester YunaytedMarcus RashfordMichael CarrickTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaRonaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaBugun, 21:14Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Bugun, 21:05«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54Rodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiRodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiBugun, 20:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi