Rodri «Manchester Siti»dan ketadimi? Mareska aniq javob berdi
«Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska ispaniyalik yarim himoyachi Rodrining ehtimoliy ketishi haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi. Uning ta’kidlashicha, klub yetakchi futbolchisini tarkibda saqlab qolish uchun barcha imkoniyatlarini ishga soladi.
Ayni paytda Rodri bel qismidagi muammo sabab kichik jarrohlik amaliyotidan o‘tmoqda. Murabbiy futbolchining to‘liq tiklanishi hozir eng muhim vazifa ekanini qayd etdi.
«Katta futbolchilar atrofida mish-mishlar bo‘ladi»
Rodrining «Manchester Siti» bilan amaldagi shartnomasi yana bir yildan so‘ng yakunlanishi mumkinligi uning kelajagi haqidagi xabarlarni ko‘paytirdi.
Mareska esa bunday mish-mishlarni tabiiy holat deb baholadi.
«Katta o‘yinchilar atrofida har doim turli mish-mishlar aylanadi. Bu meni bezovta qilmaydi, bu odatiy holat», — dedi murabbiy.
Uning fikricha, Rodri yuqori saviyadagi futbolchi bo‘lgani uchun Yevropaning turli klublari unga qiziqish bildirishi ajablanarli emas.
Klub Rodrini saqlab qolmoqchi
Mareska «Manchester Siti» ispaniyalik yarim himoyachi bilan xayrlashishni rejalashtirmayotganini ochiq aytdi.
«Albatta, har bir murabbiy tarkibida Rodri bo‘lishini istaydi. Hozir esa unga dam olish va to‘liq tiklanish kerak. Shundan so‘ng u yana biz bilan bo‘ladi», — dedi u.
Shu tariqa, murabbiy futbolchining kelasi mavsumda ham jamoa tarkibida qolishiga ishora qildi. Biroq yangi shartnoma bo‘yicha muzokaralar haqida aniq ma’lumot berilmadi.
Rodri jarrohlik amaliyotidan o‘tmoqda
Hozirda yarim himoyachi bel qismidagi muammoni bartaraf etish uchun kichik operatsiya qildirmoqda.
Klub va murabbiylar shtabi uning sog‘lig‘ini xavf ostiga qo‘ymasdan, to‘liq tiklanishini kutishi aytildi. Rodrining maydonga qaytish sanasi hozircha ma’lum qilinmagan.
2019 yildan beri «Siti» safida
Rodri 2019 yildan buyon «Manchester Siti» sharafini himoya qilib kelmoqda. O‘tgan mavsumda u barcha turnirlarda 33 ta uchrashuvda qatnashib, 2 ta gol urgan.
Ko‘rsatkich
Natija
Klubga kelgan yili
2019
O‘tgan mavsumdagi o‘yinlar
33 ta
Gollar
2 ta
Hozirgi holati
Jarrohlikdan keyin tiklanmoqda
Rodrining jamoa o‘yinidagi ahamiyati va shartnomasi muddati yaqinlashayotgani uning kelajagi haqidagi muhokamalarni yana davom ettirishi mumkin.
Sizningcha, «Manchester Siti» Rodri bilan yangi shartnoma imzolay oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…