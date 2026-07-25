Rodri «Manchester Siti»dan ketadimi? Mareska aniq javob berdi

·78·Sport
Rodri «Manchester Siti»dan ketadimi? Mareska aniq javob berdi

«Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska ispaniyalik yarim himoyachi Rodrining ehtimoliy ketishi haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi. Uning ta’kidlashicha, klub yetakchi futbolchisini tarkibda saqlab qolish uchun barcha imkoniyatlarini ishga soladi.

Ayni paytda Rodri bel qismidagi muammo sabab kichik jarrohlik amaliyotidan o‘tmoqda. Murabbiy futbolchining to‘liq tiklanishi hozir eng muhim vazifa ekanini qayd etdi.

«Katta futbolchilar atrofida mish-mishlar bo‘ladi»

Rodrining «Manchester Siti» bilan amaldagi shartnomasi yana bir yildan so‘ng yakunlanishi mumkinligi uning kelajagi haqidagi xabarlarni ko‘paytirdi.

Mareska esa bunday mish-mishlarni tabiiy holat deb baholadi.

«Katta o‘yinchilar atrofida har doim turli mish-mishlar aylanadi. Bu meni bezovta qilmaydi, bu odatiy holat», — dedi murabbiy.

Uning fikricha, Rodri yuqori saviyadagi futbolchi bo‘lgani uchun Yevropaning turli klublari unga qiziqish bildirishi ajablanarli emas.

Klub Rodrini saqlab qolmoqchi

Mareska «Manchester Siti» ispaniyalik yarim himoyachi bilan xayrlashishni rejalashtirmayotganini ochiq aytdi.

«Albatta, har bir murabbiy tarkibida Rodri bo‘lishini istaydi. Hozir esa unga dam olish va to‘liq tiklanish kerak. Shundan so‘ng u yana biz bilan bo‘ladi», — dedi u.

Shu tariqa, murabbiy futbolchining kelasi mavsumda ham jamoa tarkibida qolishiga ishora qildi. Biroq yangi shartnoma bo‘yicha muzokaralar haqida aniq ma’lumot berilmadi.

Rodri jarrohlik amaliyotidan o‘tmoqda

Hozirda yarim himoyachi bel qismidagi muammoni bartaraf etish uchun kichik operatsiya qildirmoqda.

Klub va murabbiylar shtabi uning sog‘lig‘ini xavf ostiga qo‘ymasdan, to‘liq tiklanishini kutishi aytildi. Rodrining maydonga qaytish sanasi hozircha ma’lum qilinmagan.

2019 yildan beri «Siti» safida

Rodri 2019 yildan buyon «Manchester Siti» sharafini himoya qilib kelmoqda. O‘tgan mavsumda u barcha turnirlarda 33 ta uchrashuvda qatnashib, 2 ta gol urgan.

Ko‘rsatkich

Natija

Klubga kelgan yili

2019

O‘tgan mavsumdagi o‘yinlar

33 ta

Gollar

2 ta

Hozirgi holati

Jarrohlikdan keyin tiklanmoqda

Rodrining jamoa o‘yinidagi ahamiyati va shartnomasi muddati yaqinlashayotgani uning kelajagi haqidagi muhokamalarni yana davom ettirishi mumkin.

Sizningcha, «Manchester Siti» Rodri bilan yangi shartnoma imzolay oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Bugun, 21:16Ronaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaRonaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaBugun, 21:14Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Bugun, 21:05«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi