AQSHda ishlash uchun yangi imkoniyat: «Head Honchos» rahbari O‘zbekistonga kelmoqda

·45·Jamiyat
AQSHda ishlash uchun yangi imkoniyat: «Head Honchos» rahbari O‘zbekistonga kelmoqda

O‘zbekiston fuqarolari uchun AQSHda qonuniy va xavfsiz mehnat faoliyatini amalga oshirish bo‘yicha navbatdagi muhim qadam qo‘yilmoqda. Amerikaning nufuzli «Head Honchos» kompaniyasi yurtdoshlarimizni H-2A vizasi asosida Qo‘shma Shtatlarning qishloq xo‘jaligi sohasidagi mavsumiy ishlariga jalb etish imkoniyatlarini o‘rganmoqda.

Shu munosabat bilan kompaniya prezidenti Todd Miller boshchiligidagi delegatsiya muzokaralar o‘tkazish va amaliy kelishuvlarga erishish maqsadida avgust oyida O‘zbekistonga tashrif buyuradi.

Zamin.uz ushbu muhim tashrif tafsilotlari va yurtdoshlarimiz uchun ochilayotgan yangi mehnat imkoniyatlarini tahlil qiladi.

1. Tashrif maqsadi va Elchixona tashabbusi

Ushbu tashrif O‘zbekistonning AQSHdagi elchixonasi tomonidan fuqarolarimizning Qo‘shma Shtatlarda qonuniy ishga joylashish imkoniyatlarini kengaytirish va H-2A mavsumiy qishloq xo‘jaligi vizalari dasturidagi ishtirokini yengillashtirish bo‘yicha olib borilayotgan tizimli ishlar doirasida tashkil etilmoqda.

  • Qonuniylik va xavfsizlik: Dasturning asosiy maqsadi yurtdoshlarimizni noqonuniy migratsiya xavflaridan himoya qilish va kafolatlangan mehnat sharoitlarini yaratishdir.

  • To‘g‘ridan to‘g‘ri hamkorlik: Amerikalik ish beruvchilar bilan bevosita aloqa o‘rnatish orqali ortiqcha vositachilarsiz ishga joylashish tizimi yo‘lga qo‘yiladi.

2. Hamkorlik memorandumi va kadrlar tayyorlash

Tashrifning eng muhim voqealaridan biri — O‘zbekiston tomoni va «Head Honchos» kompaniyasi o‘rtasida hamkorlik memorandumini imzolash bo‘ladi.

Hujjatda ko‘zda tutilgan asosiy yo‘nalishlar:

  • Amerikalik ish beruvchilarning yuqori talablariga mos keluvchi kadrlarni saralash.

  • Nomzodlarni AQSH standartlari bo‘yicha kasbga va tilga o‘qitish.

  • H-2A vizasini olish jarayonlarini soddalashtirish va kafolatli ish o‘rinlarini ta’minlash.

H-2A Dasturi va tashrif tafsilotlari

Yo‘nalish va omillar

Ko‘zda tutilgan imkoniyatlar

Viza turi

H-2A (AQSHda mavsumiy qishloq xo‘jaligi ishlari uchun)

Amerikalik hamkor

«Head Honchos» kompaniyasi (Prezident: Todd Miller)

Tashrif geografiyasi

Toshkent shahri, Buxoro va Farg‘ona viloyatlari

Asosiy maqsad

Qonuniy ishga joylashtirish, o‘qitish va shartnomalar tuzish

3. Toshkent, Buxoro va Farg‘ona: Delegatsiya hududlarga boradi

Amerika delegatsiyasi faqat poytaxt bilan cheklanib qolmaydi. Tashrif dasturiga ko‘ra, mehmonlar Toshkent shahri, Buxoro va Farg‘ona viloyatlarida bo‘lishadi.

Kompaniya vakillari ushbu hududlardagi zamonaviy qishloq xo‘jaligi korxonalari, fermer xo‘jaliklari va soha mutaxassislari faoliyati bilan bevosita tanishib, o‘zbek agrarchilarining tajribasi va salohiyatini yuqori baholashni rejalashtirgan.

Ushbu xushxabarni yaqinlaringizga yetkazing!

H-2A dasturi doirasidagi hamkorlik O‘zbekiston fuqarolarini AQSHda ishga joylashtirish tartiblarini sezilarli darajada soddalashtirishga xizmat qiladi.

AQSHda qonuniy ishlash va mavsumiy mehnat imkoniyatlariga qiziqqan do‘stlaringiz hamda yaqinlaringizga ushbu foydali maqolani ve ve ve darhol yuboring!

Sizningcha, AQSHning H-2A viza dasturi yurtdoshlarimiz uchun qanchalik manfaatli bo‘ladi? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

USAO'zbekistonHead HonchosTodd MillerZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

63 yoshida talabalik orzusini ro‘yobga chiqargan ayol hammani hayratga soldi63 yoshida talabalik orzusini ro‘yobga chiqargan ayol hammani hayratga soldiBugun, 19:45Boysundagi avariya uchun hal qiluvchi reja ishga tushmoqdaBoysundagi avariya uchun hal qiluvchi reja ishga tushmoqdaBugun, 18:31Ota chaqalog‘ini tug‘ruqxonadan bezatilgan furada olib chiqdiOta chaqalog‘ini tug‘ruqxonadan bezatilgan furada olib chiqdiBugun, 16:28Jizzaxda 308 million so‘mlik KIA K8 xatlandiJizzaxda 308 million so‘mlik KIA K8 xatlandiBugun, 15:53Toshkentda mast holatdagi ayol avtobus g‘ildiraklari ostiga yotib oldiToshkentda mast holatdagi ayol avtobus g‘ildiraklari ostiga yotib oldiBugun, 15:30Shampun idishlaridagi 11,8 kg zahar: yirik kontrabandaning oldi olindiShampun idishlaridagi 11,8 kg zahar: yirik kontrabandaning oldi olindiBugun, 14:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi