AQSHda ishlash uchun yangi imkoniyat: «Head Honchos» rahbari O‘zbekistonga kelmoqda
O‘zbekiston fuqarolari uchun AQSHda qonuniy va xavfsiz mehnat faoliyatini amalga oshirish bo‘yicha navbatdagi muhim qadam qo‘yilmoqda. Amerikaning nufuzli «Head Honchos» kompaniyasi yurtdoshlarimizni H-2A vizasi asosida Qo‘shma Shtatlarning qishloq xo‘jaligi sohasidagi mavsumiy ishlariga jalb etish imkoniyatlarini o‘rganmoqda.
Shu munosabat bilan kompaniya prezidenti Todd Miller boshchiligidagi delegatsiya muzokaralar o‘tkazish va amaliy kelishuvlarga erishish maqsadida avgust oyida O‘zbekistonga tashrif buyuradi.
Zamin.uz ushbu muhim tashrif tafsilotlari va yurtdoshlarimiz uchun ochilayotgan yangi mehnat imkoniyatlarini tahlil qiladi.
1. Tashrif maqsadi va Elchixona tashabbusi
Ushbu tashrif O‘zbekistonning AQSHdagi elchixonasi tomonidan fuqarolarimizning Qo‘shma Shtatlarda qonuniy ishga joylashish imkoniyatlarini kengaytirish va H-2A mavsumiy qishloq xo‘jaligi vizalari dasturidagi ishtirokini yengillashtirish bo‘yicha olib borilayotgan tizimli ishlar doirasida tashkil etilmoqda.
Qonuniylik va xavfsizlik: Dasturning asosiy maqsadi yurtdoshlarimizni noqonuniy migratsiya xavflaridan himoya qilish va kafolatlangan mehnat sharoitlarini yaratishdir.
To‘g‘ridan to‘g‘ri hamkorlik: Amerikalik ish beruvchilar bilan bevosita aloqa o‘rnatish orqali ortiqcha vositachilarsiz ishga joylashish tizimi yo‘lga qo‘yiladi.
2. Hamkorlik memorandumi va kadrlar tayyorlash
Tashrifning eng muhim voqealaridan biri — O‘zbekiston tomoni va «Head Honchos» kompaniyasi o‘rtasida hamkorlik memorandumini imzolash bo‘ladi.
Hujjatda ko‘zda tutilgan asosiy yo‘nalishlar:
Amerikalik ish beruvchilarning yuqori talablariga mos keluvchi kadrlarni saralash.
Nomzodlarni AQSH standartlari bo‘yicha kasbga va tilga o‘qitish.
H-2A vizasini olish jarayonlarini soddalashtirish va kafolatli ish o‘rinlarini ta’minlash.
H-2A Dasturi va tashrif tafsilotlari
Yo‘nalish va omillar
Ko‘zda tutilgan imkoniyatlar
Viza turi
H-2A (AQSHda mavsumiy qishloq xo‘jaligi ishlari uchun)
Amerikalik hamkor
«Head Honchos» kompaniyasi (Prezident: Todd Miller)
Tashrif geografiyasi
Toshkent shahri, Buxoro va Farg‘ona viloyatlari
Asosiy maqsad
Qonuniy ishga joylashtirish, o‘qitish va shartnomalar tuzish
3. Toshkent, Buxoro va Farg‘ona: Delegatsiya hududlarga boradi
Amerika delegatsiyasi faqat poytaxt bilan cheklanib qolmaydi. Tashrif dasturiga ko‘ra, mehmonlar Toshkent shahri, Buxoro va Farg‘ona viloyatlarida bo‘lishadi.
Kompaniya vakillari ushbu hududlardagi zamonaviy qishloq xo‘jaligi korxonalari, fermer xo‘jaliklari va soha mutaxassislari faoliyati bilan bevosita tanishib, o‘zbek agrarchilarining tajribasi va salohiyatini yuqori baholashni rejalashtirgan.
Ushbu xushxabarni yaqinlaringizga yetkazing!
H-2A dasturi doirasidagi hamkorlik O‘zbekiston fuqarolarini AQSHda ishga joylashtirish tartiblarini sezilarli darajada soddalashtirishga xizmat qiladi.
AQSHda qonuniy ishlash va mavsumiy mehnat imkoniyatlariga qiziqqan do‘stlaringiz hamda yaqinlaringizga ushbu foydali maqolani ve ve ve darhol yuboring!
Sizningcha, AQSHning H-2A viza dasturi yurtdoshlarimiz uchun qanchalik manfaatli bo‘ladi? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…