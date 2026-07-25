Elon Musk SpaceX nima uchun Starship korpusida poʻlatdan foydalanishini tushuntirdi
Koinotni zabt etish borasidagi ambitsiyalari bilan tanilgan SpaceX kompaniyasi asoschisi Elon Musk Starship kemasini yaratishda nima sababdan uglerod tolasidan voz kechib, zanglamaydigan poʻlatga ustunlik berilganini ochiqladi. Bu qaror nafaqat iqtisodiy tejamkorlik, balki kemaning ekstremal sharoitlarda chidamliligini taʼminlovchi muhim muhandislik yechimi boʻlib xizmat qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Muskning soʻzlariga koʻra, zamonaviy uglerodli kompozit materiallar hali ham juda qimmat hisoblanadi. Hozirda ularning bir kilogrammi taxminan 130 dollarni tashkil etadi va ishlab chiqarish hajmi cheklangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu kabi materiallar bilan ishlash koinot kemasini ommaviy ishlab chiqarishda katta qiyinchiliklar tugʻdiradi.
Muhandislik va chidamlilik omillariUglerod tolasining yana bir kamchiligi uning kriogen yonilgʻi komponentlari, xususan, suyuq kislorod bilan ishlashdagi murakkabligidir. Shuningdek, ushbu material kema atmosferaga qayta kirishda yuzaga keladigan oʻta yuqori haroratga bardosh bera olmasligi va konstruksiyaning parchalanish xavfi borligi aniqlangan.
Zanglamaydigan poʻlat esa, aksincha, oʻta past haroratlarda ham oʻz mustahkamligini saqlab qoladi. U ishlab chiqarishda ancha arzon, ishlov berish oson va atmosferaga qaytish chogʻidagi issiqlik yuklamalarini yaxshi koʻtaradi. Aynan shu xususiyatlar SpaceX kompaniyasiga Starship prototiplarini yaratishni tezlashtirish va sinov jarayonlariga ertaroq oʻtish imkonini berdi.
Elon Musk Starship kemasining soʻnggi versiyasidagi issiqlikdan himoya qilish qatlamini yuqori baholab, kema ayni damda "ajoyib koʻrinishda" ekanini taʼkidladi. Eslatib oʻtamiz, Flight 13 sinov parvozi davomida Starship Hind okeaniga muvaffaqiyatli qoʻngan va ilk bor qaytish chogʻida butunligini toʻliq saqlab qolgan edi.
Shu bilan birga, SpaceX muhandisi Maykl Nikolls kompaniyaning boshqa loyihalari boʻyicha ham yangiliklar bilan boʻlishdi. Uning soʻzlariga koʻra, Starlink V3 turkumidagi barcha 20 ta sunʼiy yoʻldoshni tekshirishning muhim bosqichi muvaffaqiyatli yakunlangan. Bu Starlink va sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi loyihalar ham jadal rivojlanayotganidan dalolat beradi.
…