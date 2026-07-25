Elon Musk SpaceX nima uchun Starship korpusida poʻlatdan foydalanishini tushuntirdi

·66·Texno
Elon Musk SpaceX nima uchun Starship korpusida poʻlatdan foydalanishini tushuntirdi

Koinotni zabt etish borasidagi ambitsiyalari bilan tanilgan SpaceX kompaniyasi asoschisi Elon Musk Starship kemasini yaratishda nima sababdan uglerod tolasidan voz kechib, zanglamaydigan poʻlatga ustunlik berilganini ochiqladi. Bu qaror nafaqat iqtisodiy tejamkorlik, balki kemaning ekstremal sharoitlarda chidamliligini taʼminlovchi muhim muhandislik yechimi boʻlib xizmat qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Muskning soʻzlariga koʻra, zamonaviy uglerodli kompozit materiallar hali ham juda qimmat hisoblanadi. Hozirda ularning bir kilogrammi taxminan 130 dollarni tashkil etadi va ishlab chiqarish hajmi cheklangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu kabi materiallar bilan ishlash koinot kemasini ommaviy ishlab chiqarishda katta qiyinchiliklar tugʻdiradi.

Muhandislik va chidamlilik omillari

Uglerod tolasining yana bir kamchiligi uning kriogen yonilgʻi komponentlari, xususan, suyuq kislorod bilan ishlashdagi murakkabligidir. Shuningdek, ushbu material kema atmosferaga qayta kirishda yuzaga keladigan oʻta yuqori haroratga bardosh bera olmasligi va konstruksiyaning parchalanish xavfi borligi aniqlangan.

Zanglamaydigan poʻlat esa, aksincha, oʻta past haroratlarda ham oʻz mustahkamligini saqlab qoladi. U ishlab chiqarishda ancha arzon, ishlov berish oson va atmosferaga qaytish chogʻidagi issiqlik yuklamalarini yaxshi koʻtaradi. Aynan shu xususiyatlar SpaceX kompaniyasiga Starship prototiplarini yaratishni tezlashtirish va sinov jarayonlariga ertaroq oʻtish imkonini berdi.

Elon Musk Starship kemasining soʻnggi versiyasidagi issiqlikdan himoya qilish qatlamini yuqori baholab, kema ayni damda "ajoyib koʻrinishda" ekanini taʼkidladi. Eslatib oʻtamiz, Flight 13 sinov parvozi davomida Starship Hind okeaniga muvaffaqiyatli qoʻngan va ilk bor qaytish chogʻida butunligini toʻliq saqlab qolgan edi.

Shu bilan birga, SpaceX muhandisi Maykl Nikolls kompaniyaning boshqa loyihalari boʻyicha ham yangiliklar bilan boʻlishdi. Uning soʻzlariga koʻra, Starlink V3 turkumidagi barcha 20 ta sunʼiy yoʻldoshni tekshirishning muhim bosqichi muvaffaqiyatli yakunlangan. Bu Starlink va sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi loyihalar ham jadal rivojlanayotganidan dalolat beradi.

Elon MuskSpaceXStarshipTexnologiyaKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiBugun, 20:59Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob