Lionel Messi Braziliya terma jamoasida oʻynashi mumkinmidi: Tarixiy tadqiqot tafsilotlari
Futbol olamining tirik afsonasi Lionel Messi nafaqat Argentina, balki jahon futbolining boshqa gigantlari sharafini ham himoya qilishi mumkin boʻlgani haqidagi maʼlumotlar jamoatchilik eʼtiborini tortmoqda. Soʻnggi tarixiy tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, "Oltin toʻp"ning koʻp karra sohibi ona tomondan braziliyalik ildizlarga ega boʻlib, nazariy jihatdan "pentakampeonlar" safida toʻp surish huquqiga ega boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Italiyalik tarixchi Fiorenzo Santini tomonidan uch yil davomida olib borilgan izlanishlar natijasida Messining ona tomondan shajarasi oʻrganildi. Globo nashrining Yahoo Sports maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, futbolchining ona tomondan katta bobolaridan biri XX asr boshlarida Braziliyaning San-Paulu shtatidagi Ribeyran-Pretu shahrida tugʻilgan. Bu fakt Messiga Braziliya fuqaroligini olish va ushbu mamlakat terma jamoasida oʻynash uchun huquqiy asos berishi mumkin edi.
Kutilmagan qarindoshlik rishtalariTadqiqotga koʻra, Messining ajdodlari 1905-yil atrofida Braziliyadan Argentinaning Rosario shahriga koʻchib oʻtishgan. Santini oilaning asl familiyasi Coccettini boʻlganini, biroq Argentinaga joylashgandan soʻng u Cuccittini koʻrinishiga oʻzgarganini aniqladi. Aynan shu migratsiya jarayoni Lionelning taqdirini Argentina bilan bogʻlagan, aks holda biz uni sariq-yashil libosda koʻrishimiz ham ehtimoldan xoli emas edi.
Braziliyadan tashqari, Lionel Messi oʻz faoliyati davomida Italiya va Ispaniya terma jamoalarini tanlash imkoniyatiga ham ega edi. Italiya bilan bogʻliqlik uning uzoq qarindoshlarining kelib chiqishi bilan izohlansa, Ispaniya varianti ancha jiddiyroq boʻlgan. Messi 13 yoshidan boshlab Barselona akademiyasida voyaga yetgani sababli, Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi (RFEF) uni oʻz tomoniga ogʻdirish uchun katta kuch sarflagan.
Ispaniyaning rad etilgan taklifiIspaniya terma jamoasining sobiq ustozi Vicente del Bosque bir necha bor federatsiya Messini "qizil furiya" tarkibiga jalb qilish uchun barcha choralarni koʻrganini taʼkidlagan. "Federatsiya Messining Ispaniya uchun oʻynashi uchun bor imkoniyatini ishga soldi, biroq Lionel oʻz vatanini sevgani uchun buni rad etdi. Uning kelishi biz uchun eng yaxshi sovgʻa boʻlar edi, chunki Messi — yagona va takrorlanmas", — deya eslaydi murabbiy.
Ushbu qiziqarli faktlar 2026-yilgi jahon chempionati finalidan soʻng yana kun tartibiga chiqdi. MetLife Stadiumda oʻtgan hal qiluvchi bahsda Argentina Ispaniyaga 1:0 hisobida imkoniyatni boy berib, chempionlik unvonini himoya qila olmadi. Shunga qaramay, 39 yoshli Messi turnir davomida 8 ta gol va 4 ta golli uzatmani amalga oshirib, oʻzining fenomenal darajasini yana bir bor isbotladi.
Hozirda Lionel Messi va Argentina terma jamoasi aʼzolari qisqa muddatli taʼtilda boʻlib turishibdi. Sentabr va oktabr oylaridagi xalqaro tanaffuslar vaqtida jamoaning maydonga qaytishi kutilmoqda, biroq hozircha boʻlajak raqiblar va oʻyinlar jadvali rasman tasdiqlanmagan. Messining tanlovi esa hamon futbol tarixidagi eng toʻgʻri qarorlardan biri sifatida eʼtirof etiladi.
…