Lionel Messi Braziliya terma jamoasida oʻynashi mumkinmidi: Tarixiy tadqiqot tafsilotlari

·52·Sport
Lionel Messi Braziliya terma jamoasida oʻynashi mumkinmidi: Tarixiy tadqiqot tafsilotlari

Futbol olamining tirik afsonasi Lionel Messi nafaqat Argentina, balki jahon futbolining boshqa gigantlari sharafini ham himoya qilishi mumkin boʻlgani haqidagi maʼlumotlar jamoatchilik eʼtiborini tortmoqda. Soʻnggi tarixiy tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, "Oltin toʻp"ning koʻp karra sohibi ona tomondan braziliyalik ildizlarga ega boʻlib, nazariy jihatdan "pentakampeonlar" safida toʻp surish huquqiga ega boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Italiyalik tarixchi Fiorenzo Santini tomonidan uch yil davomida olib borilgan izlanishlar natijasida Messining ona tomondan shajarasi oʻrganildi. Globo nashrining Yahoo Sports maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, futbolchining ona tomondan katta bobolaridan biri XX asr boshlarida Braziliyaning San-Paulu shtatidagi Ribeyran-Pretu shahrida tugʻilgan. Bu fakt Messiga Braziliya fuqaroligini olish va ushbu mamlakat terma jamoasida oʻynash uchun huquqiy asos berishi mumkin edi.

Kutilmagan qarindoshlik rishtalari

Tadqiqotga koʻra, Messining ajdodlari 1905-yil atrofida Braziliyadan Argentinaning Rosario shahriga koʻchib oʻtishgan. Santini oilaning asl familiyasi Coccettini boʻlganini, biroq Argentinaga joylashgandan soʻng u Cuccittini koʻrinishiga oʻzgarganini aniqladi. Aynan shu migratsiya jarayoni Lionelning taqdirini Argentina bilan bogʻlagan, aks holda biz uni sariq-yashil libosda koʻrishimiz ham ehtimoldan xoli emas edi.

Braziliyadan tashqari, Lionel Messi oʻz faoliyati davomida Italiya va Ispaniya terma jamoalarini tanlash imkoniyatiga ham ega edi. Italiya bilan bogʻliqlik uning uzoq qarindoshlarining kelib chiqishi bilan izohlansa, Ispaniya varianti ancha jiddiyroq boʻlgan. Messi 13 yoshidan boshlab Barselona akademiyasida voyaga yetgani sababli, Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi (RFEF) uni oʻz tomoniga ogʻdirish uchun katta kuch sarflagan.

Ispaniyaning rad etilgan taklifi

Ispaniya terma jamoasining sobiq ustozi Vicente del Bosque bir necha bor federatsiya Messini "qizil furiya" tarkibiga jalb qilish uchun barcha choralarni koʻrganini taʼkidlagan. "Federatsiya Messining Ispaniya uchun oʻynashi uchun bor imkoniyatini ishga soldi, biroq Lionel oʻz vatanini sevgani uchun buni rad etdi. Uning kelishi biz uchun eng yaxshi sovgʻa boʻlar edi, chunki Messi — yagona va takrorlanmas", — deya eslaydi murabbiy.

Ushbu qiziqarli faktlar 2026-yilgi jahon chempionati finalidan soʻng yana kun tartibiga chiqdi. MetLife Stadiumda oʻtgan hal qiluvchi bahsda Argentina Ispaniyaga 1:0 hisobida imkoniyatni boy berib, chempionlik unvonini himoya qila olmadi. Shunga qaramay, 39 yoshli Messi turnir davomida 8 ta gol va 4 ta golli uzatmani amalga oshirib, oʻzining fenomenal darajasini yana bir bor isbotladi.

Hozirda Lionel Messi va Argentina terma jamoasi aʼzolari qisqa muddatli taʼtilda boʻlib turishibdi. Sentabr va oktabr oylaridagi xalqaro tanaffuslar vaqtida jamoaning maydonga qaytishi kutilmoqda, biroq hozircha boʻlajak raqiblar va oʻyinlar jadvali rasman tasdiqlanmagan. Messining tanlovi esa hamon futbol tarixidagi eng toʻgʻri qarorlardan biri sifatida eʼtirof etiladi.

Lionel MessiArgentinaBraziliyaFutbolJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Bugun, 21:16Ronaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaRonaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaBugun, 21:14Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Bugun, 21:05«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi