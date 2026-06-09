Abbosbek Fayzullayev «Liverpul» klubi skautlari e’tiboriga tushdi...

·0·Sport
Abbosbek Fayzullayev «Liverpul» klubi skautlari e’tiboriga tushdi...

Butun dunyo nigohi qaratilgan Jahon chempionati nafaqat milliy terma jamoalarning bosh sovrin uchun keskin kurashi, balki sayyoramizning eng iqtidorli, yosh va porloq futbol yulduzlarini kashf etadigan o‘ziga xos ulug‘vor yashil maydon hamdir. Futbol tarixidan yaxshi ma’lumki, aynan mana shunday nufuzli va yirik musobaqalardagi mazmunli ishtirok orqali juda ko‘plab yosh o‘yinchilar dunyo grandlari nazariga tushib, top-klublar safiga ko‘chib o‘tishgan. Bugungi kunda ushbu quvonarli va faxrli an’analar orasidan O‘zbekiston milliy terma jamoasining mahoratli va sevimli futbolchilari joy olayotgani qalbimizga cheksiz g‘urur bag‘ishlamoqda.

Bizning ixtiyorimizdagi eng so‘nggi eksklyuziv va ishonchli ma’lumotlarga qaraganda, Angliya Premer-ligasining eng mashhur va qudratli klublaridan biri — «Liverpul» jamoasining xalqaro skautlar xizmati ayni paytda Istanbulning «Bashakshehir» klubida to‘p surayotgan vakilimiz Abbosbek Fayzullayevni jiddiy ravishda o‘z kuzatuvlari ostiga olgan. Mersisaydliklar vakillari hamyurtimizning maydondagi noyob iqtidori, chaqqon harakatlari va yuqori o‘yin intuitsiyasini diqqat bilan tahlil qilib borishmoqda.

Abbosbek Fayzullayevning keyingi paytlarda ham ichki chempionatda, ham xalqaro maydonda namoyish etayotgan o‘ta yorqin, shiddatli va mazmunli o‘yinlari ingliz klubi seleksionerlarining e’tiborini butunlay o‘ziga jalb eta oldi. Ekspertlarning fikricha, uning o‘yin uslubi ingliz futbolining zamonaviy talablariga to‘liq mos keladi. Agar vakilimiz bo‘lajak uchrashuvlarda ham mana shunday yuqori temp va mahorat namoyish etishda davom etsa, tez orada uning faoliyatida ulkan evrilish yuz berishi va u Angliyaga yo‘l olishi hech gap emas.

Abbosbek Fayzullayevning Yevropa grandlari sari tashlayotgan dadil qadamlari, «Liverpul» klubi bilan ehtimoliy shartnoma tafsilotlari va milliy terma jamoamiz a’zolari haqidagi eng tezkor eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bavariya» Markus Reshford transferi bo‘yicha jiddiy qadam tashlamoqda«Bavariya» Markus Reshford transferi bo‘yicha jiddiy qadam tashlamoqdaBugun, 10:47JCH-2026 tashkilotchilari Eron muxlislari uchun chiptalar kvotasini bekor qildiJCH-2026 tashkilotchilari Eron muxlislari uchun chiptalar kvotasini bekor qildiBugun, 10:41Mourinoning "qora ro‘yxati": "Real"dagi ushbu 6 nafar futbolchi kerakmasMourinoning "qora ro‘yxati": "Real"dagi ushbu 6 nafar futbolchi kerakmasBugun, 10:35Manchester Yunayted Tottenxem sardori Cristian Romero uchun taklif tayyorlamoqdaManchester Yunayted Tottenxem sardori Cristian Romero uchun taklif tayyorlamoqdaBugun, 10:19Braziliyalik UFC yulduzi Perreyra Oq Uy turniri oldidan ta’sirli gapirdiBraziliyalik UFC yulduzi Perreyra Oq Uy turniri oldidan ta’sirli gapirdiBugun, 10:17«Manchester Siti» «Tottenxem» himoyachisi transferini amalga oshirmoqchi«Manchester Siti» «Tottenxem» himoyachisi transferini amalga oshirmoqchiBugun, 09:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)