Abbosbek Fayzullayev «Liverpul» klubi skautlari e’tiboriga tushdi...
Butun dunyo nigohi qaratilgan Jahon chempionati nafaqat milliy terma jamoalarning bosh sovrin uchun keskin kurashi, balki sayyoramizning eng iqtidorli, yosh va porloq futbol yulduzlarini kashf etadigan o‘ziga xos ulug‘vor yashil maydon hamdir. Futbol tarixidan yaxshi ma’lumki, aynan mana shunday nufuzli va yirik musobaqalardagi mazmunli ishtirok orqali juda ko‘plab yosh o‘yinchilar dunyo grandlari nazariga tushib, top-klublar safiga ko‘chib o‘tishgan. Bugungi kunda ushbu quvonarli va faxrli an’analar orasidan O‘zbekiston milliy terma jamoasining mahoratli va sevimli futbolchilari joy olayotgani qalbimizga cheksiz g‘urur bag‘ishlamoqda.
Bizning ixtiyorimizdagi eng so‘nggi eksklyuziv va ishonchli ma’lumotlarga qaraganda, Angliya Premer-ligasining eng mashhur va qudratli klublaridan biri — «Liverpul» jamoasining xalqaro skautlar xizmati ayni paytda Istanbulning «Bashakshehir» klubida to‘p surayotgan vakilimiz Abbosbek Fayzullayevni jiddiy ravishda o‘z kuzatuvlari ostiga olgan. Mersisaydliklar vakillari hamyurtimizning maydondagi noyob iqtidori, chaqqon harakatlari va yuqori o‘yin intuitsiyasini diqqat bilan tahlil qilib borishmoqda.
Abbosbek Fayzullayevning keyingi paytlarda ham ichki chempionatda, ham xalqaro maydonda namoyish etayotgan o‘ta yorqin, shiddatli va mazmunli o‘yinlari ingliz klubi seleksionerlarining e’tiborini butunlay o‘ziga jalb eta oldi. Ekspertlarning fikricha, uning o‘yin uslubi ingliz futbolining zamonaviy talablariga to‘liq mos keladi. Agar vakilimiz bo‘lajak uchrashuvlarda ham mana shunday yuqori temp va mahorat namoyish etishda davom etsa, tez orada uning faoliyatida ulkan evrilish yuz berishi va u Angliyaga yo‘l olishi hech gap emas.
Abbosbek Fayzullayevning Yevropa grandlari sari tashlayotgan dadil qadamlari, «Liverpul» klubi bilan ehtimoliy shartnoma tafsilotlari va milliy terma jamoamiz a’zolari haqidagi eng tezkor eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…