Jafar Irismetov Kannavaro jamoasidagi asosiy muammoni aytdi
O‘zbekiston milliy terma jamoasining sobiq hujumchisi Jafar Irismetov Metaratings.ru nashriga bergan intervyusida milliy jamoa bosh murabbiyi Fabio Kannavaro faoliyati, terma jamoadagi hozirgi jarayonlar va yaqinlashayotgan Jahon chempionati oldidan vakillarimizning imkoniyatlari haqida fikr bildirdi.
Irismetovning ta’kidlashicha, O‘zbekiston terma jamoasi ham, murabbiylar shtabi ham hali o‘zining eng yuqori darajasiga chiqib ulgurgani yo‘q. Uning fikricha, hozirgi natijalar yaxshi bo‘lishi mumkin, ammo bu bilan to‘xtab qolish kerak emas. Katta turnir oldidan o‘sish, kamchiliklarni tuzatish va jamoaviy o‘yinni mustahkamlash eng muhim vazifa bo‘lib turibdi.
“Har doim o‘sish kerak, to‘xtab qolmaslik kerak. Ko‘pchilik Kannavaro hoziroq yuqori darajaga chiqdi, endi shuning o‘zi yetarli, deb o‘ylayapti. Lekin oldinda hali juda ko‘p ish bor”, — dedi Irismetov.
Sobiq hujumchi Fabio Kannavaro va uning shtabi O‘zbekiston futboliga jiddiy yondashayotganini ham qayd etdi. Uning aytishicha, italiyalik mutaxassisning yordamchilari Superliga o‘yinlarini doimiy kuzatib bormoqda, futbolchilarning holati, tayyorgarligi va imkoniyatlarini tahlil qilmoqda.
“Fabio ham shu yo‘nalishda mehnat qilyapti — O‘zbekiston chempionatida deyarli har bir o‘yinda uning yordamchilari tribunada o‘tirib, futbolchilarni kuzatishyapti. Ko‘rinib turibdiki, ish olib borilyapti”, — deya ta’kidladi u.
Bu jihat juda muhim. Chunki Jahon chempionatiga tayyorgarlik faqat yig‘inga chaqirilgan futbolchilar bilan cheklanmaydi. Murabbiylar shtabi milliy chempionatdagi har bir nomzodni kuzatishi, kim qanday formada ekanini bilishi va zarur holatda tarkibga yangi imkoniyatlar qo‘shishi kerak. Kannavaro shtabi aynan shu jarayonni amalga oshirayotgani ko‘rinadi.
Biroq Irismetov hozircha maydonda “Kannavaro uslubi” to‘liq shakllanganini aniq sezish qiyinligini ham ochiq aytdi. Uning fikricha, ayrim natijalar ko‘proq futbolchilarning individual mahorati hisobidan qo‘lga kiritilmoqda. Bu esa jamoaviy mexanizm hali to‘liq ishga tushmaganini anglatishi mumkin.
“Lekin hozircha maydonda Kannavaro uslubini aniq sezish qiyin. Ko‘p natijalarni futbolchilarning individual mahorati hisobiga qo‘lga kiritayapmiz”, — dedi sobiq futbolchi.
Bu tanqidda jon bor. Jahon chempionatida faqat individual mahorat bilan uzoqqa borish qiyin. Albatta, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Abduqodir Husanov, Oston O‘runov kabi futbolchilarning shaxsiy mahorati juda muhim. Ammo katta turnirda jamoaviy o‘yin, taktik intizom va har bir chiziqning o‘zaro bog‘liqligi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi.
Irismetov milliy jamoaning eng katta muammosi sifatida himoyadagi kamchiliklarni alohida tilga oldi. Uning fikricha, so‘nggi uchrashuvlarda orqa chiziqda bo‘shliqlar, pozitsion xatolar va raqiblarga berilgan imkoniyatlar ko‘p bo‘lgan.
“Oxirgi o‘yinlar shuni ko‘rsatdiki, hozircha eng katta muammo — himoyada. Juda ko‘p bo‘shliqlar, xatolar bo‘ldi, o‘sha Kanada ham bir necha marta gol urish imkoniyatiga ega bo‘ldi”, — dedi Irismetov.
Bu fikr muxlislar orasida ham ko‘p muhokama qilinmoqda. Jahon chempionatida O‘zbekiston Portugaliya, Kolumbiya va Kongo DR kabi kuchli, tezkor va jismonan baquvvat raqiblarga qarshi o‘ynaydi. Bunday jamoalarga qarshi himoyadagi kichik xato ham darhol golga aylanishi mumkin.
Ayniqsa, guruh bosqichida birinchi o‘yin juda muhim bo‘ladi. O‘zbekiston startni Kolumbiyaga qarshi boshlaydi. Janubiy Amerika jamoasi tezlik, texnik mahorat va yakkama-yakka kurashlardagi faolligi bilan ajralib turadi. Demak, himoya chizig‘i hozirdanoq maksimal tartibga keltirilishi shart.
Shu bilan birga, Irismetov umidini yo‘qotmayapti. Uning fikricha, Jahon chempionatidagi ilk o‘yingacha hali vaqt bor va Kannavaro shtabi himoyadagi kamchiliklar ustida ishlab, jamoani yaxshiroq holatga keltirishi mumkin.
“O‘ylaymanki, Jahon chempionatidagi birinchi o‘yinga qadar bu kamchiliklar ustida ishlanadi, himoyani tartibga solishadi va jamoa yaxshiroq o‘ynaydi. Shuni kutyapmiz, shuni umid qilamiz”, — dedi u.
Bu gaplar terma jamoaga nisbatan real, lekin ishonchli yondashuvni ko‘rsatadi. Irismetov faqat maqtov yoki faqat tanqid bilan cheklanmayapti. U jamoada ish borligini, Kannavaro shtabi mehnat qilayotganini tan oladi, ammo hal qilinishi kerak bo‘lgan jiddiy muammolarni ham yashirmaydi.
O‘zbekiston milliy jamoasi uchun bu davr juda muhim. Ilk bor Jahon chempionatida ishtirok etish — ulkan tarixiy voqea. Ammo mundialga chiqish bilan ish tugamaydi. Endi asosiy vazifa — dunyo sahnasida munosib o‘yin ko‘rsatish, raqiblarga oson ochko bermaslik va muxlislar ishonchini oqlash.
Jafar Irismetovning fikrlari milliy jamoa atrofidagi kutuvlar va real vaziyatni yaxshi ochib beradi. Ha, Kannavaro ishlayapti. Ha, jamoada kuchli futbolchilar bor. Ammo hozircha barcha muammolar hal bo‘lgani yo‘q. Ayniqsa, himoyadagi tartib, chiziqlar orasidagi masofa va pozitsion xatolar ustida jiddiy ishlash talab etiladi.
Katta futbolda eng kuchli jamoalar ham kamchiliklarsiz bo‘lmaydi. Farq shundaki, ular xatolarni tez ko‘radi, tez tuzatadi va muhim o‘yingacha kerakli xulosa chiqaradi. O‘zbekiston terma jamoasi ham aynan shu bosqichda turibdi.
Mundialgacha qolgan vaqtda Kannavaro shtabi himoyani mustahkamlashi, jamoaviy harakatlarni yaxshilashi va futbolchilarni ruhiy jihatdan katta sahnaga tayyorlashi kerak. Chunki Jahon chempionatida har bir daqiqa, har bir epizod va har bir xato narxli bo‘ladi.
Irismetov aytganidek, o‘sish kerak, to‘xtab qolmaslik kerak. O‘zbekiston futbolining yangi tarixi boshlanish arafasida. Endi bu tarix qanday yozilishi esa jamoaning tayyorgarligi, xarakter va maydondagi intizomiga bog‘liq.
…