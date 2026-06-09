Gari Lineker: Cristiano Ronaldo Lionel Messidan kuchsizroq deyish haqorat emas
Angliya terma jamoasi va Barselona klubining sobiq hujumchisi Gari Lineker Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi abadiy bahsga yana bir bor toʻxtalib oʻtdi. Mashhur ekspertning fikricha, argentinalik yulduzni portugaliyalikdan ustun qoʻyish shunchaki futbol haqiqati boʻlib, bu hech qanday shaxsiy haqorat hisoblanmaydi. Lineker oʻzining bu qatʼiy pozitsiyasi Al-Nassr hujumchisi bilan munosabatlariga sovuqchilik tushirganini ham tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Louis Theroux Podcast nashriga bergan intervyusida Lineker Lionel Messini hatto Diego Maradonadan ham yuqori qoʻyishini tushuntirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Messi oʻz faoliyati davomida shunday harakatlarni amalga oshiradiki, oddiy futbolchi butun faoliyati davomida bunday mahoratni bir marta ham koʻrsata olmasligi mumkin. Lineker Messining maydonni koʻrish qobiliyati va pas berish mahoratini inson imkoniyatlaridan tashqari deb hisoblaydi.
Shu bilan birga, Lineker Cristiano Ronaldoning mehnatsevarligi va erishgan yutuqlariga katta hurmat bilan qarashini taʼkidladi. "Men Ronaldoni yomon koʻrmayman, u aql bovar qilmaydigan futbolchi. Lekin futbolni tushunadigan har qanday odam kim yaxshiroq ekanini koʻradi. Ronaldoning Messi bilan bir qatorda tilga olinishining oʻzi uning uchun katta iltifotdir, chunki unda Messining tugʻma iqtidori yoʻq. Buni aytish Ronaldo uchun haqorat emas", — dedi sobiq futbolchi.
Linekerning ushbu fikrlari Cristiano Ronaldoga maʼqul kelmagan koʻrinadi. Ekspertning soʻzlariga koʻra, portugaliyalik yulduz undan xafa boʻlgan va hozirda u bilan gaplashmaydi. Avvallari munosabatlari yaxshi boʻlganini aytgan Lineker, Messi haqidagi javobidan soʻng Ronaldo u bilan aloqani uzganini maʼlum qildi.
Hozirda har ikki afsonaviy hujumchi ham 2026-yilgi Jahon chempionatiga eʼtibor qaratgan. Sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibi Lionel Messi Argentina bilan yana bir bor moʻjiza koʻrsatishni istayotgan boʻlsa, Cristiano Ronaldo oʻzining boy kolleksiyasidagi yagona yetishmayotgan sovrin — Jahon kubogi uchun kurashishni maqsad qilgan.
…