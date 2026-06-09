Gari Lineker: Cristiano Ronaldo Lionel Messidan kuchsizroq deyish haqorat emas

·0·Sport
Gari Lineker: Cristiano Ronaldo Lionel Messidan kuchsizroq deyish haqorat emas

Angliya terma jamoasi va Barselona klubining sobiq hujumchisi Gari Lineker Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi abadiy bahsga yana bir bor toʻxtalib oʻtdi. Mashhur ekspertning fikricha, argentinalik yulduzni portugaliyalikdan ustun qoʻyish shunchaki futbol haqiqati boʻlib, bu hech qanday shaxsiy haqorat hisoblanmaydi. Lineker oʻzining bu qatʼiy pozitsiyasi Al-Nassr hujumchisi bilan munosabatlariga sovuqchilik tushirganini ham tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Louis Theroux Podcast nashriga bergan intervyusida Lineker Lionel Messini hatto Diego Maradonadan ham yuqori qoʻyishini tushuntirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Messi oʻz faoliyati davomida shunday harakatlarni amalga oshiradiki, oddiy futbolchi butun faoliyati davomida bunday mahoratni bir marta ham koʻrsata olmasligi mumkin. Lineker Messining maydonni koʻrish qobiliyati va pas berish mahoratini inson imkoniyatlaridan tashqari deb hisoblaydi.

Shu bilan birga, Lineker Cristiano Ronaldoning mehnatsevarligi va erishgan yutuqlariga katta hurmat bilan qarashini taʼkidladi. "Men Ronaldoni yomon koʻrmayman, u aql bovar qilmaydigan futbolchi. Lekin futbolni tushunadigan har qanday odam kim yaxshiroq ekanini koʻradi. Ronaldoning Messi bilan bir qatorda tilga olinishining oʻzi uning uchun katta iltifotdir, chunki unda Messining tugʻma iqtidori yoʻq. Buni aytish Ronaldo uchun haqorat emas", — dedi sobiq futbolchi.

Linekerning ushbu fikrlari Cristiano Ronaldoga maʼqul kelmagan koʻrinadi. Ekspertning soʻzlariga koʻra, portugaliyalik yulduz undan xafa boʻlgan va hozirda u bilan gaplashmaydi. Avvallari munosabatlari yaxshi boʻlganini aytgan Lineker, Messi haqidagi javobidan soʻng Ronaldo u bilan aloqani uzganini maʼlum qildi.

Hozirda har ikki afsonaviy hujumchi ham 2026-yilgi Jahon chempionatiga eʼtibor qaratgan. Sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibi Lionel Messi Argentina bilan yana bir bor moʻjiza koʻrsatishni istayotgan boʻlsa, Cristiano Ronaldo oʻzining boy kolleksiyasidagi yagona yetishmayotgan sovrin — Jahon kubogi uchun kurashishni maqsad qilgan.

Lionel MessiCristiano RonaldoGari LinekerFutbolBarselona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya terma jamoasi Harry Kane’ga haddan tashqari bogʻlanib qolganmi?Angliya terma jamoasi Harry Kane’ga haddan tashqari bogʻlanib qolganmi?Bugun, 16:20FIFA "JCH-2026"dan qo‘shimcha daromad olishning yangi usulini o‘ylab topdi...FIFA "JCH-2026"dan qo‘shimcha daromad olishning yangi usulini o‘ylab topdi...Bugun, 15:45«Real» «Borussiya»dan Niko Shlotterbekni sotib olishga tayyorlanmoqda«Real» «Borussiya»dan Niko Shlotterbekni sotib olishga tayyorlanmoqdaBugun, 15:29Kennet Eichhorn nima sababdan Liverpul taklifini rad etgani maʻlum boʻldiKennet Eichhorn nima sababdan Liverpul taklifini rad etgani maʻlum boʻldiBugun, 14:56Dide Desham Kilian Mbappening golsiz seriyasi haqida o‘z fikrini bildirdiDide Desham Kilian Mbappening golsiz seriyasi haqida o‘z fikrini bildirdiBugun, 14:19Jafar Irismetov Kannavaro jamoasidagi asosiy muammoni aytdiJafar Irismetov Kannavaro jamoasidagi asosiy muammoni aytdiBugun, 14:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...