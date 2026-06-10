Real Madrid Julian Alvarez uchun 150 million yevrolik taklif yubordi

·0·Sport
Real Madrid Julian Alvarez uchun 150 million yevrolik taklif yubordi

Real Madrid klubi oʻz tarixidagi rekord darajadagi 150 million yevrolik taklif Atletiko Madrid tomonidan rad etilganini rasman tasdiqladi. Ushbu kutilmagan bayonot klub prezidenti Florentino Perez oʻz saylovoldi kampaniyasida vaʼda qilgan "sirli Galaktiko" kim ekanligiga oydinlik kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub tomonidan eʼlon qilingan rasmiy xabarda shunday deyiladi: "Real Madrid C. F. bugun boʻlib oʻtgan Direktorlar kengashi yigʻilishidan soʻng, Club Atlético de Madrid jamoasiga Julián Álvarez transferi boʻyicha 150 million yevrolik taklif yuborganini maʼlum qiladi. Atletiko Madrid ushbu taklifni koʻrib chiqib, minnatdorchilik bildirdi, biroq futbolchining tovon puliga tayanib, uni rad etdi".

Florentino Perez prezidentlikka qayta saylanganidan soʻng, jamoani kuchaytirish uchun katta mablagʻ sarflashga vaʼda bergan edi. U avvalroq bergan intervyusida Chempionlar ligasining yirik klubidan bir futbolchi uchun rekord summa taklif qilinishini, u Erling Xoland emasligini va Angliya Premer-ligasida oʻynamasligini taʼkidlagan edi.

Maʼlumotlarga koʻra, Julián Álvarez shartnomasida 500 million yevrolik tovon puli koʻrsatilgan boʻlsa-da, ayrim Chempionlar ligasi klublari uchun bu summa 150 million yevro atrofida boʻlishi mumkinligi haqida bandlar mavjud. Avvalroq Barselona ham ushbu hujumchi uchun 100 million yevro taklif qilib, rad javobini olgan edi.

Shuningdek, Real Madrid asosiy jamoa murabbiyi Alvaro Arbeloa ketganini ham tasdiqladi. Bu esa Joze Mourinyo jamoaga qaytishi haqidagi mish-mishlarni yanada kuchaytirmoqda. Madridliklar Arbeloaga qilgan xizmatlari uchun minnatdorchilik bildirib, alohida bayonot eʼlon qilishdi.

Real MadridAtletiko MadridJulian AlvarezFlorentino PerezTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Lamine Yamalning jarohati sababli xavotirga tushmoqdaBarselona Lamine Yamalning jarohati sababli xavotirga tushmoqdaBugun, 19:52«Real» bosh murabbiy Alvaro Arbeloaning iste’fosini rasman e’lon qildi«Real» bosh murabbiy Alvaro Arbeloaning iste’fosini rasman e’lon qildiBugun, 19:09«Chelsi» yozgi transfer oynasida ushbu yetti nafar futbolchisini sotmaydi«Chelsi» yozgi transfer oynasida ushbu yetti nafar futbolchisini sotmaydiBugun, 19:03O‘zbekistonning bo‘lajak raqibi Kongo DR Chiliga imkoniyatni boy berdiO‘zbekistonning bo‘lajak raqibi Kongo DR Chiliga imkoniyatni boy berdiKecha, 18:57Harry Kane: Jahon chempionligini qoʻlga kiritish uchun eng yaxshi imkoniyatHarry Kane: Jahon chempionligini qoʻlga kiritish uchun eng yaxshi imkoniyatKecha, 18:56Thierry Henry Arsenal uchun yozgi transferlar borasida ogohlantirish berdiThierry Henry Arsenal uchun yozgi transferlar borasida ogohlantirish berdiKecha, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...