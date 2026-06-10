Cristiano Ronaldo va Portugaliyaning Jahon chempionatidagi imkoniyatlari

·0·Sport
Cristiano Ronaldo va Portugaliyaning Jahon chempionatidagi imkoniyatlari

Cristiano Ronaldo oʻzining oltinchi Jahon chempionatiga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, afsonaviy hujumchining yuqori saviyada yana qancha vaqt oʻynay olishi borasidagi savollar hamon dolzarbligicha qolmoqda. Uning sobiq jamoadoshi Beto 41 yoshli yulduzning uzoq umr koʻrishi va "Selesao"ning xalqaro futboldagi eng nufuzli sovrinni qoʻlga kiritish imkoniyatlari haqida oʻz fikrlarini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qiladigan JCH-2026 yaqinlashar ekan, asosiy eʼtibor Al-Nassr superyulduziga qaratilgan. Portugaliya terma jamoasining sobiq aʼzosi Beto, bu turnir Ronaldoning soʻnggi mundialiga aylanishi mumkin boʻlsa-da, uning terma jamoadagi faoliyati butunlay yakunlanmasligiga ishonadi. Beto oʻz vaqtida Sporting CP klubida yosh Ronaldo bilan birga toʻp surgan.

"Bu Jahon chempionati Cristiano uchun oxirgisi boʻladi, lekin bu uning soʻnggi yirik musobaqasi boʻladimi-yoʻqmi, buni bilmayman. Chunki u oʻziga juda yaxshi qaraydi va oʻz kasbiga qattiq eʼtibor qaratgan. U hamon jarima maydonchasi ichida katta farqni yuzaga keltira oladi va Portugaliyaga yordam berishi mumkin. Biroq, hech kim yolgʻiz gʻalaba qozona olmaydi, jamoaviy oʻyin ham yuqori darajada boʻlishi shart", — dedi Beto.

Portugaliya turnirga oʻz tarixidagi eng iqtidorli tarkiblardan biri bilan tashrif buyurmoqda. Roberto Martinez shogirdlari 1966-yildagi uchinchi oʻrindan ham yaxshiroq natija qayd etishni maqsad qilgan. Betoning fikricha, Portugaliya bilan bir qatorda Ispaniya, Fransiya, Argentina, Germaniya va Angliya terma jamoalari ham asosiy favoritlar qatorida eʼtirof etilmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Portugaliya guruh bosqichida Kongo DR, Oʻzbekiston va Kolumbiya terma jamoalariga qarshi bahs olib boradi. Besh karra "Oltin toʻp" sohibi boʻlgan Cristiano Ronaldo uchun bu turnir oʻzining boy kolleksiyasidagi yagona yetishmayotgan sovrinni qoʻlga kiritish uchun soʻnggi imkoniyat boʻlishi mumkin.

Cristiano RonaldoPortugaliyaJahon ChempionatiFutbolAl-Nassr
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sandro Tottenxemga Manchester Siti yulduzi Savinhoni sotib olishni maslahat berdiSandro Tottenxemga Manchester Siti yulduzi Savinhoni sotib olishni maslahat berdiBugun, 20:13Real Madrid Julian Alvarez uchun 150 million yevrolik taklif yubordiReal Madrid Julian Alvarez uchun 150 million yevrolik taklif yubordiBugun, 19:55Barselona Lamine Yamalning jarohati sababli xavotirga tushmoqdaBarselona Lamine Yamalning jarohati sababli xavotirga tushmoqdaBugun, 19:52«Real» bosh murabbiy Alvaro Arbeloaning iste’fosini rasman e’lon qildi«Real» bosh murabbiy Alvaro Arbeloaning iste’fosini rasman e’lon qildiBugun, 19:09«Chelsi» yozgi transfer oynasida ushbu yetti nafar futbolchisini sotmaydi«Chelsi» yozgi transfer oynasida ushbu yetti nafar futbolchisini sotmaydiBugun, 19:03O‘zbekistonning bo‘lajak raqibi Kongo DR Chiliga imkoniyatni boy berdiO‘zbekistonning bo‘lajak raqibi Kongo DR Chiliga imkoniyatni boy berdiKecha, 18:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...