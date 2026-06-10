Cristiano Ronaldo va Portugaliyaning Jahon chempionatidagi imkoniyatlari
Cristiano Ronaldo oʻzining oltinchi Jahon chempionatiga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, afsonaviy hujumchining yuqori saviyada yana qancha vaqt oʻynay olishi borasidagi savollar hamon dolzarbligicha qolmoqda. Uning sobiq jamoadoshi Beto 41 yoshli yulduzning uzoq umr koʻrishi va "Selesao"ning xalqaro futboldagi eng nufuzli sovrinni qoʻlga kiritish imkoniyatlari haqida oʻz fikrlarini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qiladigan JCH-2026 yaqinlashar ekan, asosiy eʼtibor Al-Nassr superyulduziga qaratilgan. Portugaliya terma jamoasining sobiq aʼzosi Beto, bu turnir Ronaldoning soʻnggi mundialiga aylanishi mumkin boʻlsa-da, uning terma jamoadagi faoliyati butunlay yakunlanmasligiga ishonadi. Beto oʻz vaqtida Sporting CP klubida yosh Ronaldo bilan birga toʻp surgan.
"Bu Jahon chempionati Cristiano uchun oxirgisi boʻladi, lekin bu uning soʻnggi yirik musobaqasi boʻladimi-yoʻqmi, buni bilmayman. Chunki u oʻziga juda yaxshi qaraydi va oʻz kasbiga qattiq eʼtibor qaratgan. U hamon jarima maydonchasi ichida katta farqni yuzaga keltira oladi va Portugaliyaga yordam berishi mumkin. Biroq, hech kim yolgʻiz gʻalaba qozona olmaydi, jamoaviy oʻyin ham yuqori darajada boʻlishi shart", — dedi Beto.
Portugaliya turnirga oʻz tarixidagi eng iqtidorli tarkiblardan biri bilan tashrif buyurmoqda. Roberto Martinez shogirdlari 1966-yildagi uchinchi oʻrindan ham yaxshiroq natija qayd etishni maqsad qilgan. Betoning fikricha, Portugaliya bilan bir qatorda Ispaniya, Fransiya, Argentina, Germaniya va Angliya terma jamoalari ham asosiy favoritlar qatorida eʼtirof etilmoqda.
Eslatib oʻtamiz, Portugaliya guruh bosqichida Kongo DR, Oʻzbekiston va Kolumbiya terma jamoalariga qarshi bahs olib boradi. Besh karra "Oltin toʻp" sohibi boʻlgan Cristiano Ronaldo uchun bu turnir oʻzining boy kolleksiyasidagi yagona yetishmayotgan sovrinni qoʻlga kiritish uchun soʻnggi imkoniyat boʻlishi mumkin.
…