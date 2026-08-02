Julian Alvares faoliyatini qayerda davom ettirmoqchi
Argentina terma jamoasi va Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvares faoliyatini boshqa top-klubda davom ettirish istagida ekanini ochiq aytdi. ESPN maʼlumotiga koʻra, futbolchining asosiy orzu qilingan manzili sifatida Barselona koʻrsatilmoqda va u Atletiko vakillari bilan suhbat oʻtkazganini maʼlum qilgan.
Argentina terma jamoasi va Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvares yana bir bor oʻzgarishlarga qoʻl urib, faoliyatini boshqa top-klubda davom ettirish istagida ekanini ochiq aytdi. ESPN maʼlumotiga koʻra, futbolchining asosiy orzu qilingan manzili sifatida Barselona koʻrsatilmoqda, biroq bu vaziyat transfer bozorida keskin raqobatni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, 2024-yilda Julian Alvares Manchester Siti safini tark etib, 82 million funt sterling evaziga Atletiko Madrid safiga kelib qoʻshilgan edi. Uning bu qaroriga asosiy sabab Erling Xoland soyasida qolishni istamangani va asosiy qahramonga aylanish niyati boʻlgandi. Biroq Madrid klubidagi dastlabki davr hujumchining rejalaridek silliq kechmadi.
Atletiko safidagi qiyinchiliklarDiego Simeone jamoasida bosh rolni ijro etishni boshlaganiga qaramay, Alvares oʻzining eng yaxshi fazilatlarini toʻla ochib bera olmayapti. Madridliklar hujumchining oʻyin uslubiga toʻliq moslasha olmagani uning natijalarida ham aks etdi. Agar debyut mavsumida u La Ligada taʼsirchan 17 ta gol urgan boʻlsa, keyingi mavsumda bu koʻrsatkich 8 taga tushib ketdi.
Hozirda 26 yoshni qarshi olgan va eng kuchli sport formasiga kirib borayotgan argentinalik futbolchi yana yangi chaqiruvga muhtojligini anglab yetdi. Uning ambitsiyalari doimo yuqori boʻlib, sovrinlar uchun kurashish va oʻz imkoniyatlarini maksimal darajada namoyon etishni maqsad qilgan.
Barselona variantining afzalliklariESPN xabariga koʻra, futbolchining oʻzi aynan Barselona jamoasiga oʻtishni afzal koʻrmoqda. Kataloniyaliklar ham bu qiziqishni yashirmayotgani sababli Atletiko Madrid rahbariyati bilan munosabatlar keskinlashgan. Madridliklar oʻz hujumchisini asosiy raqibiga sotishni istamayapti va transferning oldini olish uchun har qanday chorani koʻrishga tayyor.
Bu vaziyatda Angliya Premer-ligasining yangi chempioni boʻlgan Arsenal klubi ham daʼvogarlar qatorida tilga olinmoqda. Biroq tahlilchilarning fikricha, London klubi bu transfer urushiga aralashmagani maʼqul. Julian Alvares uslubi jihatidan aynan Barselona jamoasiga mos keladi va u oʻz oldiga qoʻygan ulkan maqsadlarga Spotify Kamp Nou stadionida erishish imkoniyati yuqori.
Alvaresning oʻzi ham Argentina terma jamoasining 2026-yilgi jahon chempionati saralashi vaqtidagi intervyularida vaziyatga aniqlik kiritib oʻtgan edi. "Men har doim halol boʻlishga harakat qilaman. Atletiko vakillari bilan kerakli suhbatni oʻtkazdim. Oʻylashimcha, barcha uchun eng maqbul yoʻl bu transferdir", degan edi hujumchi oʻz orzularini amalga oshirish yoʻlida.
…