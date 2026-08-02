Julian Alvares faoliyatini qayerda davom ettirmoqchi

·41·Sport
Julian Alvares faoliyatini qayerda davom ettirmoqchi
Qisqacha

Argentina terma jamoasi va Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvares faoliyatini boshqa top-klubda davom ettirish istagida ekanini ochiq aytdi. ESPN maʼlumotiga koʻra, futbolchining asosiy orzu qilingan manzili sifatida Barselona koʻrsatilmoqda va u Atletiko vakillari bilan suhbat oʻtkazganini maʼlum qilgan.

Argentina terma jamoasi va Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvares yana bir bor oʻzgarishlarga qoʻl urib, faoliyatini boshqa top-klubda davom ettirish istagida ekanini ochiq aytdi. ESPN maʼlumotiga koʻra, futbolchining asosiy orzu qilingan manzili sifatida Barselona koʻrsatilmoqda, biroq bu vaziyat transfer bozorida keskin raqobatni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, 2024-yilda Julian Alvares Manchester Siti safini tark etib, 82 million funt sterling evaziga Atletiko Madrid safiga kelib qoʻshilgan edi. Uning bu qaroriga asosiy sabab Erling Xoland soyasida qolishni istamangani va asosiy qahramonga aylanish niyati boʻlgandi. Biroq Madrid klubidagi dastlabki davr hujumchining rejalaridek silliq kechmadi.

Atletiko safidagi qiyinchiliklar

Diego Simeone jamoasida bosh rolni ijro etishni boshlaganiga qaramay, Alvares oʻzining eng yaxshi fazilatlarini toʻla ochib bera olmayapti. Madridliklar hujumchining oʻyin uslubiga toʻliq moslasha olmagani uning natijalarida ham aks etdi. Agar debyut mavsumida u La Ligada taʼsirchan 17 ta gol urgan boʻlsa, keyingi mavsumda bu koʻrsatkich 8 taga tushib ketdi.

Hozirda 26 yoshni qarshi olgan va eng kuchli sport formasiga kirib borayotgan argentinalik futbolchi yana yangi chaqiruvga muhtojligini anglab yetdi. Uning ambitsiyalari doimo yuqori boʻlib, sovrinlar uchun kurashish va oʻz imkoniyatlarini maksimal darajada namoyon etishni maqsad qilgan.

Barselona variantining afzalliklari

ESPN xabariga koʻra, futbolchining oʻzi aynan Barselona jamoasiga oʻtishni afzal koʻrmoqda. Kataloniyaliklar ham bu qiziqishni yashirmayotgani sababli Atletiko Madrid rahbariyati bilan munosabatlar keskinlashgan. Madridliklar oʻz hujumchisini asosiy raqibiga sotishni istamayapti va transferning oldini olish uchun har qanday chorani koʻrishga tayyor.

Bu vaziyatda Angliya Premer-ligasining yangi chempioni boʻlgan Arsenal klubi ham daʼvogarlar qatorida tilga olinmoqda. Biroq tahlilchilarning fikricha, London klubi bu transfer urushiga aralashmagani maʼqul. Julian Alvares uslubi jihatidan aynan Barselona jamoasiga mos keladi va u oʻz oldiga qoʻygan ulkan maqsadlarga Spotify Kamp Nou stadionida erishish imkoniyati yuqori.

Alvaresning oʻzi ham Argentina terma jamoasining 2026-yilgi jahon chempionati saralashi vaqtidagi intervyularida vaziyatga aniqlik kiritib oʻtgan edi. "Men har doim halol boʻlishga harakat qilaman. Atletiko vakillari bilan kerakli suhbatni oʻtkazdim. Oʻylashimcha, barcha uchun eng maqbul yoʻl bu transferdir", degan edi hujumchi oʻz orzularini amalga oshirish yoʻlida.

Julian AlvaresBarselonaAtletiko MadridLa LigaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Frenki de Yong oʻrniga Azzedine Ounahiga eʼtibor qaratmoqdaBarselona Frenki de Yong oʻrniga Azzedine Ounahiga eʼtibor qaratmoqdaBugun, 17:10Mateus Fernandes nima uchun Manchester Yunaytedni rad etgani maʼlum boʻldiMateus Fernandes nima uchun Manchester Yunaytedni rad etgani maʼlum boʻldiBugun, 16:55Yuventus Emiliano Martines transferidan voz kechdiYuventus Emiliano Martines transferidan voz kechdiBugun, 16:18Chelsi Atalanta himoyachisi uchun kurashga qoʻshildiChelsi Atalanta himoyachisi uchun kurashga qoʻshildiBugun, 16:10Kevin De Bruyne "Galatasaray" safiga oʻtishi mumkinKevin De Bruyne "Galatasaray" safiga oʻtishi mumkinBugun, 15:36Randal Kolo Muani Turin klubi safiga oʻtishga yaqinRandal Kolo Muani Turin klubi safiga oʻtishga yaqinBugun, 15:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda