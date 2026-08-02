8 yoshli bola "Spider-Man" ga aylanish istagida, o‘zini qora beva o‘rgimchagiga chaqtirdi

·0·Dunyo
8 yoshli bola "Spider-Man" ga aylanish istagida, o‘zini qora beva o‘rgimchagiga chaqtirdi

Boliviyada sodir bo‘lgan g‘ayrioddiy voqea ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. Mamlakatning Oruro departamentiga qarashli Vichuloma shaharchasida 8 yoshli bola o‘zining sevimli qahramoni — O‘rgimchak-odam (Spider-Man) kabi super kuchlarga ega bo‘lishni orzu qilib, o‘ta xavfli qora beva o‘rgimchagiga ataylab o‘zini chaqtirgan.

Ma’lum qilinishicha, bola daryo bo‘yida o‘ynab yurgan vaqtda tosh ostidan orqasida qizil belgilari bo‘lgan qora o‘rgimchakni — qora bevani topib olgan. U mashhur superqahramon kabi g‘ayrioddiy kuchlarga ega bo‘lish umidida o‘rgimchakni qo‘lining orqa qismiga qo‘yib, uning chaqishiga qasddan yo‘l qo‘ygan. Keyin esa o‘rgimchakni shisha idishga solib, uyiga qaytgan.

Oradan taxminan uch soat o‘tgach, bolaning butun tanasida kuchli og‘riq, suyak qaqshashi va og‘ir holsizlik boshlangan. Ahvoli tobora yomonlashgach, u onasiga voqeani to‘liq aytib bergan. Shundan so‘ng onasi farzandini zudlik bilan mahalliy shifoxonaga olib borgan.

Shifokorlar bolaga darhol qora beva zahariga qarshi maxsus antidot (ziddizahar) yuborishgan. Taxminan 30 daqiqa ichida uning ahvoli barqarorlashgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, bola o‘z vaqtida ko‘rsatilgan tibbiy yordam tufayli omon qolgan va keyinchalik butunlay sog‘ayib ketgan.

Qiziq jihati shundaki, Boliviyada bunday holat birinchi marta kuzatilayotgani yo‘q. 2020 yilda ham xuddi shu maqsadda ikki aka-uka o‘zlarini qora beva o‘rgimchagiga chaqtirib, shifoxonaga tushgani haqida xabarlar tarqalgan edi.

Mutaxassislar esa bolalarga film va komiks qahramonlarini taqlid qilish orqali hayot uchun xavfli tajribalar o‘tkazmaslik kerakligini yana bir bor eslatmoqda. Qora beva o‘rgimchagining zahari inson salomatligi uchun jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin bo‘lib, bunday holatlarda zudlik bilan tibbiy yordamga murojaat qilish zarur.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Daun sindromli ilk deputat: Mar Galseran tarix yaratdiDaun sindromli ilk deputat: Mar Galseran tarix yaratdiBugun, 17:31Xitoyda ayol o‘g‘lining to‘yida kelin aslida o‘z yo‘qolgan qizi ekanini bilib qoldiXitoyda ayol o‘g‘lining to‘yida kelin aslida o‘z yo‘qolgan qizi ekanini bilib qoldiBugun, 17:23Shakira ovozini aynan takrorlaydigan gvatemalalik yigit internet yulduziga aylandi (video)Shakira ovozini aynan takrorlaydigan gvatemalalik yigit internet yulduziga aylandi (video)Bugun, 17:22Kanal panjarasida qolgan yenot so‘nggi lahzada saqlab qolindiKanal panjarasida qolgan yenot so‘nggi lahzada saqlab qolindiBugun, 17:16Sloveniya prezidenti ta’tildan qaytayotib avariyaga uchragani aytilmoqdaSloveniya prezidenti ta’tildan qaytayotib avariyaga uchragani aytilmoqdaBugun, 17:0013 yoshli bola noodatiy g‘oyasi bilan e’tiborda: u o‘ziga til yaratib, davlat ham tuzdi13 yoshli bola noodatiy g‘oyasi bilan e’tiborda: u o‘ziga til yaratib, davlat ham tuzdiBugun, 16:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda