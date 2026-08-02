8 yoshli bola "Spider-Man" ga aylanish istagida, o‘zini qora beva o‘rgimchagiga chaqtirdi
Boliviyada sodir bo‘lgan g‘ayrioddiy voqea ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. Mamlakatning Oruro departamentiga qarashli Vichuloma shaharchasida 8 yoshli bola o‘zining sevimli qahramoni — O‘rgimchak-odam (Spider-Man) kabi super kuchlarga ega bo‘lishni orzu qilib, o‘ta xavfli qora beva o‘rgimchagiga ataylab o‘zini chaqtirgan.
Ma’lum qilinishicha, bola daryo bo‘yida o‘ynab yurgan vaqtda tosh ostidan orqasida qizil belgilari bo‘lgan qora o‘rgimchakni — qora bevani topib olgan. U mashhur superqahramon kabi g‘ayrioddiy kuchlarga ega bo‘lish umidida o‘rgimchakni qo‘lining orqa qismiga qo‘yib, uning chaqishiga qasddan yo‘l qo‘ygan. Keyin esa o‘rgimchakni shisha idishga solib, uyiga qaytgan.
Oradan taxminan uch soat o‘tgach, bolaning butun tanasida kuchli og‘riq, suyak qaqshashi va og‘ir holsizlik boshlangan. Ahvoli tobora yomonlashgach, u onasiga voqeani to‘liq aytib bergan. Shundan so‘ng onasi farzandini zudlik bilan mahalliy shifoxonaga olib borgan.
Shifokorlar bolaga darhol qora beva zahariga qarshi maxsus antidot (ziddizahar) yuborishgan. Taxminan 30 daqiqa ichida uning ahvoli barqarorlashgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, bola o‘z vaqtida ko‘rsatilgan tibbiy yordam tufayli omon qolgan va keyinchalik butunlay sog‘ayib ketgan.
Qiziq jihati shundaki, Boliviyada bunday holat birinchi marta kuzatilayotgani yo‘q. 2020 yilda ham xuddi shu maqsadda ikki aka-uka o‘zlarini qora beva o‘rgimchagiga chaqtirib, shifoxonaga tushgani haqida xabarlar tarqalgan edi.
Mutaxassislar esa bolalarga film va komiks qahramonlarini taqlid qilish orqali hayot uchun xavfli tajribalar o‘tkazmaslik kerakligini yana bir bor eslatmoqda. Qora beva o‘rgimchagining zahari inson salomatligi uchun jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin bo‘lib, bunday holatlarda zudlik bilan tibbiy yordamga murojaat qilish zarur.
…