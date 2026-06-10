«Real» bir qator yulduz futbolchilari bilan xayrlashishga tayyorlanmoqda...
Yevropa transfer bozorining mutlaq qiroli hisoblangan Madridning «Real» klubi joriy yozgi transfer mavsumida nafaqat yangi porloq yulduzlarni o‘z safiga jalb etish, balki tarkibni jiddiy ravishda tozalash va ayrim tajribali o‘yinchilar bilan uzil-kesil xayrlashish ustida ham qizg‘in ish olib bormoqda. Ispaniyaning eng nufuzli sport jurnalistlaridan biri Xose Feliks Diasning bergan eksklyuziv insaydlariga qaraganda, mavsumlar oralig‘ida «qirollik klubi»ni bir vaqtning o‘zida bir nechta yuqori kalibrli va taniqli futbolchilar tark etishi kutilmoqda. Hozircha Madrid grandi rahbariyati yoki insayderlik manbalari ketishi aniq bo‘lgan o‘yinchilarning ism-shariflarini jamoatchilikka ochiqlamagan bo‘lsa-da, bu tez orada «Santyago Bernabeu»da katta tozalash ishlari boshlanishidan dalolat beradi.
Shu bilan birga, madridliklarning yangi xaridlar bozoridagi yurishlari ham to‘xtab qolgani yo‘q. Tez orada «Real» mudofaa chizig‘ini kuchaytirish maqsadida «Liverpul»ning fransiyalik himoyachisi Ibraima Konate hamda «Inter»ning niderlandiyalik uchqur va tajovuzkor qanot himoyachisi Denzel Dyumfrisni o‘z tarkibiga qo‘shib olishi kutilmoqda. Biroq «qaymoqranglilar»ning ushbu yozdagi transfer ambitsiyalari faqatgina mana shu ikki nafar himoyachi bilan cheklanib qolmaydi. Ma’lum bo‘lishicha, seshanba kuni Madrid klubi o‘z tarixidagi eng shov-shuvli yurishlardan birini amalga oshirib, azaliy raqibi «Atletiko Madrid»ning argentinalik jahon chempioni, hujumchi Xulian Alvares uchun naqd 150 million yevro miqdoridagi rekord mablag‘ni taklif qilgan. Ammo «matraschilar» rahbariyati o‘z yetakchisini transfer raqibiga berishni istamay, ushbu favqulodda taklifni rasman rad etganini e’lon qildi.
Madriddagi bunday katta o‘zgarishlar va tarkibdagi jiddiy islohotlarning bosh sababchisi ham ma’lum. Yaqin kunlar ichida «Real Madrid» klubi rahbariyati dunyo futboli afsonasi, portugaliyalik taniqli mutaxassis Joze Mourinyuni jamoaning yangi bosh murabbiyi etib tayinlangani haqida rasmiy bayonot berishi kutilmoqda. Aynan «Maxsus» murabbiyning Madrid taxtiga kelishi tarkibdagi katta rotatsiyalarga va yangi yulduzli loyihaning boshlanishiga zamin yaratmoqda. Madridlik muxlislarni oldinda o‘ta qiziqarli va hayajonli mavsum kutayotgani aniq.
Joze Mourinoning «Real Madrid»dagi yangi rejalari, Ibraima Konate va Denzel Dyumfrisning Madridga ehtimoliy transferi hamda La Liganing eng qaynoq eksklyuziv yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…