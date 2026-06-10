«Real» bir qator yulduz futbolchilari bilan xayrlashishga tayyorlanmoqda...

·0·Sport
«Real» bir qator yulduz futbolchilari bilan xayrlashishga tayyorlanmoqda...

Yevropa transfer bozorining mutlaq qiroli hisoblangan Madridning «Real» klubi joriy yozgi transfer mavsumida nafaqat yangi porloq yulduzlarni o‘z safiga jalb etish, balki tarkibni jiddiy ravishda tozalash va ayrim tajribali o‘yinchilar bilan uzil-kesil xayrlashish ustida ham qizg‘in ish olib bormoqda. Ispaniyaning eng nufuzli sport jurnalistlaridan biri Xose Feliks Diasning bergan eksklyuziv insaydlariga qaraganda, mavsumlar oralig‘ida «qirollik klubi»ni bir vaqtning o‘zida bir nechta yuqori kalibrli va taniqli futbolchilar tark etishi kutilmoqda. Hozircha Madrid grandi rahbariyati yoki insayderlik manbalari ketishi aniq bo‘lgan o‘yinchilarning ism-shariflarini jamoatchilikka ochiqlamagan bo‘lsa-da, bu tez orada «Santyago Bernabeu»da katta tozalash ishlari boshlanishidan dalolat beradi.

Shu bilan birga, madridliklarning yangi xaridlar bozoridagi yurishlari ham to‘xtab qolgani yo‘q. Tez orada «Real» mudofaa chizig‘ini kuchaytirish maqsadida «Liverpul»ning fransiyalik himoyachisi Ibraima Konate hamda «Inter»ning niderlandiyalik uchqur va tajovuzkor qanot himoyachisi Denzel Dyumfrisni o‘z tarkibiga qo‘shib olishi kutilmoqda. Biroq «qaymoqranglilar»ning ushbu yozdagi transfer ambitsiyalari faqatgina mana shu ikki nafar himoyachi bilan cheklanib qolmaydi. Ma’lum bo‘lishicha, seshanba kuni Madrid klubi o‘z tarixidagi eng shov-shuvli yurishlardan birini amalga oshirib, azaliy raqibi «Atletiko Madrid»ning argentinalik jahon chempioni, hujumchi Xulian Alvares uchun naqd 150 million yevro miqdoridagi rekord mablag‘ni taklif qilgan. Ammo «matraschilar» rahbariyati o‘z yetakchisini transfer raqibiga berishni istamay, ushbu favqulodda taklifni rasman rad etganini e’lon qildi.

Madriddagi bunday katta o‘zgarishlar va tarkibdagi jiddiy islohotlarning bosh sababchisi ham ma’lum. Yaqin kunlar ichida «Real Madrid» klubi rahbariyati dunyo futboli afsonasi, portugaliyalik taniqli mutaxassis Joze Mourinyuni jamoaning yangi bosh murabbiyi etib tayinlangani haqida rasmiy bayonot berishi kutilmoqda. Aynan «Maxsus» murabbiyning Madrid taxtiga kelishi tarkibdagi katta rotatsiyalarga va yangi yulduzli loyihaning boshlanishiga zamin yaratmoqda. Madridlik muxlislarni oldinda o‘ta qiziqarli va hayajonli mavsum kutayotgani aniq.

Joze Mourinoning «Real Madrid»dagi yangi rejalari, Ibraima Konate va Denzel Dyumfrisning Madridga ehtimoliy transferi hamda La Liganing eng qaynoq eksklyuziv yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uch portugaliyalik yulduzni «Real»ga o‘tkazish bo‘yicha muzokara boshlandiUch portugaliyalik yulduzni «Real»ga o‘tkazish bo‘yicha muzokara boshlandiBugun, 03:42O‘zbekiston milliy terma jamoasi JCHdagi asosiy qarorgohiga yetib bordiO‘zbekiston milliy terma jamoasi JCHdagi asosiy qarorgohiga yetib bordiBugun, 02:06Fabio Kannavaro: “Biz tayyormiz, faqat oldinga qarayapmiz”Fabio Kannavaro: “Biz tayyormiz, faqat oldinga qarayapmiz”Bugun, 01:29«Vilyarreal» «Roma» hujumchisi Artyom Dovbikni sotib olmoqchi«Vilyarreal» «Roma» hujumchisi Artyom Dovbikni sotib olmoqchiBugun, 00:20«Benfika» Marku Silva bilan 2 yillik shartnoma imzolaganini e’lon qildi«Benfika» Marku Silva bilan 2 yillik shartnoma imzolaganini e’lon qildiBugun, 00:12Harry Kane Christian Eriksen’ning sogʻligʻi va kelajagi haqida gapirdiHarry Kane Christian Eriksen’ning sogʻligʻi va kelajagi haqida gapirdiBugun, 21:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...