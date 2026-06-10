Lionel Messi zaxiradan tushib gol urdi: Argentina Islandiyani magʻlub etdi

·0·Sport
Lionel Messi zaxiradan tushib gol urdi: Argentina Islandiyani magʻlub etdi

Lionel Messi Islandiyaga qarshi kechgan oʻrtoqlik uchrashuvida (3:0) maydonga qaytib, gol urish orqali Jaxon chempionatiga tayyor ekanligini isbotladi. Jismoniy holati tufayli avvalgi nazorat oʻyinini oʻtkazib yuborgan afsonaviy oʻninchi raqam egasi Alabama shtatidagi bahsda zaxiradan tushishi bilan penaltini aniq amalga oshirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jordan-Hare stadionida kechgan bahsning 70-daqiqasida maydonga tushgan sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibi oradan koʻp oʻtmay raqib darvozasini ishgʻol qildi. Bu gol Lionel Messi uchun faoliyatidagi 911-gol, terma jamoa safida esa 117-si boʻldi. Shu tariqa, u Argentina tarixidagi eng yoshi katta toʻpurar sifatidagi rekordini yangiladi.

Uchrashuvda hisobni 8-daqiqada Valentin Barco ochgan edi, oʻyin yakunida esa Thiago Almada uchinchi golni urib, jamoasining yirik gʻalabasini taʼminladi. Biroq asosiy eʼtibor Inter Miami yulduzining jismoniy holatiga qaratildi. Avvalroq Philadelphia Union bilan oʻyinda olgan jarohati uning Jaxon chempionatidagi ishtirokini soʻroq ostida qoldirgan edi.

Islandiyaga qarshi 20 daqiqa davomida harakat qilgan hujumchi hech qanday noqulaylik sezmadi. Bu esa amaldagi chempionlar uchun katta ruhiy ustunlikdir. Argentina terma jamoasi 16-iyun kuni Jazoirga qarshi oʻyin bilan oʻz unvonini himoya qilishni boshlaydi.

Bosh murabbiy Lionel Scaloni 38 yoshli sardorning ahamiyati haqida gapirib, uning nafaqat maydondagi taktik hissasi, balki kiyinish xonasidagi muhit uchun ham oʻta muhim ekanligini taʼkidladi. Lionel Messi safga qaytishi bilan Argentina boʻlajak turnirning asosiy favoriti boʻlib qolmoqda.

Lionel MessiArgentinaInter MiamiFutbolJaxon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Alfonso Devis Bavariya jamoasini tark etishi mumkinVinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Alfonso Devis Bavariya jamoasini tark etishi mumkinBugun, 06:35Borussiya Dortmund Kennet Eichhorn uchun kurashni davom ettirmoqdaBorussiya Dortmund Kennet Eichhorn uchun kurashni davom ettirmoqdaBugun, 04:17Saudiyaning ikki grand klubi Rafinya uchun 80 million yevro taklif qildiSaudiyaning ikki grand klubi Rafinya uchun 80 million yevro taklif qildiBugun, 04:07«Real» bir qator yulduz futbolchilari bilan xayrlashishga tayyorlanmoqda...«Real» bir qator yulduz futbolchilari bilan xayrlashishga tayyorlanmoqda...Bugun, 03:51Uch portugaliyalik yulduzni «Real»ga o‘tkazish bo‘yicha muzokara boshlandiUch portugaliyalik yulduzni «Real»ga o‘tkazish bo‘yicha muzokara boshlandiBugun, 03:42O‘zbekiston milliy terma jamoasi JCHdagi asosiy qarorgohiga yetib bordiO‘zbekiston milliy terma jamoasi JCHdagi asosiy qarorgohiga yetib bordiBugun, 02:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...