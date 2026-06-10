Lionel Messi zaxiradan tushib gol urdi: Argentina Islandiyani magʻlub etdi
Lionel Messi Islandiyaga qarshi kechgan oʻrtoqlik uchrashuvida (3:0) maydonga qaytib, gol urish orqali Jaxon chempionatiga tayyor ekanligini isbotladi. Jismoniy holati tufayli avvalgi nazorat oʻyinini oʻtkazib yuborgan afsonaviy oʻninchi raqam egasi Alabama shtatidagi bahsda zaxiradan tushishi bilan penaltini aniq amalga oshirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jordan-Hare stadionida kechgan bahsning 70-daqiqasida maydonga tushgan sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibi oradan koʻp oʻtmay raqib darvozasini ishgʻol qildi. Bu gol Lionel Messi uchun faoliyatidagi 911-gol, terma jamoa safida esa 117-si boʻldi. Shu tariqa, u Argentina tarixidagi eng yoshi katta toʻpurar sifatidagi rekordini yangiladi.
Uchrashuvda hisobni 8-daqiqada Valentin Barco ochgan edi, oʻyin yakunida esa Thiago Almada uchinchi golni urib, jamoasining yirik gʻalabasini taʼminladi. Biroq asosiy eʼtibor Inter Miami yulduzining jismoniy holatiga qaratildi. Avvalroq Philadelphia Union bilan oʻyinda olgan jarohati uning Jaxon chempionatidagi ishtirokini soʻroq ostida qoldirgan edi.
Islandiyaga qarshi 20 daqiqa davomida harakat qilgan hujumchi hech qanday noqulaylik sezmadi. Bu esa amaldagi chempionlar uchun katta ruhiy ustunlikdir. Argentina terma jamoasi 16-iyun kuni Jazoirga qarshi oʻyin bilan oʻz unvonini himoya qilishni boshlaydi.
Bosh murabbiy Lionel Scaloni 38 yoshli sardorning ahamiyati haqida gapirib, uning nafaqat maydondagi taktik hissasi, balki kiyinish xonasidagi muhit uchun ham oʻta muhim ekanligini taʼkidladi. Lionel Messi safga qaytishi bilan Argentina boʻlajak turnirning asosiy favoriti boʻlib qolmoqda.
…