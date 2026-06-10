O‘FAning bayonotidan so‘ng Masharipov joylagan post barchani lol qoldirdi

·0·Sport
O‘FAning bayonotidan so‘ng Masharipov joylagan post barchani lol qoldirdi

Kechagina milliy terma jamoamiz lageridan kelgan noxush xabar yurtimiz futbol ishqibozlarini anchagina mahzun qilib qo‘ygan edi. Xabaringiz bor, terma jamoamiz sardori va asosiy kreativ kuchi hisoblangan Jaloliddin Masharipov kutilmagan sport jarohati sababli Jahon chempionatida ishtirok etadigan yakuniy 26 talik rasmiy ro‘yxatdan chiqarilgani haqida OAVda keng qamrovli ma’lumotlar paydo bo‘ldi.

Shifokorlarning dastlabki bayonotlariga tayanadigan bo‘lsak, so‘nggi bir necha hafta davomida mahoratli yarim himoyachimizning bel sohasida surunkali noqulayliklar va kuchli sanchiqli og‘riqlar kuzatilib kelayotgan edi. Tibbiy shtab tomonidan o‘z vaqtida tayinlangan dori-darmonlar majmuasi va fizioterapiya muolajalari yordamida tajribali futbolchimizning umumiy holati sezilarli darajada yaxshilanib, u safga qaytishga umid qilgandi. Biroq, AQSHdagi og‘ir mashg‘ulotlar yuklamasidan so‘ng, ushbu alamli og‘riqlar yana qayta huruj qilib, vaziyatni chigallashtirdi. Okean ortidagi klinikada o‘tkazilgan sinchkov MRT tekshiruvi natijalari esa unda afsuski umurtqalararo disk churrasi (mejpozvonochnaya grija) xastaligi qayta bezovta qila boshlaganini ko‘rsatdi. Mazkur tashxis ortidan O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) rasmiy bayonot berib, vaziyatni jamoatchilikka ochiqladi.

Biroq, ushbu voqealar fonida o‘zbek futboli muxlislarini butunlay lol qoldirgan va vaziyatni 180 darajaga o‘zgartirib yuborgan juda qiziqarli va kutilmagan intriga yuzaga keldi. O‘FAning rasmiy tibbiy xabari keng tarqalganidan atigi bir necha daqiqa o‘tib, Jaloliddin Masharipov o‘zining shaxsiy ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida qisqa, ammo sirli post qoldirdi. Yulduzli futbolchimiz o‘z surati ostiga: «Menga sog‘liq tilagan barchaga kattakon rahmat. Men sog‘man», — deya qisqa va lo‘nda izoh yozib qoldirdi. Futbolchining ushbu kutilmagan chiqishi terma jamoa ichidagi muhit va murabbiylar shtabining qarori yuzasidan muxlislar o‘rtasida turli-tuman bahs-munozaralarni keltirib chiqardi.

Nima bo‘lgan taqdirda ham, okean ortidan kelayotgan so‘nggi ishonchli manbalarning ma’lumotlariga qaraganda, milliy terma jamoamizning Jahon chempionati uchun mo‘ljallangan yakuniy tarkibida rasman o‘zgarish yuz bermoqda. Rasmiy qaydnomadan chiqarilgan Jaloliddin Masharipovning o‘rniga bosh murabbiy Fabio Kannavaro tomonidan tarkibga tezkor va shiddatli hujumchi Ruslanbek Jiyanov kiritilmoqda. Yosh va umidli vakilimiz Jiyanov ushbu tarixiy mundialda milliy jamoamiz hujum salohiyatini kuchaytirishga harakat qiladi. Biz esa tarkibdagi har qanday o‘zgarishlarga qaramay, «oq bo‘rilar»ga bo‘lajak Kolumbiyaga qarshi tarixiy bahsda faqat zafarlar tilab qolamiz!

Jaloliddin Masharipov atrofidagi sirli vaziyat rivoji, Ruslanbek Jiyanovning terma jamoadagi yangi yurishlari va Jahon chempionatining eng eksklyuziv va shov-shuvli yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jaloliddin Masharipovning terma jamoadan chiqarilishi sababi ma’lum bo‘ldiJaloliddin Masharipovning terma jamoadan chiqarilishi sababi ma’lum bo‘ldiBugun, 08:01Mika Richards: Jud Bellingem Angliyaning eng yaxshi futbolchisiMika Richards: Jud Bellingem Angliyaning eng yaxshi futbolchisiBugun, 07:52Bavariya Liverpul yulduzi Rio Ngumoha uchun kurashga qoʻshildiBavariya Liverpul yulduzi Rio Ngumoha uchun kurashga qoʻshildiBugun, 07:37Mundial oldidan Masharipov bo‘yicha noxush xabarMundial oldidan Masharipov bo‘yicha noxush xabarBugun, 07:28Benfika Mourinyoning ketishini tasdiqladi: Silva yangi murabbiyBenfika Mourinyoning ketishini tasdiqladi: Silva yangi murabbiyBugun, 07:13Vinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Bavariya Alphonso Daviesni sotishga tayyorVinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Bavariya Alphonso Daviesni sotishga tayyorBugun, 06:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...