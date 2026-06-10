O‘FAning bayonotidan so‘ng Masharipov joylagan post barchani lol qoldirdi
Kechagina milliy terma jamoamiz lageridan kelgan noxush xabar yurtimiz futbol ishqibozlarini anchagina mahzun qilib qo‘ygan edi. Xabaringiz bor, terma jamoamiz sardori va asosiy kreativ kuchi hisoblangan Jaloliddin Masharipov kutilmagan sport jarohati sababli Jahon chempionatida ishtirok etadigan yakuniy 26 talik rasmiy ro‘yxatdan chiqarilgani haqida OAVda keng qamrovli ma’lumotlar paydo bo‘ldi.
Shifokorlarning dastlabki bayonotlariga tayanadigan bo‘lsak, so‘nggi bir necha hafta davomida mahoratli yarim himoyachimizning bel sohasida surunkali noqulayliklar va kuchli sanchiqli og‘riqlar kuzatilib kelayotgan edi. Tibbiy shtab tomonidan o‘z vaqtida tayinlangan dori-darmonlar majmuasi va fizioterapiya muolajalari yordamida tajribali futbolchimizning umumiy holati sezilarli darajada yaxshilanib, u safga qaytishga umid qilgandi. Biroq, AQSHdagi og‘ir mashg‘ulotlar yuklamasidan so‘ng, ushbu alamli og‘riqlar yana qayta huruj qilib, vaziyatni chigallashtirdi. Okean ortidagi klinikada o‘tkazilgan sinchkov MRT tekshiruvi natijalari esa unda afsuski umurtqalararo disk churrasi (mejpozvonochnaya grija) xastaligi qayta bezovta qila boshlaganini ko‘rsatdi. Mazkur tashxis ortidan O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) rasmiy bayonot berib, vaziyatni jamoatchilikka ochiqladi.
Biroq, ushbu voqealar fonida o‘zbek futboli muxlislarini butunlay lol qoldirgan va vaziyatni 180 darajaga o‘zgartirib yuborgan juda qiziqarli va kutilmagan intriga yuzaga keldi. O‘FAning rasmiy tibbiy xabari keng tarqalganidan atigi bir necha daqiqa o‘tib, Jaloliddin Masharipov o‘zining shaxsiy ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida qisqa, ammo sirli post qoldirdi. Yulduzli futbolchimiz o‘z surati ostiga: «Menga sog‘liq tilagan barchaga kattakon rahmat. Men sog‘man», — deya qisqa va lo‘nda izoh yozib qoldirdi. Futbolchining ushbu kutilmagan chiqishi terma jamoa ichidagi muhit va murabbiylar shtabining qarori yuzasidan muxlislar o‘rtasida turli-tuman bahs-munozaralarni keltirib chiqardi.
Nima bo‘lgan taqdirda ham, okean ortidan kelayotgan so‘nggi ishonchli manbalarning ma’lumotlariga qaraganda, milliy terma jamoamizning Jahon chempionati uchun mo‘ljallangan yakuniy tarkibida rasman o‘zgarish yuz bermoqda. Rasmiy qaydnomadan chiqarilgan Jaloliddin Masharipovning o‘rniga bosh murabbiy Fabio Kannavaro tomonidan tarkibga tezkor va shiddatli hujumchi Ruslanbek Jiyanov kiritilmoqda. Yosh va umidli vakilimiz Jiyanov ushbu tarixiy mundialda milliy jamoamiz hujum salohiyatini kuchaytirishga harakat qiladi. Biz esa tarkibdagi har qanday o‘zgarishlarga qaramay, «oq bo‘rilar»ga bo‘lajak Kolumbiyaga qarshi tarixiy bahsda faqat zafarlar tilab qolamiz!
Jaloliddin Masharipov atrofidagi sirli vaziyat rivoji, Ruslanbek Jiyanovning terma jamoadagi yangi yurishlari va Jahon chempionatining eng eksklyuziv va shov-shuvli yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…