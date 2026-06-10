Eldor Shomurodov: “Biz butun O‘zbekiston nomidan o‘ynaymiz” (video)
O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori va yetakchilaridan biri Eldor Shomurodov Jahon chempionati oldidan o‘z hissiyotlari, jamoadagi muhit va muxlislardan kutilayotgan qo‘llab-quvvatlash haqida fikr bildirdi.
Milliy jamoamiz tarixda ilk bor mundial final bosqichida ishtirok etish arafasida turibdi. Bu nafaqat futbolchilar, balki butun mamlakat uchun yillar davomida kutilgan katta voqea hisoblanadi. Shu bois terma jamoa ichidagi ruhiy holat, tayyorgarlik va futbolchilarning kayfiyati muxlislar uchun alohida qiziq.
Eldor Shomurodovning ta’kidlashicha, jamoa ayni paytda yaxshi kayfiyatda va katta turnirga tayyor. Sardor futbolchilarda emotsiyalar yetarli ekanini, barcha uzoq kutilgan lahzalar yetib kelganidan xursandligini aytdi.
“Hamma narsa ajoyib bo‘lmoqda, emotsiyalarimiz ham yetarlicha. Barchamiz bundan xursandmiz. Vanihoyat, uzoq kutilgan onlar keldi. Terma jamoamiz Jahon chempionatiga tayyor!” — dedi Shomurodov.
Bu so‘zlar milliy jamoa ichidagi ishonch va ruhiy ko‘tarinkilikni ko‘rsatadi. Ilk bor Jahon chempionatida ishtirok etish futbolchilar uchun katta mas’uliyat, lekin shu bilan birga ulkan g‘urur hamdir. Ayniqsa, Eldor kabi tajribali futbolchi uchun bu turnir butun faoliyatidagi eng muhim bosqichlardan biri bo‘lishi aniq.
Shomurodov jamoa Amerikadagi vaqt mintaqasiga ham ancha moslashib olganini ta’kidladi. Uning fikricha, Nyu-Yorkda o‘tkazilgan 10 kunlik mashg‘ulotlar futbolchilarga yangi sharoitga ko‘nikishda yordam bergan.
“Amerika vaqtlariga ham ancha moslashib oldik, Nyu-Yorkdagi 10 kunlik mashg‘ulotimiz bizga qo‘l kelmoqda”, — dedi milliy jamoa sardori.
Jahon chempionati kabi katta turnirlarda maydondagi tayyorgarlik bilan birga, iqlim, vaqt farqi, yo‘l charchog‘i va kun tartibiga moslashish ham katta ahamiyatga ega. Shu jihatdan terma jamoaning AQSHga ertaroq borib, mashg‘ulotlarni davom ettirgani muhim omil bo‘lishi mumkin.
Eldor Shomurodov uchun mundialda ishtirok etish birinchi navbatda katta g‘urur ekanini aytdi. U bu faqat shaxsiy yutuq emas, balki butun jamoa va mamlakat uchun tarixiy voqea ekanini alohida ta’kidladi.
“Birinchi navbatda bu katta g‘urur hisoblanadi. Nafaqat men uchun, balki barcha futbolchilar uchun ham. Biz bir terma jamoa nomidan emas, butun O‘zbekiston nomidan ishtirok etyapmiz. Aytib o‘tganimdek, bu uzoq kutilgan orzu edi”, — dedi Shomurodov.
Bu gaplar har bir o‘zbekistonlik muxlis uchun juda ta’sirli. Chunki milliy jamoa mundialda maydonga tushganda, u faqat 11 nafar futbolchidan iborat jamoa bo‘lib qolmaydi. U butun mamlakat orzusi, mehnati, ishonchi va g‘ururini olib chiqadi.
O‘zbekiston futbolchilari uchun bu turnirda har bir o‘yin tarixiy ahamiyatga ega bo‘ladi. Ilk daqiqa, ilk gol, ilk ochko va har bir kurash — bularning barchasi o‘zbek futboli tarixiga yoziladi. Shuning uchun sardorning “butun O‘zbekiston nomidan ishtirok etyapmiz” degan so‘zlari juda katta ma’no kasb etadi.
Shomurodov muxlislardan milliy jamoani qo‘llab-quvvatlashni so‘radi. U futbolchilar maydonda bor kuchini berishini va o‘z o‘yini bilan xalqni xursand qilishga harakat qilishini ta’kidladi.
“Albatta, bizni qo‘llab-quvvatlashlarini so‘rab qolgan bo‘lar edik. Xudo xohlasa, biz o‘yinimiz orqali ularni xursand qilamiz”, — dedi terma jamoamiz sardori.
Muxlislar qo‘llab-quvvatlovi bunday katta turnirlarda juda muhim. Ayniqsa, ilk marta Jahon chempionatiga chiqqan jamoa uchun har bir iliq so‘z, har bir duo va har bir ishonch kuch beradi. Futbolchilar maydonda raqibga qarshi o‘ynasa, ular ortida butun xalq turishi kerak.
Eldor Shomurodov milliy jamoaning eng tajribali va yetakchi futbolchilaridan biri sifatida katta mas’uliyatni his qilmoqda. Uning sardor sifatidagi roli faqat hujumda gol urish yoki vaziyat yaratish bilan cheklanmaydi. U jamoadoshlarini ruhlantirishi, qiyin pallada oldinga boshlashi va maydonda haqiqiy yetakchi bo‘lishi kerak.
Oldinda O‘zbekistonni kuchli raqiblar kutib turibdi. Jahon chempionatida oson o‘yin bo‘lmaydi. Ammo milliy jamoa bu katta sahnaga orzu bilan, mehnat bilan va tarixiy yo‘llanma bilan yetib keldi. Endi esa asosiy vazifa — ushbu imkoniyatdan munosib foydalanish.
Shomurodovning so‘zlaridan bir narsa aniq seziladi: jamoa bu turnirga faqat ishtirok etish uchun emas, balki o‘zini ko‘rsatish, kurashish va xalqni faxrlantirish uchun bormoqda. Bu kayfiyatni maydonda saqlab qolish esa eng muhim masala bo‘ladi.
Jahon chempionatiga sanoqli kunlar qoldi. O‘zbekiston futbolining eng katta orzusi amalga oshmoqda. Endi barcha e’tibor “oq bo‘rilar”ga qaratilgan. Eldor Shomurodov boshchiligidagi milliy jamoamiz maydonga butun O‘zbekiston nomidan chiqadi. Muxlislar esa bitta narsani kutadi: oxirigacha kurash, mardona o‘yin va yurakdan chiqadigan futbol.
…