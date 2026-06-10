Hugo Almeida: Cristiano Ronaldo uchun yosh muammo emas
Portugaliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Hugo Almeida 41 yoshli Cristiano Ronaldo 2026-yilgi Jahon chempionatida hamon asosiy figura boʻlishiga ishonmoqda. Afsonaviy hujumchi oʻz faoliyatining yakuniy qismiga yaqinlashayotgan boʻlsa-da, uning tajribasi va mahorati Selecao uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligi taʻkidlanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Almeida 2010 va 2014-yilgi turnirlarda Cristiano Ronaldo bilan birga toʻp surgan va uning mehnatsevarligini yuqori baholaydi. "Bugungi kunda biz 39, 40 hatto 41 yoshli futbolchilarning ajoyib jismoniy holatda ekanini koʻryapmiz. Ronaldo oʻzini har qachongidan ham yaxshiroq tayyorlamoqda. U oʻz kolleksiyasida yetishmayotgan yagona sovrin — Jahon kubogi ortidan quvmoqda", — dedi sobiq futbolchi Lusa nashriga bergan intervyusida.
Garchi Al-Nassr yulduzi Manchester Yunayted yoki Real Madrid davridagi kabi tezkor boʻlmasa-da, uning futbol intellekti hamon tengsiz deb hisoblanmoqda. Almeida muxlislarni 20 yoshli Ronaldoni kutmaslikka, balki uning hozirgi tajribali va oʻyin taqdirini hal qila oladigan darajasini qadrlashga chaqirdi. Bu tajriba Roberto Martinez jamoasi uchun Oʻzbekiston, Kolumbiya va Kongo DR kabi raqiblar joy olgan guruh bosqichida juda asqotishi kutilmoqda.
Shuningdek, Almeida Portugaliyani Fransiya, Ispaniya, Germaniya, Braziliya va amaldagi chempion Argentina bilan bir qatorda turnir favoritlari qatoriga qoʻshdi. Uning fikricha, jamoa tarkibidagi chuqurlik va futbolchilarning dunyoning eng kuchli klublarida toʻp surishi Portugaliyaga ilk bor jahon chempioni boʻlish imkoniyatini beradi.
…