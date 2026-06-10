Hugo Almeida: Cristiano Ronaldo uchun yosh muammo emas

·0·Sport
Hugo Almeida: Cristiano Ronaldo uchun yosh muammo emas

Portugaliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Hugo Almeida 41 yoshli Cristiano Ronaldo 2026-yilgi Jahon chempionatida hamon asosiy figura boʻlishiga ishonmoqda. Afsonaviy hujumchi oʻz faoliyatining yakuniy qismiga yaqinlashayotgan boʻlsa-da, uning tajribasi va mahorati Selecao uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligi taʻkidlanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Almeida 2010 va 2014-yilgi turnirlarda Cristiano Ronaldo bilan birga toʻp surgan va uning mehnatsevarligini yuqori baholaydi. "Bugungi kunda biz 39, 40 hatto 41 yoshli futbolchilarning ajoyib jismoniy holatda ekanini koʻryapmiz. Ronaldo oʻzini har qachongidan ham yaxshiroq tayyorlamoqda. U oʻz kolleksiyasida yetishmayotgan yagona sovrin — Jahon kubogi ortidan quvmoqda", — dedi sobiq futbolchi Lusa nashriga bergan intervyusida.

Garchi Al-Nassr yulduzi Manchester Yunayted yoki Real Madrid davridagi kabi tezkor boʻlmasa-da, uning futbol intellekti hamon tengsiz deb hisoblanmoqda. Almeida muxlislarni 20 yoshli Ronaldoni kutmaslikka, balki uning hozirgi tajribali va oʻyin taqdirini hal qila oladigan darajasini qadrlashga chaqirdi. Bu tajriba Roberto Martinez jamoasi uchun Oʻzbekiston, Kolumbiya va Kongo DR kabi raqiblar joy olgan guruh bosqichida juda asqotishi kutilmoqda.

Shuningdek, Almeida Portugaliyani Fransiya, Ispaniya, Germaniya, Braziliya va amaldagi chempion Argentina bilan bir qatorda turnir favoritlari qatoriga qoʻshdi. Uning fikricha, jamoa tarkibidagi chuqurlik va futbolchilarning dunyoning eng kuchli klublarida toʻp surishi Portugaliyaga ilk bor jahon chempioni boʻlish imkoniyatini beradi.

Cristiano RonaldoPortugaliyaJahon ChempionatiReal MadridFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eldor Shomurodov: “Biz butun O‘zbekiston nomidan o‘ynaymiz” (video)Eldor Shomurodov: “Biz butun O‘zbekiston nomidan o‘ynaymiz” (video)Bugun, 09:06Fabio Kannavaro: “O‘zbekistonliklar bizdan faxrlanishini istaymiz”Fabio Kannavaro: “O‘zbekistonliklar bizdan faxrlanishini istaymiz”Bugun, 08:57Lionel Messi Argentina terma jamoasining jahon chempionligini himoya qilish imkoniyatlarini yuqori baholadiLionel Messi Argentina terma jamoasining jahon chempionligini himoya qilish imkoniyatlarini yuqori baholadiBugun, 08:54O‘FAning bayonotidan so‘ng Masharipov joylagan post barchani lol qoldirdiO‘FAning bayonotidan so‘ng Masharipov joylagan post barchani lol qoldirdiBugun, 08:09Jaloliddin Masharipovning terma jamoadan chiqarilishi sababi ma’lum bo‘ldiJaloliddin Masharipovning terma jamoadan chiqarilishi sababi ma’lum bo‘ldiBugun, 08:01Mika Richards: Jud Bellingem Angliyaning eng yaxshi futbolchisiMika Richards: Jud Bellingem Angliyaning eng yaxshi futbolchisiBugun, 07:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...