Morgan Rogers Arsenal qiziqishi va Jud Bellingem bilan raqobat haqida
Aston Villa yulduzi Morgan Rogers oʻzining Arsenal jamoasiga oʻtishi borasidagi mish-mishlarga ilk bor munosabat bildirdi. 23 yoshli yarim himoyachi ayni damda Angliya terma jamoasi safida 2026-yilgi Jahon chempionatiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, transfer haqidagi shov-shuvlarni eʼtiborsiz qoldirish qiyin boʻlsa-da, bor eʼtibori terma jamoa bilan muvaffaqiyat qozonishga qaratilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mikel Arteta boshchiligidagi Arsenal oʻtgan mavsumda barcha turnirlarda 14 ta gol va 12 ta assist qayd etgan futbolchini oʻz safiga qoʻshib olmoqchi. Londonliklar Rogersni hujum chizigʻini kuchaytirish uchun asosiy maqsad deb bilishmoqda. Futbolchi Netflix nashriga bergan intervyusida 80 million funtlik transfer qiymati haqidagi gap-soʻzlar dastlab chalgʻitganini, biroq hozirda buni ijobiy energiya sifatida qabul qilayotganini taʼkidladi.
Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Thomas Tuchel uchun asosiy tarkibni tanlashda Rogers va Jud Bellingem oʻrtasidagi raqobat katta muammoga aylangan. Baʼzi ekspertlar Real Madrid yulduzini zaxirada qoldirish kerakligini aytishsa-da, Rogers boshqacha fikrda. U Jud Bellingem bilan birga maydonda harakat qila olishiga va eng yaxshi futbolchilar bilan bir jamoada oʻynashni istashiga ishonchi komil.
Agar Aston Villa oʻz yetakchisini qoʻyib yuborishni istamasa, Arsenal muqobil variant sifatida Morgan Gibbs-White nomzodini koʻrib chiqmoqda. Biroq, 2024-25-yilgi mavsumda PFA talqiniga koʻra eng yaxshi yosh futbolchi deb topilgan va Yevropa ligasi finalida qahramonlik koʻrsatgan Rogers hamon birinchi raqamli nishon boʻlib qolmoqda. Birmingem klubi oʻz yulduzi uchun 80 million funtdan kam boʻlmagan mablagʻ talab qilishi kutilmoqda.
…