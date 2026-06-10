Morgan Rogers Arsenal qiziqishi va Jud Bellingem bilan raqobat haqida

·0·Sport
Morgan Rogers Arsenal qiziqishi va Jud Bellingem bilan raqobat haqida

Aston Villa yulduzi Morgan Rogers oʻzining Arsenal jamoasiga oʻtishi borasidagi mish-mishlarga ilk bor munosabat bildirdi. 23 yoshli yarim himoyachi ayni damda Angliya terma jamoasi safida 2026-yilgi Jahon chempionatiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, transfer haqidagi shov-shuvlarni eʼtiborsiz qoldirish qiyin boʻlsa-da, bor eʼtibori terma jamoa bilan muvaffaqiyat qozonishga qaratilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mikel Arteta boshchiligidagi Arsenal oʻtgan mavsumda barcha turnirlarda 14 ta gol va 12 ta assist qayd etgan futbolchini oʻz safiga qoʻshib olmoqchi. Londonliklar Rogersni hujum chizigʻini kuchaytirish uchun asosiy maqsad deb bilishmoqda. Futbolchi Netflix nashriga bergan intervyusida 80 million funtlik transfer qiymati haqidagi gap-soʻzlar dastlab chalgʻitganini, biroq hozirda buni ijobiy energiya sifatida qabul qilayotganini taʼkidladi.

Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Thomas Tuchel uchun asosiy tarkibni tanlashda Rogers va Jud Bellingem oʻrtasidagi raqobat katta muammoga aylangan. Baʼzi ekspertlar Real Madrid yulduzini zaxirada qoldirish kerakligini aytishsa-da, Rogers boshqacha fikrda. U Jud Bellingem bilan birga maydonda harakat qila olishiga va eng yaxshi futbolchilar bilan bir jamoada oʻynashni istashiga ishonchi komil.

Agar Aston Villa oʻz yetakchisini qoʻyib yuborishni istamasa, Arsenal muqobil variant sifatida Morgan Gibbs-White nomzodini koʻrib chiqmoqda. Biroq, 2024-25-yilgi mavsumda PFA talqiniga koʻra eng yaxshi yosh futbolchi deb topilgan va Yevropa ligasi finalida qahramonlik koʻrsatgan Rogers hamon birinchi raqamli nishon boʻlib qolmoqda. Birmingem klubi oʻz yulduzi uchun 80 million funtdan kam boʻlmagan mablagʻ talab qilishi kutilmoqda.

ArsenalAston VillaMorgan RogersJude BellinghamTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Emi Martinez Yuventus bilan kelishuvga erishdiEmi Martinez Yuventus bilan kelishuvga erishdiBugun, 10:17Norvegiya terma jamoasi mundialga 300 kilogramm baliq olib keladiNorvegiya terma jamoasi mundialga 300 kilogramm baliq olib keladiBugun, 10:16Ibrohim Maza Jahon chempionatida Messini mag‘lub etishga va’da berdi...Ibrohim Maza Jahon chempionatida Messini mag‘lub etishga va’da berdi...Bugun, 10:10Gvardiola ketganidan so‘ng «Manchester Siti»da katta tozalash boshlanadiGvardiola ketganidan so‘ng «Manchester Siti»da katta tozalash boshlanadiBugun, 09:46Real Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilgani maʻlum boʻldiReal Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilgani maʻlum boʻldiBugun, 09:37Hugo Almeida: Cristiano Ronaldo uchun yosh muammo emasHugo Almeida: Cristiano Ronaldo uchun yosh muammo emasBugun, 09:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...