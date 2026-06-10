Yiliga 120 million yevro: Real Madrid futboldagi eng yirik shartnomani imzoladi

·0·Sport
Yiliga 120 million yevro: Real Madrid futboldagi eng yirik shartnomani imzoladi

Agar jahon chempionati arafasida biror klub OAV diqqat markazida turgan boʻlsa, bu shubhasiz Real Madrid jamoasidir. "Qirollik klubi" navbatdagi yirik yangilikni eʼlon qilishga tayyorlanmoqda. Florentino Perez prezidentlik kursisida qolayotgan, Joze Mourinyo qaytgan va Ibrahima Konate erkin agent sifatida kelishi kutilayotgan bir paytda, klub moliyaviy jihatdan ham yangi bosqichga chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Chorshanba kuni prezident Perez muhim kelishuvni eʼlon qildi. Real Madrid oʻzining uzoq yillik hamkori — adidas kompaniyasi bilan shartnomani kamida 2034-yilgacha uzaytirdi. "As" nashrining xabar berishicha, ushbu kelishuv Madrid klubiga yiliga 120 million yevro daromad keltiradi. Perez buni "futbol tarixidagi eng muhim shartnoma" deb atadi.

Klub rahbariyatining taʼkidlashicha, ushbu mablagʻlar soʻnggi oʻttiz yillikdagi eng muvaffaqiyatli davrlardan birini moliyalashtirishga yordam beradi. adidas bosh direktori Björn Gulden ham sport olamidagi eng uzoq va muvaffaqiyatli hamkorliklardan biri bilan faxrlanishini bildirib oʻtdi.

Bundan tashqari, Real Madrid oʻzining bosh homiysi Emirates bilan ham shartnomani 2031-yilgacha uzaytirgan. Bu kelishuv homiylik tushumlarini yiliga 70–80 million yevrodan 100 million yevrogacha oshiradi. Shuningdek, Emirates aviakompaniyasi klubning basketbol boʻlimining ham asosiy homiysiga aylanadi.

Transfer bozorida esa Julian Alvarez uchun 150 million yevrolik taklif haqida gap-soʻzlar yuribdi, garchi baʼzi manbalar bu mablagʻ Bavariya aʼzosi Michael Olise uchun moʻljallanganini aytayotgan boʻlsa-da. Nima boʻlganda ham, Real Madrid yangi mavsum oldidan ham moliyaviy, ham tarkib jihatidan kuchayishda davom etmoqda.

Real MadridAdidasFlorentino PerezFutbolTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marcus Rashford Manchester Yunaytedga qaytmoqda: Barselona qarorini oʻzgartirdiMarcus Rashford Manchester Yunaytedga qaytmoqda: Barselona qarorini oʻzgartirdiBugun, 11:10Borussiya Dortmund ikki yulduzi bilan xayrlashishga tayyorBorussiya Dortmund ikki yulduzi bilan xayrlashishga tayyorBugun, 10:30Emi Martinez Yuventus bilan kelishuvga erishdiEmi Martinez Yuventus bilan kelishuvga erishdiBugun, 10:17Norvegiya terma jamoasi mundialga 300 kilogramm baliq olib keladiNorvegiya terma jamoasi mundialga 300 kilogramm baliq olib keladiBugun, 10:16Morgan Rogers Arsenal qiziqishi va Jud Bellingem bilan raqobat haqidaMorgan Rogers Arsenal qiziqishi va Jud Bellingem bilan raqobat haqidaBugun, 10:15Ibrohim Maza Jahon chempionatida Messini mag‘lub etishga va’da berdi...Ibrohim Maza Jahon chempionatida Messini mag‘lub etishga va’da berdi...Bugun, 10:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...