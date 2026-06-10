Yiliga 120 million yevro: Real Madrid futboldagi eng yirik shartnomani imzoladi
Agar jahon chempionati arafasida biror klub OAV diqqat markazida turgan boʻlsa, bu shubhasiz Real Madrid jamoasidir. "Qirollik klubi" navbatdagi yirik yangilikni eʼlon qilishga tayyorlanmoqda. Florentino Perez prezidentlik kursisida qolayotgan, Joze Mourinyo qaytgan va Ibrahima Konate erkin agent sifatida kelishi kutilayotgan bir paytda, klub moliyaviy jihatdan ham yangi bosqichga chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Chorshanba kuni prezident Perez muhim kelishuvni eʼlon qildi. Real Madrid oʻzining uzoq yillik hamkori — adidas kompaniyasi bilan shartnomani kamida 2034-yilgacha uzaytirdi. "As" nashrining xabar berishicha, ushbu kelishuv Madrid klubiga yiliga 120 million yevro daromad keltiradi. Perez buni "futbol tarixidagi eng muhim shartnoma" deb atadi.
Klub rahbariyatining taʼkidlashicha, ushbu mablagʻlar soʻnggi oʻttiz yillikdagi eng muvaffaqiyatli davrlardan birini moliyalashtirishga yordam beradi. adidas bosh direktori Björn Gulden ham sport olamidagi eng uzoq va muvaffaqiyatli hamkorliklardan biri bilan faxrlanishini bildirib oʻtdi.
Bundan tashqari, Real Madrid oʻzining bosh homiysi Emirates bilan ham shartnomani 2031-yilgacha uzaytirgan. Bu kelishuv homiylik tushumlarini yiliga 70–80 million yevrodan 100 million yevrogacha oshiradi. Shuningdek, Emirates aviakompaniyasi klubning basketbol boʻlimining ham asosiy homiysiga aylanadi.
Transfer bozorida esa Julian Alvarez uchun 150 million yevrolik taklif haqida gap-soʻzlar yuribdi, garchi baʼzi manbalar bu mablagʻ Bavariya aʼzosi Michael Olise uchun moʻljallanganini aytayotgan boʻlsa-da. Nima boʻlganda ham, Real Madrid yangi mavsum oldidan ham moliyaviy, ham tarkib jihatidan kuchayishda davom etmoqda.
…