Pol Merson Arsenal sardori Martin Odegaard sotilishi haqida kutilmagan nazariyani aytdi

·0·Sport
Pol Merson Arsenal sardori Martin Odegaard sotilishi haqida kutilmagan nazariyani aytdi

Arsenal afsonasi Pol Merson Mikel Arteta jamoa sardori Martin Odegaardni yozgi transfer oynasida sotib yuborishi mumkinligi haqidagi sensatsion nazariyani ilgari surdi. Norvegiyalik pleymeyker oʻtgan mavsumda "Kanonirlar"ni soʻnggi yigirma yildagi ilk Angliya Premer-ligasi chempionligiga boshlab kelgan boʻlsa-da, uning soʻnggi paytlardagi oʻyini va jarohatlarga moyilligi Shimoliy Londondagi kelajagini soʻroq ostida qoldirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mersonning fikricha, keyingi mavsum uchun taktik talablar oʻzgarishi mumkin va bu Martin Odegaardning jamoadagi oʻrniga taʼsir qiladi. "Buni aytish men uchun aqldan ozishdek tuyulishi mumkin, lekin klub rahbariyati uni sotish haqida oʻylayotgan boʻlishi ehtimoldan xoli emas. Uning pozitsiyasida oʻynaydigan futbolchi uchun oldingi chiziqda tezkor hujumchilar kerak. Hozirgi taktikada esa tezlik yetishmayapti", — dedi Merson.

Sobiq futbolchi Stiv Nikol ham ushbu fikrlarga qoʻshilib, Eberechi Eze kabi futbolchilarning transferi Martin Odegaard uchun eshiklarni yopishi mumkinligini taʼkidladi. Shuningdek, Frank Leboeuf norvegiyalik futbolchining oʻyini avvalgidek samarali emasligini, u koʻproq gorizontal paslar bilan cheklanib qolayotganini va vertikal oʻyin uslubiga ega futbolchilarga joy boʻshatish vaqti kelganini aytdi.

Ushbu xabarlar Mikel Artetaning Chempionlar ligasi finalida PSJdan uchralgan magʻlubiyatdan soʻng tarkibda keskin islohotlar oʻtkazish niyati bilan bogʻlanmoqda. Xabarlarga koʻra, klub nafaqat Martin Odegaard, balki Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard va Ben White kabi yetakchi futbolchilar boʻyicha ham manfaatli takliflarni koʻrib chiqishga tayyor.

Arteta jamoani yanada kuchaytirish va turgʻunlikdan qochish uchun "aqlli va shuhratparast" boʻlishi kerakligini shama qilgan. Bu esa Arsenal tarkibida katta oʻzgarishlar yuz berishidan va yangi mavsumda butunlay boshqacha jamoani koʻrishimiz mumkinligidan dalolat beradi.

ArsenalMartin OdegaardMikel ArtetaAngliya Premer-ligasiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Desham Mbappening pozitsiyasi haqidagi tanqidlarga qanday javob berdi?Desham Mbappening pozitsiyasi haqidagi tanqidlarga qanday javob berdi?Bugun, 12:00Joze Mourinyo Benfica bilan xayrlashdi va Real Madridga qaytmoqdaJoze Mourinyo Benfica bilan xayrlashdi va Real Madridga qaytmoqdaBugun, 11:55Muhammad Salah yangi klubi uchun uchta asosiy shartni eʼlon qildiMuhammad Salah yangi klubi uchun uchta asosiy shartni eʼlon qildiBugun, 11:53Kannavaro Nyu-York aeroportidagi tekshiruv yuzasidan rasmiy bayonot berdiKannavaro Nyu-York aeroportidagi tekshiruv yuzasidan rasmiy bayonot berdiBugun, 11:52Ronaldu va Portugaliya "oq bo‘rilar" bilan o‘yinga qanday tayyorlanmoqda?Ronaldu va Portugaliya "oq bo‘rilar" bilan o‘yinga qanday tayyorlanmoqda?Bugun, 11:43Yiliga 120 million yevro: Real Madrid futboldagi eng yirik shartnomani imzoladiYiliga 120 million yevro: Real Madrid futboldagi eng yirik shartnomani imzoladiBugun, 11:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...