Pol Merson Arsenal sardori Martin Odegaard sotilishi haqida kutilmagan nazariyani aytdi
Arsenal afsonasi Pol Merson Mikel Arteta jamoa sardori Martin Odegaardni yozgi transfer oynasida sotib yuborishi mumkinligi haqidagi sensatsion nazariyani ilgari surdi. Norvegiyalik pleymeyker oʻtgan mavsumda "Kanonirlar"ni soʻnggi yigirma yildagi ilk Angliya Premer-ligasi chempionligiga boshlab kelgan boʻlsa-da, uning soʻnggi paytlardagi oʻyini va jarohatlarga moyilligi Shimoliy Londondagi kelajagini soʻroq ostida qoldirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mersonning fikricha, keyingi mavsum uchun taktik talablar oʻzgarishi mumkin va bu Martin Odegaardning jamoadagi oʻrniga taʼsir qiladi. "Buni aytish men uchun aqldan ozishdek tuyulishi mumkin, lekin klub rahbariyati uni sotish haqida oʻylayotgan boʻlishi ehtimoldan xoli emas. Uning pozitsiyasida oʻynaydigan futbolchi uchun oldingi chiziqda tezkor hujumchilar kerak. Hozirgi taktikada esa tezlik yetishmayapti", — dedi Merson.
Sobiq futbolchi Stiv Nikol ham ushbu fikrlarga qoʻshilib, Eberechi Eze kabi futbolchilarning transferi Martin Odegaard uchun eshiklarni yopishi mumkinligini taʼkidladi. Shuningdek, Frank Leboeuf norvegiyalik futbolchining oʻyini avvalgidek samarali emasligini, u koʻproq gorizontal paslar bilan cheklanib qolayotganini va vertikal oʻyin uslubiga ega futbolchilarga joy boʻshatish vaqti kelganini aytdi.
Ushbu xabarlar Mikel Artetaning Chempionlar ligasi finalida PSJdan uchralgan magʻlubiyatdan soʻng tarkibda keskin islohotlar oʻtkazish niyati bilan bogʻlanmoqda. Xabarlarga koʻra, klub nafaqat Martin Odegaard, balki Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard va Ben White kabi yetakchi futbolchilar boʻyicha ham manfaatli takliflarni koʻrib chiqishga tayyor.
Arteta jamoani yanada kuchaytirish va turgʻunlikdan qochish uchun "aqlli va shuhratparast" boʻlishi kerakligini shama qilgan. Bu esa Arsenal tarkibida katta oʻzgarishlar yuz berishidan va yangi mavsumda butunlay boshqacha jamoani koʻrishimiz mumkinligidan dalolat beradi.
…