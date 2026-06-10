Tottenxemda katta tozalash: Iv Bissuma va yana 10 futbolchi jamoani tark etdi
Tottenxem klubi 2025-26-yilgi omadsiz mavsumdan soʻng tarkibni tubdan yangilashga qaror qildi. Londonliklar shartnomasi yakuniga yetgan 11 nafar futbolchi bilan xayrlashganini rasman eʼlon qildi. Ushbu roʻyxatda eng koʻzga koʻringan ism yarim himoyachi Yves Bissouma boʻlib, u soʻnggi yillardagi muammolardan soʻng jamoani tark etadigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
2022-yilda Brayton jamoasidan transfer qilingan Bissouma Spurs safida barcha musobaqalarda 111 ta oʻyinda maydonga tushdi. U 2025-yilda Yevropa ligasi finalida Manchester Yunayted ustidan qozonilgan gʻalabada asosiy tarkibda harakat qilib, sovrinni qoʻlga kiritishda muhim rol oʻynagan edi. Biroq, uning Shimoliy Londondagi soʻnggi yili intizomiy muammolar va barqarorsiz oʻyinlar bilan yodda qoldi.
Bissouma va klub oʻrtasidagi munosabatlar bosh murabbiy Thomas Frank davrida keskin yomonlashdi. Daniyalik mutaxassis futbolchining mashgʻulotlarga muntazam kechikib kelishidan norozi boʻlib, uni PSJga qarshi Superkubok bahsi va Chempionlar ligasi qaydnomasidan chetlatgan edi. Avvalroq, sobiq murabbiy Ange Postecoglou ham uni nojoʻya xatti-harakatlari uchun bir oʻyinga diskvalifikatsiya qilgan edi.
Klubni tark etayotganlar orasida nafaqat asosiy jamoa, balki yoshlar tizimi vakillari ham bor. Pele Arganese-McDermott, Tyrell Ashcroft, Leo Black, Dante Cassanova, Matthew Craig va Calum Logan kabi U-21 jamoasi aʼzolari bilan xayrlashildi. Shuningdek, U-18 jamoasidan Jamel Beggs, Samal Bangura va Leon Myrtajga ham yangi shartnoma taklif etilmadi.
Elijah Upson esa Tottenxem tomonidan taklif qilingan yangi bitimni rad etib, faoliyatini boshqa klubda davom ettirishga qaror qildi. Shu tariqa, London klubi yangi mavsum oldidan tarkibni sezilarli darajada qisqartirib, katta transferlar uchun joy boʻshatmoqda.
…