Tottenxemda katta tozalash: Iv Bissuma va yana 10 futbolchi jamoani tark etdi

·0·Sport
Tottenxemda katta tozalash: Iv Bissuma va yana 10 futbolchi jamoani tark etdi

Tottenxem klubi 2025-26-yilgi omadsiz mavsumdan soʻng tarkibni tubdan yangilashga qaror qildi. Londonliklar shartnomasi yakuniga yetgan 11 nafar futbolchi bilan xayrlashganini rasman eʼlon qildi. Ushbu roʻyxatda eng koʻzga koʻringan ism yarim himoyachi Yves Bissouma boʻlib, u soʻnggi yillardagi muammolardan soʻng jamoani tark etadigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

2022-yilda Brayton jamoasidan transfer qilingan Bissouma Spurs safida barcha musobaqalarda 111 ta oʻyinda maydonga tushdi. U 2025-yilda Yevropa ligasi finalida Manchester Yunayted ustidan qozonilgan gʻalabada asosiy tarkibda harakat qilib, sovrinni qoʻlga kiritishda muhim rol oʻynagan edi. Biroq, uning Shimoliy Londondagi soʻnggi yili intizomiy muammolar va barqarorsiz oʻyinlar bilan yodda qoldi.

Bissouma va klub oʻrtasidagi munosabatlar bosh murabbiy Thomas Frank davrida keskin yomonlashdi. Daniyalik mutaxassis futbolchining mashgʻulotlarga muntazam kechikib kelishidan norozi boʻlib, uni PSJga qarshi Superkubok bahsi va Chempionlar ligasi qaydnomasidan chetlatgan edi. Avvalroq, sobiq murabbiy Ange Postecoglou ham uni nojoʻya xatti-harakatlari uchun bir oʻyinga diskvalifikatsiya qilgan edi.

Klubni tark etayotganlar orasida nafaqat asosiy jamoa, balki yoshlar tizimi vakillari ham bor. Pele Arganese-McDermott, Tyrell Ashcroft, Leo Black, Dante Cassanova, Matthew Craig va Calum Logan kabi U-21 jamoasi aʼzolari bilan xayrlashildi. Shuningdek, U-18 jamoasidan Jamel Beggs, Samal Bangura va Leon Myrtajga ham yangi shartnoma taklif etilmadi.

Elijah Upson esa Tottenxem tomonidan taklif qilingan yangi bitimni rad etib, faoliyatini boshqa klubda davom ettirishga qaror qildi. Shu tariqa, London klubi yangi mavsum oldidan tarkibni sezilarli darajada qisqartirib, katta transferlar uchun joy boʻshatmoqda.

TottenxemYves BissoumaTransferlarAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 dagi eng yosh va eng keksa futbolchilar ramziy jamoasi tuzildi...JCH-2026 dagi eng yosh va eng keksa futbolchilar ramziy jamoasi tuzildi...Bugun, 12:45Pol Merson Arsenal sardori Martin Odegaard sotilishi haqida kutilmagan nazariyani aytdiPol Merson Arsenal sardori Martin Odegaard sotilishi haqida kutilmagan nazariyani aytdiBugun, 12:39Desham Mbappening pozitsiyasi haqidagi tanqidlarga qanday javob berdi?Desham Mbappening pozitsiyasi haqidagi tanqidlarga qanday javob berdi?Bugun, 12:00Joze Mourinyo Benfica bilan xayrlashdi va Real Madridga qaytmoqdaJoze Mourinyo Benfica bilan xayrlashdi va Real Madridga qaytmoqdaBugun, 11:55Muhammad Salah yangi klubi uchun uchta asosiy shartni eʼlon qildiMuhammad Salah yangi klubi uchun uchta asosiy shartni eʼlon qildiBugun, 11:53Kannavaro Nyu-York aeroportidagi tekshiruv yuzasidan rasmiy bayonot berdiKannavaro Nyu-York aeroportidagi tekshiruv yuzasidan rasmiy bayonot berdiBugun, 11:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...