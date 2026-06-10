Jamie Carragher: Jud Bellingem JCh-2026da zaxirada qolishi mumkin

·0·Sport
Jamie Carragher: Jud Bellingem JCh-2026da zaxirada qolishi mumkin

Angliya terma jamoasining sobiq himoyachisi Jamie Carragher kutilmagan prognoz bilan chiqdi. Uning fikricha, Real Madrid yulduzi Jud Bellingem boʻlajak Jahon chempionatida asosiy tarkibdagi oʻrnini Aston Villa hujumchisi Morgan Rogersga boy berishi mumkin. Carragherning taʼkidlashicha, bunday qaror turnir davomida katta shov-shuvlarga sabab boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Overlap nashrining "Stick to Football" podcastida soʻzlagan Carragher, Thomas Tuchel ayni damda 10-raqamli pozitsiya uchun Rogersni maʼqul koʻrayotganini aytdi. Ekspertning fikricha, Bellinghamning jarohatlari va jismoniy holati bilan bogʻliq muammolar uning imkoniyatlarini pasaytirib yuborgan. Rogers esa saralash bosqichidagi barcha oʻyinlarda ishtirok etib, murabbiy ishonchini qozongan.

"Jud Bellingem birinchi oʻyinda asosiy tarkibda maydonga tushishiga ishonmayman. U jarohatlar tufayli unchalik yaxshi mavsum oʻtkazmadi. Thomas Tuchel va Bellingham oʻrtasidagi munosabatlar butun yoz davomida OAV diqqat markazida boʻladi. Agar u tarkibga kirmasa, bu haqiqiy media-sirkka aylanadi", — deydi Carragher.

Shu bilan birga, boshqa ekspertlar oʻrtasida ham bu borada bahslar avj olgan. Micah Richards Bellingham kabi superyulduz har qanday holatda ham maydonga tushishi shartligini taʼkidlagan boʻlsa, Gary Neville murabbiyning Fil Foden va Cole Palmer kabi iqtidorlarni qaydnomadan chetda qoldirganidan xavotirda ekanini bildirdi.

Carragherning taxminicha, Rogers turnirni asosiy tarkibda boshlaydi, biroq guruh bosqichining uchinchi oʻyiniga kelib, Bellingham oʻzining tajribasi va mahorati evaziga yana oʻz joyini qaytarib olishi mumkin. Hozircha Thomas Tuchelning yakuniy qarori Angliya terma jamoasining chempionatdagi taqdirini belgilab berishi kutilmoqda.

AngliyaReal MadridJude BellinghamThomas TuchelJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roberto Carlos: Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ham oʻynashi mumkinRoberto Carlos: Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ham oʻynashi mumkinBugun, 15:58Josko Gvardiol Bavariya taklifini rad etib Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirmoqdaJosko Gvardiol Bavariya taklifini rad etib Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirmoqdaBugun, 15:39Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi ma’lum bo‘ldi...Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi ma’lum bo‘ldi...Bugun, 15:39Shomurodov faoliyatini Turkiyaning superklubida davom ettirishi kutilmoqdaShomurodov faoliyatini Turkiyaning superklubida davom ettirishi kutilmoqdaBugun, 15:37Chelsi yulduzlari Madonna suratga olgan gʻalati qisqa metrajli filmda koʻrinish berdiChelsi yulduzlari Madonna suratga olgan gʻalati qisqa metrajli filmda koʻrinish berdiBugun, 15:17Bayer Leverkusen Kennet Eichhorn transferini hal qildiBayer Leverkusen Kennet Eichhorn transferini hal qildiBugun, 14:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...