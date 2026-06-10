Jamie Carragher: Jud Bellingem JCh-2026da zaxirada qolishi mumkin
Angliya terma jamoasining sobiq himoyachisi Jamie Carragher kutilmagan prognoz bilan chiqdi. Uning fikricha, Real Madrid yulduzi Jud Bellingem boʻlajak Jahon chempionatida asosiy tarkibdagi oʻrnini Aston Villa hujumchisi Morgan Rogersga boy berishi mumkin. Carragherning taʼkidlashicha, bunday qaror turnir davomida katta shov-shuvlarga sabab boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Overlap nashrining "Stick to Football" podcastida soʻzlagan Carragher, Thomas Tuchel ayni damda 10-raqamli pozitsiya uchun Rogersni maʼqul koʻrayotganini aytdi. Ekspertning fikricha, Bellinghamning jarohatlari va jismoniy holati bilan bogʻliq muammolar uning imkoniyatlarini pasaytirib yuborgan. Rogers esa saralash bosqichidagi barcha oʻyinlarda ishtirok etib, murabbiy ishonchini qozongan.
"Jud Bellingem birinchi oʻyinda asosiy tarkibda maydonga tushishiga ishonmayman. U jarohatlar tufayli unchalik yaxshi mavsum oʻtkazmadi. Thomas Tuchel va Bellingham oʻrtasidagi munosabatlar butun yoz davomida OAV diqqat markazida boʻladi. Agar u tarkibga kirmasa, bu haqiqiy media-sirkka aylanadi", — deydi Carragher.
Shu bilan birga, boshqa ekspertlar oʻrtasida ham bu borada bahslar avj olgan. Micah Richards Bellingham kabi superyulduz har qanday holatda ham maydonga tushishi shartligini taʼkidlagan boʻlsa, Gary Neville murabbiyning Fil Foden va Cole Palmer kabi iqtidorlarni qaydnomadan chetda qoldirganidan xavotirda ekanini bildirdi.
Carragherning taxminicha, Rogers turnirni asosiy tarkibda boshlaydi, biroq guruh bosqichining uchinchi oʻyiniga kelib, Bellingham oʻzining tajribasi va mahorati evaziga yana oʻz joyini qaytarib olishi mumkin. Hozircha Thomas Tuchelning yakuniy qarori Angliya terma jamoasining chempionatdagi taqdirini belgilab berishi kutilmoqda.
…