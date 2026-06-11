Ispaniya Lamine Yamalning qaytishi borasida tavakkal qilmoqchi emas

·0·Sport
Ispaniya Lamine Yamalning qaytishi borasida tavakkal qilmoqchi emas

Ispaniya terma jamoasi Lamine Yamalning jismoniy holati borasida sabr bilan qaror qabul qilmoqchi. Ispaniya qirollik futbol federatsiyasi (RFEF) texnik direktori Aitor Karanka Barselona yulduzining maydonga qaytishini tezlashtirmasliklarini maʻlum qildi. Jahon chempionati startiga sanoqli kunlar qolgan bir paytda, oʻsmir futbolchining jarohati tufayli safdan chiqqani muxlislarda xavotir uygʻotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Federatsiya va Barselona klubi oʻrtasidagi munosabatlar xalqaro tanaffuslar vaqtida koʻpincha ziddiyatli boʻlib kelgan, biroq Karanka bu safar hech qanday tushunmovchilik yoʻqligini taʻkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, har ikki tomon Yamalning reabilitatsiya jarayoni boʻyicha doimiy aloqada boʻlib turibdi. Eslatib oʻtamiz, futbolchi aprel oyi oxirida La Liga doirasidagi Selta bilan oʻyinda chap oyogʻidan jarohat olgan edi.

"Uning qachon qaytishi uchun eng maqbul vaqt ekanligini koʻrib chiqamiz. Barselona sport direktori Deco va Bojan Krkic bilan munosabatlarimiz aʻlo darajada. Eng muhimi — shaffoflik. Biz klub tibbiy xizmati bilan birgalikda vaziyatni kuzatib boryapmiz", — dedi Karanka matbuot anjumanida.

Ispaniya terma jamoasi Jahon chempionati guruh bosqichini Kabo-Verde, Urugvay va Saudiya Arabistoniga qarshi oʻtkazadi. Garchi Yamalning guruhdagi uchinchi oʻyingacha tayyor boʻlishi haqida mish-mishlar tarqalgan boʻlsa-da, murabbiylar shtabi aniq muddat belgilashdan bosh tortmoqda. Asosiy eʻtibor futbolchining uzoq muddatli sogʻligʻini saqlab qolishga qaratilgan.

Lamine Yamaldan tashqari, Luis de la Fuente jamoasida Nico Williams va Victor Munozning ham jismoniy holati shifokorlar nazoratida turibdi. Karankaning taʻkidlashicha, yakuniy qarorni shifokorlar xulosasiga tayangan holda bosh murabbiy qabul qiladi. Ispaniya 2010-yilgi gʻalabadan keyingi muvaffaqiyatsiz turnirlar seriyasiga chek qoʻyish uchun tarkib borasida ehtiyotkorlik bilan ish tutmoqda.

Lamine YamalIspaniyaBarselonaJahon ChempionatiJarohat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi Maykl Olisening ukasi bilan xayrlashdiChelsi Maykl Olisening ukasi bilan xayrlashdiBugun, 19:34Lionel Messi Jahon chempionligi unvonini himoya qilishga va’da berdiLionel Messi Jahon chempionligi unvonini himoya qilishga va’da berdiBugun, 19:33Messi Islandiya bilan o‘yindan so‘ng o‘z jarohati haqida bayonot berdiMessi Islandiya bilan o‘yindan so‘ng o‘z jarohati haqida bayonot berdiBugun, 19:16Joshua Kimmich Bavariya bilan xayrlashishiga bir bahya qolganini tan oldiJoshua Kimmich Bavariya bilan xayrlashishiga bir bahya qolganini tan oldiKecha, 17:59Sebastian Kehl Tottenxem taklifini rad etdiSebastian Kehl Tottenxem taklifini rad etdiKecha, 17:52Tottenxem Markos Senesini oʻz safiga qoʻshib oldiTottenxem Markos Senesini oʻz safiga qoʻshib oldiKecha, 17:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...