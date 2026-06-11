Ispaniya Lamine Yamalning qaytishi borasida tavakkal qilmoqchi emas
Ispaniya terma jamoasi Lamine Yamalning jismoniy holati borasida sabr bilan qaror qabul qilmoqchi. Ispaniya qirollik futbol federatsiyasi (RFEF) texnik direktori Aitor Karanka Barselona yulduzining maydonga qaytishini tezlashtirmasliklarini maʻlum qildi. Jahon chempionati startiga sanoqli kunlar qolgan bir paytda, oʻsmir futbolchining jarohati tufayli safdan chiqqani muxlislarda xavotir uygʻotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Federatsiya va Barselona klubi oʻrtasidagi munosabatlar xalqaro tanaffuslar vaqtida koʻpincha ziddiyatli boʻlib kelgan, biroq Karanka bu safar hech qanday tushunmovchilik yoʻqligini taʻkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, har ikki tomon Yamalning reabilitatsiya jarayoni boʻyicha doimiy aloqada boʻlib turibdi. Eslatib oʻtamiz, futbolchi aprel oyi oxirida La Liga doirasidagi Selta bilan oʻyinda chap oyogʻidan jarohat olgan edi.
"Uning qachon qaytishi uchun eng maqbul vaqt ekanligini koʻrib chiqamiz. Barselona sport direktori Deco va Bojan Krkic bilan munosabatlarimiz aʻlo darajada. Eng muhimi — shaffoflik. Biz klub tibbiy xizmati bilan birgalikda vaziyatni kuzatib boryapmiz", — dedi Karanka matbuot anjumanida.
Ispaniya terma jamoasi Jahon chempionati guruh bosqichini Kabo-Verde, Urugvay va Saudiya Arabistoniga qarshi oʻtkazadi. Garchi Yamalning guruhdagi uchinchi oʻyingacha tayyor boʻlishi haqida mish-mishlar tarqalgan boʻlsa-da, murabbiylar shtabi aniq muddat belgilashdan bosh tortmoqda. Asosiy eʻtibor futbolchining uzoq muddatli sogʻligʻini saqlab qolishga qaratilgan.
Lamine Yamaldan tashqari, Luis de la Fuente jamoasida Nico Williams va Victor Munozning ham jismoniy holati shifokorlar nazoratida turibdi. Karankaning taʻkidlashicha, yakuniy qarorni shifokorlar xulosasiga tayangan holda bosh murabbiy qabul qiladi. Ispaniya 2010-yilgi gʻalabadan keyingi muvaffaqiyatsiz turnirlar seriyasiga chek qoʻyish uchun tarkib borasida ehtiyotkorlik bilan ish tutmoqda.
…