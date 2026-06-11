Chelsi Maykl Olisening ukasi bilan xayrlashdi

·0·Sport
Chelsi Maykl Olisening ukasi bilan xayrlashdi

Maykl Olise Bavariya va Fransiya terma jamoasi safida porlashda davom etayotgan bir paytda, uning ukasi Richard Olise oʻziga yangi jamoa qidirishga majbur boʻldi. Chelsi klubi akademiyadagi tarkibiy oʻzgarishlar doirasida 20 yoshli himoyachining ketishini rasman tasdiqladi. Shu tariqa, uning "Stemford Bridj"dagi 11 yillik faoliyati yakuniga yetdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Gʻarbiy London klubi kelayotgan mavsum uchun tarkibda olib qolinadigan va qoʻyib yuboriladigan futbolchilar roʻyxatini eʼlon qildi. Richard Olise akademiyaning xayrlashilgan toʻrt nafar tarbiyalanuvchisidan biri boʻldi. U mashhur "Kobhem" akademiyasiga toʻqqiz yoshida kelib qoʻshilgan va katta umidlar bilan yoshlar jamoalari bosqichidan oʻtgan edi.

Oʻn yillik faoliyati davomida himoyachi katta salohiyat namoyish etgan boʻlsa-da, asosiy jamoaga kirib borishning uddasidan chiqa olmadi. Uning akasi Kristal Pelas va Bavariya safida Yevropa yulduziga aylanib borayotgan bir paytda, Richardning Chelsi safidagi yoʻli ketma-ket almashgan murabbiylar qoʻl ostida cheklanib qoldi.

Richard Olise asosiy jamoaga eng yaqin kelgan payti 2024-25-yilgi mavsumda Konferensiyalar ligasi doirasidagi bitta oʻyinda zaxira oʻrindigʻida qayd etilgani boʻldi. Biroq u maydonga tushirilmadi va klubni birorta rasmiy daqiqa oʻynamasdan tark etdi. U bilan birga Brodi Hughes, Sam Rak-Sakyi va Jimi Tauriainen kabi yoshlar ham jamoani tark etishdi.

Hozirda erkin agentga aylangan sobiq Chelsi aʼzosi yangi klub izlamoqda. Elita darajasidagi muhitda 11 yil davomida tahsil olgan Olise oʻz professional debyutini oʻtkazish va akasining muvaffaqiyatli yoʻlini takrorlash uchun texnik jihatdan yetarli poydevorga ega deb hisoblanmoqda.

ChelsiRichard OliseBavariyaTransferAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Jahon chempionligi unvonini himoya qilishga va’da berdiLionel Messi Jahon chempionligi unvonini himoya qilishga va’da berdiBugun, 19:33Ispaniya Lamine Yamalning qaytishi borasida tavakkal qilmoqchi emasIspaniya Lamine Yamalning qaytishi borasida tavakkal qilmoqchi emasBugun, 19:30Messi Islandiya bilan o‘yindan so‘ng o‘z jarohati haqida bayonot berdiMessi Islandiya bilan o‘yindan so‘ng o‘z jarohati haqida bayonot berdiBugun, 19:16Joshua Kimmich Bavariya bilan xayrlashishiga bir bahya qolganini tan oldiJoshua Kimmich Bavariya bilan xayrlashishiga bir bahya qolganini tan oldiKecha, 17:59Sebastian Kehl Tottenxem taklifini rad etdiSebastian Kehl Tottenxem taklifini rad etdiKecha, 17:52Tottenxem Markos Senesini oʻz safiga qoʻshib oldiTottenxem Markos Senesini oʻz safiga qoʻshib oldiKecha, 17:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...