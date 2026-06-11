Chelsi Maykl Olisening ukasi bilan xayrlashdi
Maykl Olise Bavariya va Fransiya terma jamoasi safida porlashda davom etayotgan bir paytda, uning ukasi Richard Olise oʻziga yangi jamoa qidirishga majbur boʻldi. Chelsi klubi akademiyadagi tarkibiy oʻzgarishlar doirasida 20 yoshli himoyachining ketishini rasman tasdiqladi. Shu tariqa, uning "Stemford Bridj"dagi 11 yillik faoliyati yakuniga yetdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Gʻarbiy London klubi kelayotgan mavsum uchun tarkibda olib qolinadigan va qoʻyib yuboriladigan futbolchilar roʻyxatini eʼlon qildi. Richard Olise akademiyaning xayrlashilgan toʻrt nafar tarbiyalanuvchisidan biri boʻldi. U mashhur "Kobhem" akademiyasiga toʻqqiz yoshida kelib qoʻshilgan va katta umidlar bilan yoshlar jamoalari bosqichidan oʻtgan edi.
Oʻn yillik faoliyati davomida himoyachi katta salohiyat namoyish etgan boʻlsa-da, asosiy jamoaga kirib borishning uddasidan chiqa olmadi. Uning akasi Kristal Pelas va Bavariya safida Yevropa yulduziga aylanib borayotgan bir paytda, Richardning Chelsi safidagi yoʻli ketma-ket almashgan murabbiylar qoʻl ostida cheklanib qoldi.
Richard Olise asosiy jamoaga eng yaqin kelgan payti 2024-25-yilgi mavsumda Konferensiyalar ligasi doirasidagi bitta oʻyinda zaxira oʻrindigʻida qayd etilgani boʻldi. Biroq u maydonga tushirilmadi va klubni birorta rasmiy daqiqa oʻynamasdan tark etdi. U bilan birga Brodi Hughes, Sam Rak-Sakyi va Jimi Tauriainen kabi yoshlar ham jamoani tark etishdi.
Hozirda erkin agentga aylangan sobiq Chelsi aʼzosi yangi klub izlamoqda. Elita darajasidagi muhitda 11 yil davomida tahsil olgan Olise oʻz professional debyutini oʻtkazish va akasining muvaffaqiyatli yoʻlini takrorlash uchun texnik jihatdan yetarli poydevorga ega deb hisoblanmoqda.
…