Mourino «Real»ning Xulian Alvaresni sotib olish rejasiga qarshi chiqdi

·94·Sport
Mourino «Real»ning Xulian Alvaresni sotib olish rejasiga qarshi chiqdi

Yevropa futbolida transfer oynasi rasman ochilishi arafasida Madridning «Real» klubi atrofidagi voqealar kutilmagan va o‘ta shiddatli tus olmoqda. Yaqin kunlarda «qirollik klubi» boshqaruvini qo‘lga olishi deyarli aniq bo‘lib ulgurgan mashhur va shov-shuvli mutaxassis Joze Mourino Madrid superklubi rahbariyatining transfer siyosatiga ilk kundanoq faol aralashishni boshladi. Ispaniyaning nufuzli va ommabop «Mundo Deportivo» nashri tarqatgan so‘nggi sensatsion xabarga ko‘ra, portugaliyalik «Special One» (Yagona) klub rahbariyatining azaliy raqib — «Atletiko Madrid» jamoasi hujumchisi Xulian Alvaresni sotib olish rejasiga qat’iy ravishda qarshi chiqqan.

Insayderlarning tasdiqlashicha, portugaliyalik tajribali murabbiy va «Real Madrid» xo‘jayinlari o‘rtasidagi ilk jiddiy kelishmovchiliklar hamda taktik ixtiloflar, hattoki uning klubga qaytishi rasman e’lon qilinmasidan turib yuzaga kelgan. Butun mojaro «Atletiko» tomonidan shafqatsizlarcha rad etilgan naqd 150 million yevrolik olamshumul transfer taklifi atrofida aylanmoqda.

Ayni paytda «Santyago Bernabeu» ichkarisida ushbu transfer mojarosi bo‘yicha yagona va aniq bir to‘xtam mavjud emas. «Real» rahbariyatiga yaqin bo‘lgan manbalarning ta’kidlashicha, Joze Mourino argentinalik iste’dodli forvard uchun rasmiy taklif yuborilishi rejasidan oldindan to‘liq xabardor qilingan, biroq murabbiy bu g‘oyani sira qo‘llab-quvvatlamagan. Shunga qaramay, klub prezidentligi ushbu fikrni inobatga olmay, baribir «matraschilar» klubiga rasmiy so‘rov yuborishga qaror qilgan.

Biroq Mourinoning yaqin atrofidagi shaxslar bu vaziyatga mutlaqo teskari bo‘lgan boshqacha bayonot berishmoqda. Ularning versiyasiga ko‘ra, portugaliyalik mutaxassis «Atletiko» bilan olib borilgan pinhona muzokaralardan ular ommaviy axborot vositalariga sizib chiqqunga qadar umuman bexabar bo‘lgan. Mazkur talqinga ishonsak, Joze vaziyatdan faqatgina «Real»ning 150 million yevrolik taklifi «Atletiko» tomonidan rad etilgani haqidagi rasmiy xabarlar matbuotda e’lon qilinganidan keyingina lol qolgan holda xabar topgan.

Shunday bo‘lsa-da, ayni paytda ikki qarama-qarshi tomon ham bir muhim masalada to‘liq hamfikr ekanliklarini yashirishmayapti: Argentina terma jamoasi a’zosi Xulian Alvares portugaliyalik yangi bosh murabbiy qat’iy talab qilgan va o‘z taktik sxemasiga mos ko‘rgan futbolchilar ro‘yxatiga aslo kirmaydi. Nashrning xulosa qilishicha, Mourino «Atletiko» yulduzini «Real» hujum chizig‘ini kuchaytirish va yangi zafarlarga erishish yo‘lidagi ustuvor transfer varianti (missiyasi), deb hisoblamaydi va o‘zga nomzodlarni qidirmoqda. Ko‘ramiz, Jozening «Real»dagi ikkinchi davri qanday kutilmagan voqealar bilan boshlanar ekan.

Joze Mourinoning «Real»ga qaytish tantanasi, Madriddagi yangi transfer urushlari, Xulian Alvaresning kelajagi va Yevropa futbolining eng shov-shuvli, eksklyuziv yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Jozé MourinhyuReal MadridJuliyan AlvarésAtletiko MadridMundo Deportivo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya terma jamoasi Kosta-Rikani yirik hisobda mag'lub etdiAngliya terma jamoasi Kosta-Rikani yirik hisobda mag'lub etdiBugun, 06:49Rodriges Luis Dias «Oltin to'p»ni qo'lga kiritishi mumkinligi haqida...Rodriges Luis Dias «Oltin to'p»ni qo'lga kiritishi mumkinligi haqida...Bugun, 06:40Santyago Ximenesning Milan dagi inqirozi: Borgetti muammolar sababini aytdiSantyago Ximenesning Milan dagi inqirozi: Borgetti muammolar sababini aytdiBugun, 06:38O'zbekiston va Kolumbiya uchrashuvi chiptalar sotuvi bo'yicha rekord o'rnatdiO'zbekiston va Kolumbiya uchrashuvi chiptalar sotuvi bo'yicha rekord o'rnatdiBugun, 06:30O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi AQShdan rasmiy tushuntirish talab qildiO'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi AQShdan rasmiy tushuntirish talab qildiBugun, 06:19Mehdi Taremi JCh-2026dagi tarang muhitdan xavotirda ekanligini bildirdiMehdi Taremi JCh-2026dagi tarang muhitdan xavotirda ekanligini bildirdiBugun, 06:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...