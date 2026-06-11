Mourino «Real»ning Xulian Alvaresni sotib olish rejasiga qarshi chiqdi
Yevropa futbolida transfer oynasi rasman ochilishi arafasida Madridning «Real» klubi atrofidagi voqealar kutilmagan va o‘ta shiddatli tus olmoqda. Yaqin kunlarda «qirollik klubi» boshqaruvini qo‘lga olishi deyarli aniq bo‘lib ulgurgan mashhur va shov-shuvli mutaxassis Joze Mourino Madrid superklubi rahbariyatining transfer siyosatiga ilk kundanoq faol aralashishni boshladi. Ispaniyaning nufuzli va ommabop «Mundo Deportivo» nashri tarqatgan so‘nggi sensatsion xabarga ko‘ra, portugaliyalik «Special One» (Yagona) klub rahbariyatining azaliy raqib — «Atletiko Madrid» jamoasi hujumchisi Xulian Alvaresni sotib olish rejasiga qat’iy ravishda qarshi chiqqan.
Insayderlarning tasdiqlashicha, portugaliyalik tajribali murabbiy va «Real Madrid» xo‘jayinlari o‘rtasidagi ilk jiddiy kelishmovchiliklar hamda taktik ixtiloflar, hattoki uning klubga qaytishi rasman e’lon qilinmasidan turib yuzaga kelgan. Butun mojaro «Atletiko» tomonidan shafqatsizlarcha rad etilgan naqd 150 million yevrolik olamshumul transfer taklifi atrofida aylanmoqda.
Ayni paytda «Santyago Bernabeu» ichkarisida ushbu transfer mojarosi bo‘yicha yagona va aniq bir to‘xtam mavjud emas. «Real» rahbariyatiga yaqin bo‘lgan manbalarning ta’kidlashicha, Joze Mourino argentinalik iste’dodli forvard uchun rasmiy taklif yuborilishi rejasidan oldindan to‘liq xabardor qilingan, biroq murabbiy bu g‘oyani sira qo‘llab-quvvatlamagan. Shunga qaramay, klub prezidentligi ushbu fikrni inobatga olmay, baribir «matraschilar» klubiga rasmiy so‘rov yuborishga qaror qilgan.
Biroq Mourinoning yaqin atrofidagi shaxslar bu vaziyatga mutlaqo teskari bo‘lgan boshqacha bayonot berishmoqda. Ularning versiyasiga ko‘ra, portugaliyalik mutaxassis «Atletiko» bilan olib borilgan pinhona muzokaralardan ular ommaviy axborot vositalariga sizib chiqqunga qadar umuman bexabar bo‘lgan. Mazkur talqinga ishonsak, Joze vaziyatdan faqatgina «Real»ning 150 million yevrolik taklifi «Atletiko» tomonidan rad etilgani haqidagi rasmiy xabarlar matbuotda e’lon qilinganidan keyingina lol qolgan holda xabar topgan.
Shunday bo‘lsa-da, ayni paytda ikki qarama-qarshi tomon ham bir muhim masalada to‘liq hamfikr ekanliklarini yashirishmayapti: Argentina terma jamoasi a’zosi Xulian Alvares portugaliyalik yangi bosh murabbiy qat’iy talab qilgan va o‘z taktik sxemasiga mos ko‘rgan futbolchilar ro‘yxatiga aslo kirmaydi. Nashrning xulosa qilishicha, Mourino «Atletiko» yulduzini «Real» hujum chizig‘ini kuchaytirish va yangi zafarlarga erishish yo‘lidagi ustuvor transfer varianti (missiyasi), deb hisoblamaydi va o‘zga nomzodlarni qidirmoqda. Ko‘ramiz, Jozening «Real»dagi ikkinchi davri qanday kutilmagan voqealar bilan boshlanar ekan.
Joze Mourinoning «Real»ga qaytish tantanasi, Madriddagi yangi transfer urushlari, Xulian Alvaresning kelajagi va Yevropa futbolining eng shov-shuvli, eksklyuziv yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…