Rodriges Luis Dias «Oltin to'p»ni qo'lga kiritishi mumkinligi haqida...

·18·Sport
Rodriges Luis Dias «Oltin to'p»ni qo'lga kiritishi mumkinligi haqida...

AQSh, Kanada va Meksika maydonlarida futbol bo'yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining hayajonli bahslari boshlanishi arafasida terma jamoalar va ularning yulduzlari atrofidagi qiziqarli bayonotlar sport olamining diqqat markazida turibdi. Xususan, O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan bir guruhdan joy olgan va musobaqaning eng xavfli jamoalaridan biri hisoblangan Kolumbiya lageridan shov-shuvli fikrlar yangradi. Janubiy Amerikaliklarning tajribali yarim himoyachisi va afsonaviy yulduzi Xames Rodriges jamoadoshi Luis Diasning zamonaviy futbolning eng nufuzli yakka tartibdagi sovrini — «Oltin to'p» (Ballon d'Or) egasiga aylanishi mumkinligi borasida o'z mulohazalarini bildirdi.

Jurnalistlar bilan bo'lgan suhbatda Xames o'z vatandoshining bugungi kundagi yuqori mahoratini alohida e'tirof etib, unga katta ishonch bildirdi:

«Dias yaqin kelajakda "Oltin to'p"ni qo'lga kiritishi mumkinmi? Nega endi yo'q? Shaxsan men uchun u ayni paytda sayyoramizning eng kuchli va kuch-quvvatga to'lgan 5 nafar eng zo'r futbolchisidan biri bo'lib turibdi. Uning maydondagi tezligi va qaror qabul qilish qobiliyati fenomenal darajada. Agar biz joriy Jahon chempionatida muvaffaqiyatli yurish qilib, bosh sovrin uchun kechadigan final bosqichiga qadar etib borsak, Luis ushbu yuksak mukofotni haqli ravishda qo'lga kiritishi mumkin», — deya ta'kidladi Xames Rodriges.

Tajribali pleymeykerning bu gaplari ortida juda jiddiy asos va raqamlar turibdi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish joizki, Kolumbiya terma jamoasining hujumkor vingeri Luis Dias yakunlangan 2025/2026 yilgi mavsum davomida klub va terma jamoa miqyosidagi barcha rasmiy musobaqalarda jami 51 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 26 marotaba ishg'ol etdi. Bundan tashqari, u jamoadoshlariga 23 ta golli uzatmani (assist) amalga oshirib, chinakam sermahsullik va barqarorlik timsoliga aylandi.

Shubhasiz, bunday dahshatli sport formasida turgan raqib vakili vakillarimiz uchun jiddiy xavf tug'diradi. Eslatib o'tamiz, Kolumbiya milliy terma jamoasi joriy mundialning guruh bosqichida Krishtianu Ronaldu etakchiligidagi Portugaliya, Afrika qit'asi matonati bo'lmish Kongo DR hamda Fabio Kannavaro boshchiligidagi bizning suyukli O'zbekiston milliy terma jamoamizga qarshi «K» guruhida keyingi bosqich yo'llanmasi uchun bahs olib boradi.

Eslatib o'tish joizki, chipta sotuvlari bo'yicha mundialda mutlaq rekord o'rnatayotgan O'zbekiston va Kolumbiya o'rtasidagi ilk tarixiy to'qnashuv 18 iyun kuni Meksika yashil maydonlarida bo'lib o'tadi. Umid qilamizki, hamyurtlarimiz Luis Dias kabi xavfli yulduzlarni zanjirband qilib, millionlab muxlislarimizga unutilmas g'alaba taqdim eta olishadi!

O'zbekiston terma jamoasining Kolumbiyaga qarshi tarixiy jangi tafsilotlari, Luis Dias va Eldor Shomurodovning maydondagi dueli hamda Jahon chempionatining barcha eksklyuziv, qaynoq va shov-shuvli yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Luis DíazJames RodríguezColombiaUzbekistanBallon d'Or
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya terma jamoasi Kosta-Rikani yirik hisobda mag'lub etdiAngliya terma jamoasi Kosta-Rikani yirik hisobda mag'lub etdiBugun, 06:49Santyago Ximenesning Milan dagi inqirozi: Borgetti muammolar sababini aytdiSantyago Ximenesning Milan dagi inqirozi: Borgetti muammolar sababini aytdiBugun, 06:38O'zbekiston va Kolumbiya uchrashuvi chiptalar sotuvi bo'yicha rekord o'rnatdiO'zbekiston va Kolumbiya uchrashuvi chiptalar sotuvi bo'yicha rekord o'rnatdiBugun, 06:30O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi AQShdan rasmiy tushuntirish talab qildiO'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi AQShdan rasmiy tushuntirish talab qildiBugun, 06:19Mehdi Taremi JCh-2026dagi tarang muhitdan xavotirda ekanligini bildirdiMehdi Taremi JCh-2026dagi tarang muhitdan xavotirda ekanligini bildirdiBugun, 06:11Mourino «Real»ning Xulian Alvaresni sotib olish rejasiga qarshi chiqdiMourino «Real»ning Xulian Alvaresni sotib olish rejasiga qarshi chiqdiBugun, 06:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...