Rodriges Luis Dias «Oltin to'p»ni qo'lga kiritishi mumkinligi haqida...
AQSh, Kanada va Meksika maydonlarida futbol bo'yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining hayajonli bahslari boshlanishi arafasida terma jamoalar va ularning yulduzlari atrofidagi qiziqarli bayonotlar sport olamining diqqat markazida turibdi. Xususan, O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan bir guruhdan joy olgan va musobaqaning eng xavfli jamoalaridan biri hisoblangan Kolumbiya lageridan shov-shuvli fikrlar yangradi. Janubiy Amerikaliklarning tajribali yarim himoyachisi va afsonaviy yulduzi Xames Rodriges jamoadoshi Luis Diasning zamonaviy futbolning eng nufuzli yakka tartibdagi sovrini — «Oltin to'p» (Ballon d'Or) egasiga aylanishi mumkinligi borasida o'z mulohazalarini bildirdi.
Jurnalistlar bilan bo'lgan suhbatda Xames o'z vatandoshining bugungi kundagi yuqori mahoratini alohida e'tirof etib, unga katta ishonch bildirdi:
«Dias yaqin kelajakda "Oltin to'p"ni qo'lga kiritishi mumkinmi? Nega endi yo'q? Shaxsan men uchun u ayni paytda sayyoramizning eng kuchli va kuch-quvvatga to'lgan 5 nafar eng zo'r futbolchisidan biri bo'lib turibdi. Uning maydondagi tezligi va qaror qabul qilish qobiliyati fenomenal darajada. Agar biz joriy Jahon chempionatida muvaffaqiyatli yurish qilib, bosh sovrin uchun kechadigan final bosqichiga qadar etib borsak, Luis ushbu yuksak mukofotni haqli ravishda qo'lga kiritishi mumkin», — deya ta'kidladi Xames Rodriges.
Tajribali pleymeykerning bu gaplari ortida juda jiddiy asos va raqamlar turibdi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish joizki, Kolumbiya terma jamoasining hujumkor vingeri Luis Dias yakunlangan 2025/2026 yilgi mavsum davomida klub va terma jamoa miqyosidagi barcha rasmiy musobaqalarda jami 51 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 26 marotaba ishg'ol etdi. Bundan tashqari, u jamoadoshlariga 23 ta golli uzatmani (assist) amalga oshirib, chinakam sermahsullik va barqarorlik timsoliga aylandi.
Shubhasiz, bunday dahshatli sport formasida turgan raqib vakili vakillarimiz uchun jiddiy xavf tug'diradi. Eslatib o'tamiz, Kolumbiya milliy terma jamoasi joriy mundialning guruh bosqichida Krishtianu Ronaldu etakchiligidagi Portugaliya, Afrika qit'asi matonati bo'lmish Kongo DR hamda Fabio Kannavaro boshchiligidagi bizning suyukli O'zbekiston milliy terma jamoamizga qarshi «K» guruhida keyingi bosqich yo'llanmasi uchun bahs olib boradi.
Eslatib o'tish joizki, chipta sotuvlari bo'yicha mundialda mutlaq rekord o'rnatayotgan O'zbekiston va Kolumbiya o'rtasidagi ilk tarixiy to'qnashuv 18 iyun kuni Meksika yashil maydonlarida bo'lib o'tadi. Umid qilamizki, hamyurtlarimiz Luis Dias kabi xavfli yulduzlarni zanjirband qilib, millionlab muxlislarimizga unutilmas g'alaba taqdim eta olishadi!
O'zbekiston terma jamoasining Kolumbiyaga qarshi tarixiy jangi tafsilotlari, Luis Dias va Eldor Shomurodovning maydondagi dueli hamda Jahon chempionatining barcha eksklyuziv, qaynoq va shov-shuvli yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…