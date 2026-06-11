Bukayo Saka Muhammad Salah darajasiga chiqishi uchun nima qilishi kerak?

·41·Sport
Bukayo Saka Muhammad Salah darajasiga chiqishi uchun nima qilishi kerak?

Arsenal jamoasining yosh yulduzi Bukayo Saka soʻnggi ikki mavsumda Angliya Premer-ligasida bor-yoʻgʻi 13 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Angliya terma jamoasining sobiq vingeri Chris Waddle GOAL nashriga bergan intervyusida Bukayo Saka oʻz oʻyinini kuchaytirishi uchun Muhammad Salah kabi sermahsul boʻlishi kerakligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Arsenal uzoq kutilgan chempionlikka erishgan 2025-26-yilgi mavsumda Bukayo Saka 7 ta gol urdi. Undan avvalgi mavsumda esa 6 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan edi. Vingerning eng yaxshi koʻrsatkichi 2023-24-yilgi mavsumga toʻgʻri keladi (16 gol). Waddleʻning fikricha, Bukayo Saka koʻproq gol urish uchun oʻzining oʻng oyogʻi ustida ishlashi va jarima maydonchasi ichiga koʻproq kirib borishi lozim.

“Agar oʻrnak olish kerak boʻlsa, Muhammad Salah eng yaxshi misoldir. U doim gol urishga intiladi va tavakkal qilishdan qoʻrqmaydi. Muhammad Salah balki himoyada Bukayo Saka kabi koʻp mehnat qilmas, lekin hujumda doim kerakli nuqtada paydo boʻladi. Bukayo Saka ham chap qanotdan hujum tashkil etilayotganda uzoq ustun yonida tayyor turishni oʻrganishi kerak”, — deydi Chris Waddle.

Shuningdek, ekspert Angliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionati uchun tarkibi haqida ham toʻxtalib oʻtdi. U Noni Madueke oʻrniga Vest Xem sardori Jarrod Bowen tanlanishi mantiqiyroq boʻlishini aytdi. Bowen soʻnggi uch mavsumda 38 ta gol urib, oʻzining barqarorligini isbotlagan.

Mikel Arteta qoʻl ostida Arsenal yangi choʻqqilarni zabt etayotgan bir paytda, Bukayo Saka kabi yetakchi futbolchilarning samaradorligi jamoaning kelgusi muvaffaqiyatlari uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi.

ArsenalBukayo SakaMuhammad SalahAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» Kamavinga va Valverdeni transferga qo‘yishga qaror qildi...«Real» Kamavinga va Valverdeni transferga qo‘yishga qaror qildi...Bugun, 11:25Joze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Maykl Ouen kutilmagan tayinlov haqidaJoze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Maykl Ouen kutilmagan tayinlov haqidaBugun, 11:20Joze Mourinyo Bernardo Silva transferiga aralashdi: Real Madrid asosiy da'vogarJoze Mourinyo Bernardo Silva transferiga aralashdi: Real Madrid asosiy da'vogarBugun, 11:14«Manchester Siti» Vinisiusni o‘z safiga qo‘shib olish uchun harakat boshladi«Manchester Siti» Vinisiusni o‘z safiga qo‘shib olish uchun harakat boshladiBugun, 11:10PSJ va Liverpul nishonidagi Akliouche yozda jamoasini tark etishini tasdiqladiPSJ va Liverpul nishonidagi Akliouche yozda jamoasini tark etishini tasdiqladiBugun, 10:55Trent Alexander-Arnold Real Madridda asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotishi mumkinTrent Alexander-Arnold Real Madridda asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotishi mumkinBugun, 10:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...