Bukayo Saka Muhammad Salah darajasiga chiqishi uchun nima qilishi kerak?
Arsenal jamoasining yosh yulduzi Bukayo Saka soʻnggi ikki mavsumda Angliya Premer-ligasida bor-yoʻgʻi 13 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Angliya terma jamoasining sobiq vingeri Chris Waddle GOAL nashriga bergan intervyusida Bukayo Saka oʻz oʻyinini kuchaytirishi uchun Muhammad Salah kabi sermahsul boʻlishi kerakligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Arsenal uzoq kutilgan chempionlikka erishgan 2025-26-yilgi mavsumda Bukayo Saka 7 ta gol urdi. Undan avvalgi mavsumda esa 6 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan edi. Vingerning eng yaxshi koʻrsatkichi 2023-24-yilgi mavsumga toʻgʻri keladi (16 gol). Waddleʻning fikricha, Bukayo Saka koʻproq gol urish uchun oʻzining oʻng oyogʻi ustida ishlashi va jarima maydonchasi ichiga koʻproq kirib borishi lozim.
“Agar oʻrnak olish kerak boʻlsa, Muhammad Salah eng yaxshi misoldir. U doim gol urishga intiladi va tavakkal qilishdan qoʻrqmaydi. Muhammad Salah balki himoyada Bukayo Saka kabi koʻp mehnat qilmas, lekin hujumda doim kerakli nuqtada paydo boʻladi. Bukayo Saka ham chap qanotdan hujum tashkil etilayotganda uzoq ustun yonida tayyor turishni oʻrganishi kerak”, — deydi Chris Waddle.
Shuningdek, ekspert Angliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionati uchun tarkibi haqida ham toʻxtalib oʻtdi. U Noni Madueke oʻrniga Vest Xem sardori Jarrod Bowen tanlanishi mantiqiyroq boʻlishini aytdi. Bowen soʻnggi uch mavsumda 38 ta gol urib, oʻzining barqarorligini isbotlagan.
Mikel Arteta qoʻl ostida Arsenal yangi choʻqqilarni zabt etayotgan bir paytda, Bukayo Saka kabi yetakchi futbolchilarning samaradorligi jamoaning kelgusi muvaffaqiyatlari uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi.
…