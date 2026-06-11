PSJ va Liverpul nishonidagi Akliouche yozda jamoasini tark etishini tasdiqladi

·43·Sport
PSJ va Liverpul nishonidagi Akliouche yozda jamoasini tark etishini tasdiqladi

Monako klubining yosh yulduzi Maghnes Akliouche joriy yozgi transfer oynasida yuqori darajadagi klubga oʻtishga tayyorligini rasman maʼlum qildi. 24 yoshli pleymeyker Liga 1 dagi ajoyib mavsumidan soʻng Yevropaning gigant klublari — PSJ va Liverpul eʼtiboriga tushgan edi. Futbolchi oʻz kelajagi haqidagi mish-mishlarga chek qoʻyib, faoliyatidagi keyingi mantiqiy qadam transfer ekanligini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ijodkor yarim himoyachi 2025-26-yilgi mavsumda Monako safida 31 ta oʻyinda maydonga tushib, 6 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va Fransiya futbolining eng talabgir iqtidorlaridan biriga aylandi. Nice-Matin nashriga bergan intervyusida Akliouche 2026-yilgi Jahon chempionati uchun AQSHga yoʻl olishdan oldin oʻz vaziyatiga oydinlik kiritdi. "Keyingi qadam yozgi transfer boʻladimi? Ha, lekin hozir bor eʼtiborimni Jahon chempionatiga qaratganman", — dedi u.

Ketish ehtimoli yuqori boʻlishiga qaramay, Akliouche professional eʼtiborini terma jamoa oldidagi majburiyatlariga qaratishga qaror qilgan. U okean ortidagi turnirda Fransiya terma jamoasi uchun muhim rol oʻynashi mumkinligini va global maydondagi oʻyinlari uning bozor qiymati hamda yangi jamoasini belgilab berishini yaxshi tushunadi. Futbolchi transfer oynasi haqida gapirib, oʻz klubiga nisbatan hurmatsizlik qilishni istamasligini ham qoʻshimcha qildi.

PSJ uzoq vaqtdan beri ushbu qanot yarim himoyachisining muxlisi hisoblanadi va uni Fransiyaning eng sara iqtidorlarini yigʻish loyihasining muhim qismi sifatida koʻrmoqda. Biroq, poygada ular yolgʻiz emas: Angliya Premer-ligasi vakillari Liverpul va Manchester Siti ham vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Xabarlarga koʻra, Monako oʻz yulduzi uchun kamida 50 million yevro miqdorida tovon puli talab qilmoqda.

TransferlarPSJLiverpulMonakoFransiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» Kamavinga va Valverdeni transferga qo‘yishga qaror qildi...«Real» Kamavinga va Valverdeni transferga qo‘yishga qaror qildi...Bugun, 11:25Joze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Maykl Ouen kutilmagan tayinlov haqidaJoze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Maykl Ouen kutilmagan tayinlov haqidaBugun, 11:20Joze Mourinyo Bernardo Silva transferiga aralashdi: Real Madrid asosiy da'vogarJoze Mourinyo Bernardo Silva transferiga aralashdi: Real Madrid asosiy da'vogarBugun, 11:14«Manchester Siti» Vinisiusni o‘z safiga qo‘shib olish uchun harakat boshladi«Manchester Siti» Vinisiusni o‘z safiga qo‘shib olish uchun harakat boshladiBugun, 11:10Trent Alexander-Arnold Real Madridda asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotishi mumkinTrent Alexander-Arnold Real Madridda asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotishi mumkinBugun, 10:35Bukayo Saka Muhammad Salah darajasiga chiqishi uchun nima qilishi kerak?Bukayo Saka Muhammad Salah darajasiga chiqishi uchun nima qilishi kerak?Bugun, 10:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...