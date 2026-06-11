PSJ va Liverpul nishonidagi Akliouche yozda jamoasini tark etishini tasdiqladi
Monako klubining yosh yulduzi Maghnes Akliouche joriy yozgi transfer oynasida yuqori darajadagi klubga oʻtishga tayyorligini rasman maʼlum qildi. 24 yoshli pleymeyker Liga 1 dagi ajoyib mavsumidan soʻng Yevropaning gigant klublari — PSJ va Liverpul eʼtiboriga tushgan edi. Futbolchi oʻz kelajagi haqidagi mish-mishlarga chek qoʻyib, faoliyatidagi keyingi mantiqiy qadam transfer ekanligini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ijodkor yarim himoyachi 2025-26-yilgi mavsumda Monako safida 31 ta oʻyinda maydonga tushib, 6 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va Fransiya futbolining eng talabgir iqtidorlaridan biriga aylandi. Nice-Matin nashriga bergan intervyusida Akliouche 2026-yilgi Jahon chempionati uchun AQSHga yoʻl olishdan oldin oʻz vaziyatiga oydinlik kiritdi. "Keyingi qadam yozgi transfer boʻladimi? Ha, lekin hozir bor eʼtiborimni Jahon chempionatiga qaratganman", — dedi u.
Ketish ehtimoli yuqori boʻlishiga qaramay, Akliouche professional eʼtiborini terma jamoa oldidagi majburiyatlariga qaratishga qaror qilgan. U okean ortidagi turnirda Fransiya terma jamoasi uchun muhim rol oʻynashi mumkinligini va global maydondagi oʻyinlari uning bozor qiymati hamda yangi jamoasini belgilab berishini yaxshi tushunadi. Futbolchi transfer oynasi haqida gapirib, oʻz klubiga nisbatan hurmatsizlik qilishni istamasligini ham qoʻshimcha qildi.
PSJ uzoq vaqtdan beri ushbu qanot yarim himoyachisining muxlisi hisoblanadi va uni Fransiyaning eng sara iqtidorlarini yigʻish loyihasining muhim qismi sifatida koʻrmoqda. Biroq, poygada ular yolgʻiz emas: Angliya Premer-ligasi vakillari Liverpul va Manchester Siti ham vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Xabarlarga koʻra, Monako oʻz yulduzi uchun kamida 50 million yevro miqdorida tovon puli talab qilmoqda.
…