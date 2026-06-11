«Manchester Siti» Vinisiusni o‘z safiga qo‘shib olish uchun harakat boshladi

·44·Sport
«Manchester Siti» Vinisiusni o‘z safiga qo‘shib olish uchun harakat boshladi

Yevropa futbolida yozgi transfer oynasi yaqinlashgani sayin olamshumul va kutilmagan xabarlar oqimi to‘xtamayapti. «Manchester Siti» jamoasi Bernardu Silva va Jon Stounz kabi ikki buyuk afsonasi bilan xayrlashib, maoshlar jamg‘armasida katta moliyaviy erkinlik hosil qilganidan so‘ng, transfer bozorida haqiqiy «bomba» portlatishga tayyorlanmoqda. Madridning «Real» klubi hujum chizig‘i yetakchisi, braziliyalik sehrgar Vinisius Junior faoliyatini Angliya Premer-ligasida davom ettirishi mumkin. Bu haqda xorijning nufuzli sport manbalaridan biri — «Indykaila News» nashri inqilobiy xabar tarqatdi.

Insayderlarning ma’lumotlariga ko‘ra, Angliyaning amaldagi vitse chempioni «Manchester Siti» braziliyalik uchqur vingerni o‘z tarkibiga qo‘shib olishga o‘ta jiddiy qiziqish bildirmoqda. Vinisiusning joriy yozdagi shartnomaviy holati va Madrid klubidagi kelajagi futbol olamida muayyan savollar hamda shubhalarni uyg‘otayotgani bois, «shaharliklar» rahbariyati vaziyatni sinchkovlik bilan kuzatib bormoqda. Manchesterliklar ushbu mega-transferni kelasi yilning yozida to‘liq amalga oshirish imkoniyatlarini atroflicha ko‘rib chiqishga kirishgan.

Manbada qayd etilishicha, «Manchester Siti» transfer bozoridagi ushbu ustuvor maqsadiga erishish yo‘lida tez orada jiddiy va rasmiy qadamlarni tashlashni rejalashtirmoqda. To‘g‘ri, ushbu transferni amalga oshirish «shaharliklar» uchun oson kechmaydi. Boisi, iste’dodli futbolchining «qaymoqranglilar» bilan amaldagi shartnomasi 2027 yilning 30 iyuniga qadar mo‘ljallangan bo‘lib, Madrid klubi o‘z yulduzini osonlikcha qo‘yib yuborishni istamaydi. Biroq «Manchester Siti» jamoasining kuchi va moliyaviy imkoniyatlari har qanday imkonsiz tuyulgan kelishuvni ham haqiqatga aylantirishga qodir. Ko‘ramiz, dunyoning eng qimmatbaho futbolchilaridan biri Manchesterga yo‘l olarmikan?

Vinisius Juniorning «Manchester Siti»ga o‘tish tafsilotlari, Madridning bunga javoban transfer rejalari va Yevropa futboliga oid eng qaynoq, eksklyuziv hamda shov-shuvli maqolalarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Manchester CityVinícius JúniorReal MadridBernardo SilvaJohn Stones
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» Kamavinga va Valverdeni transferga qo‘yishga qaror qildi...«Real» Kamavinga va Valverdeni transferga qo‘yishga qaror qildi...Bugun, 11:25Joze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Maykl Ouen kutilmagan tayinlov haqidaJoze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Maykl Ouen kutilmagan tayinlov haqidaBugun, 11:20Joze Mourinyo Bernardo Silva transferiga aralashdi: Real Madrid asosiy da'vogarJoze Mourinyo Bernardo Silva transferiga aralashdi: Real Madrid asosiy da'vogarBugun, 11:14PSJ va Liverpul nishonidagi Akliouche yozda jamoasini tark etishini tasdiqladiPSJ va Liverpul nishonidagi Akliouche yozda jamoasini tark etishini tasdiqladiBugun, 10:55Trent Alexander-Arnold Real Madridda asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotishi mumkinTrent Alexander-Arnold Real Madridda asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotishi mumkinBugun, 10:35Bukayo Saka Muhammad Salah darajasiga chiqishi uchun nima qilishi kerak?Bukayo Saka Muhammad Salah darajasiga chiqishi uchun nima qilishi kerak?Bugun, 10:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...