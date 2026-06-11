«Manchester Siti» Vinisiusni o‘z safiga qo‘shib olish uchun harakat boshladi
Yevropa futbolida yozgi transfer oynasi yaqinlashgani sayin olamshumul va kutilmagan xabarlar oqimi to‘xtamayapti. «Manchester Siti» jamoasi Bernardu Silva va Jon Stounz kabi ikki buyuk afsonasi bilan xayrlashib, maoshlar jamg‘armasida katta moliyaviy erkinlik hosil qilganidan so‘ng, transfer bozorida haqiqiy «bomba» portlatishga tayyorlanmoqda. Madridning «Real» klubi hujum chizig‘i yetakchisi, braziliyalik sehrgar Vinisius Junior faoliyatini Angliya Premer-ligasida davom ettirishi mumkin. Bu haqda xorijning nufuzli sport manbalaridan biri — «Indykaila News» nashri inqilobiy xabar tarqatdi.
Insayderlarning ma’lumotlariga ko‘ra, Angliyaning amaldagi vitse chempioni «Manchester Siti» braziliyalik uchqur vingerni o‘z tarkibiga qo‘shib olishga o‘ta jiddiy qiziqish bildirmoqda. Vinisiusning joriy yozdagi shartnomaviy holati va Madrid klubidagi kelajagi futbol olamida muayyan savollar hamda shubhalarni uyg‘otayotgani bois, «shaharliklar» rahbariyati vaziyatni sinchkovlik bilan kuzatib bormoqda. Manchesterliklar ushbu mega-transferni kelasi yilning yozida to‘liq amalga oshirish imkoniyatlarini atroflicha ko‘rib chiqishga kirishgan.
Manbada qayd etilishicha, «Manchester Siti» transfer bozoridagi ushbu ustuvor maqsadiga erishish yo‘lida tez orada jiddiy va rasmiy qadamlarni tashlashni rejalashtirmoqda. To‘g‘ri, ushbu transferni amalga oshirish «shaharliklar» uchun oson kechmaydi. Boisi, iste’dodli futbolchining «qaymoqranglilar» bilan amaldagi shartnomasi 2027 yilning 30 iyuniga qadar mo‘ljallangan bo‘lib, Madrid klubi o‘z yulduzini osonlikcha qo‘yib yuborishni istamaydi. Biroq «Manchester Siti» jamoasining kuchi va moliyaviy imkoniyatlari har qanday imkonsiz tuyulgan kelishuvni ham haqiqatga aylantirishga qodir. Ko‘ramiz, dunyoning eng qimmatbaho futbolchilaridan biri Manchesterga yo‘l olarmikan?
Vinisius Juniorning «Manchester Siti»ga o‘tish tafsilotlari, Madridning bunga javoban transfer rejalari va Yevropa futboliga oid eng qaynoq, eksklyuziv hamda shov-shuvli maqolalarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…