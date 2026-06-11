Infantino JCH-2026 ishtirokchilari bilan bog‘liq muammolar haqida gapirdi

·34·Sport
Infantino JCH-2026 ishtirokchilari bilan bog‘liq muammolar haqida gapirdi

Shimoliy Amerika qit’asining uch yirik davlati — AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati rasman start oldi. Butun sayyora ahli intizorlik bilan kutgan ushbu tarixiy musobaqa boshlanishi arafasida Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) prezidenti Janni Infantino ishtirokida maxsus matbuot anjumani tashkil etildi. Unda FIFA rahbari ommaviy axborot vositalari xodimlari va jurnalistlarni turnir atrofidagi siyosiy bahslardan bir oz uzoqlashib, e’tiborni asosan futbol jozibasiga qaratishga va uni ko‘proq yoritishga da’vat etdi.

Janni Infantino matbuot anjumanida dunyo ahli uchun haqiqiy futbol karnavali boshlanganini katta quvonch bilan e’lon qildi:

«Bu kunlar — butun insoniyat uchun haqiqiy xursandchilik va ulkan futbol bayrami onlaridir. Men juda ham baxtiyormanki, yana sanoqli soatlardan so‘ng musobaqaning rasmiy to‘pi yashil maydon markazidan o‘yinga kiritiladi. Oxirida esa g‘olib jamoaga jahonning eng oliy sovrini topshiriladi. Bu dunyodagi eng jozibali va hayratlanarli kubokdir. U butun sayyoramizdagi millionlab insonlarga go‘zal orzular ulashadigan bebaho trofey hisoblanadi.

Umid qilamanki, biz musobaqa davomida turli mojarolarni chetga surib, bir oz bo‘lsa-da sof futbol haqida gaplashishga ulguramiz. Axir barchamiz bu yerga aynan mana shu go‘zal sport turidan zavq olish uchun yig‘ilganmiz, to‘g‘rimi?», — dedi FIFA prezidenti OAV vakillariga yuzlanib.

Shu bilan birga, FIFA rahbari musobaqaning AQSH hududida tashkil etilayotganidan aslo afsuslanmasligini qat’iy ta’kidlab o‘tdi. Uning fikricha, bu kabi global va ulkan ko‘lamdagi sport tadbirlarida tashkiliy muammolar bo‘lishi tabiiy holdir:

«Tashkiliy masalalarda ma’lum bir muammolar nafaqat AQSHda, balki Kanada va Meksikada ham mavjud. Bunday miqyosdagi ulkan tadbir uchun bu mutlaqo odatiy va kutilgan jarayondir. Ularning barchasini bir lahzada va birdaniga to‘liq hal etishning imkoni bo‘lmasa kerak», — deya qayd etdi u.

Matbuot anjumani davomida jurnalistlar tomonidan mundial atrofida yuzaga kelgan eng og‘riqli masala — Afrika qit’asining eng kuchli va tajribali hakamlaridan biri hisoblangan Somali vakilining AQSH hududiga kiritilmagani haqida savol berildi. Infantino ushbu vaziyatga o‘zgacha va xotirjam munosabat bildirdi:

«Ba’zan vaziyatni to‘g‘ri baholab, bir oz dam olish ham kerak. Biz davlatlar hukumatlarini yoki mahalliy politsiya tizimini boshqaradigan butun dunyoning podshohlari emasmiz», — deya davlatlarning ichki qonunchiligi va xavfsizlik choralariga aralasha olmasligini sha’ma qildi FIFA rahbari.

Eslatib o‘tish joizki, musobaqa oldidan AQSH chegarasini kesib o‘tayotgan ayrim taniqli futbolchilar (jumladan, O‘zbekiston va Braziliya terma jamoalari) hamda rasmiy hakamlar havo bandargohlarida xuddi xavfli jinoyatchilardek haddan tashqari qattiq va kuchaytirilgan xavfsizlik tekshiruvlaridan o‘tkazilayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Afrikaning eng obro‘li hakamlaridan biri esa viza va kirish tizimidagi cheklovlar tufayli umuman mamlakatga qo‘yilmagan. Shunga qaramay, FIFA rahbariyati yashil maydondagi sof sport kurashi tez orada bu ichki muammolarni unuttirib yuborishiga ishonch bildirmoqda.

Jahon chempionatining barcha tashkiliy va taktik intrigalari, Janni Infantinoning yangi bayonotlari hamda mundialning eng qaynoq, eksklyuziv va shov-shuvli yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Gianni InfantinoFIFAUSACanadaMexico
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...Bugun, 13:00Teddi Sheringem: Maykl Kerrik Manchester Yunaytedda Gvardiola yoʻlini takrorlaydiTeddi Sheringem: Maykl Kerrik Manchester Yunaytedda Gvardiola yoʻlini takrorlaydiBugun, 12:56Lyuis ochiq osmon ostidagi jang oldidan qamalganini hazil bilan esladiLyuis ochiq osmon ostidagi jang oldidan qamalganini hazil bilan esladiBugun, 12:48Iliya Topuriya Jastin Getjini ilk daqiqalardayoq nokaut qilishga va’da berdiIliya Topuriya Jastin Getjini ilk daqiqalardayoq nokaut qilishga va’da berdiBugun, 12:41Aleks Perreyra barcha og‘ir vazndagi jangchilarga murojaat qildi...Aleks Perreyra barcha og‘ir vazndagi jangchilarga murojaat qildi...Bugun, 12:36Kyle Walker nima uchun Jud Bellingem asosiy tarkibda tushishi kerakligini aytdiKyle Walker nima uchun Jud Bellingem asosiy tarkibda tushishi kerakligini aytdiBugun, 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...