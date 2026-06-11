Infantino JCH-2026 ishtirokchilari bilan bog‘liq muammolar haqida gapirdi
Shimoliy Amerika qit’asining uch yirik davlati — AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati rasman start oldi. Butun sayyora ahli intizorlik bilan kutgan ushbu tarixiy musobaqa boshlanishi arafasida Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) prezidenti Janni Infantino ishtirokida maxsus matbuot anjumani tashkil etildi. Unda FIFA rahbari ommaviy axborot vositalari xodimlari va jurnalistlarni turnir atrofidagi siyosiy bahslardan bir oz uzoqlashib, e’tiborni asosan futbol jozibasiga qaratishga va uni ko‘proq yoritishga da’vat etdi.
Janni Infantino matbuot anjumanida dunyo ahli uchun haqiqiy futbol karnavali boshlanganini katta quvonch bilan e’lon qildi:
«Bu kunlar — butun insoniyat uchun haqiqiy xursandchilik va ulkan futbol bayrami onlaridir. Men juda ham baxtiyormanki, yana sanoqli soatlardan so‘ng musobaqaning rasmiy to‘pi yashil maydon markazidan o‘yinga kiritiladi. Oxirida esa g‘olib jamoaga jahonning eng oliy sovrini topshiriladi. Bu dunyodagi eng jozibali va hayratlanarli kubokdir. U butun sayyoramizdagi millionlab insonlarga go‘zal orzular ulashadigan bebaho trofey hisoblanadi.
Umid qilamanki, biz musobaqa davomida turli mojarolarni chetga surib, bir oz bo‘lsa-da sof futbol haqida gaplashishga ulguramiz. Axir barchamiz bu yerga aynan mana shu go‘zal sport turidan zavq olish uchun yig‘ilganmiz, to‘g‘rimi?», — dedi FIFA prezidenti OAV vakillariga yuzlanib.
Shu bilan birga, FIFA rahbari musobaqaning AQSH hududida tashkil etilayotganidan aslo afsuslanmasligini qat’iy ta’kidlab o‘tdi. Uning fikricha, bu kabi global va ulkan ko‘lamdagi sport tadbirlarida tashkiliy muammolar bo‘lishi tabiiy holdir:
«Tashkiliy masalalarda ma’lum bir muammolar nafaqat AQSHda, balki Kanada va Meksikada ham mavjud. Bunday miqyosdagi ulkan tadbir uchun bu mutlaqo odatiy va kutilgan jarayondir. Ularning barchasini bir lahzada va birdaniga to‘liq hal etishning imkoni bo‘lmasa kerak», — deya qayd etdi u.
Matbuot anjumani davomida jurnalistlar tomonidan mundial atrofida yuzaga kelgan eng og‘riqli masala — Afrika qit’asining eng kuchli va tajribali hakamlaridan biri hisoblangan Somali vakilining AQSH hududiga kiritilmagani haqida savol berildi. Infantino ushbu vaziyatga o‘zgacha va xotirjam munosabat bildirdi:
«Ba’zan vaziyatni to‘g‘ri baholab, bir oz dam olish ham kerak. Biz davlatlar hukumatlarini yoki mahalliy politsiya tizimini boshqaradigan butun dunyoning podshohlari emasmiz», — deya davlatlarning ichki qonunchiligi va xavfsizlik choralariga aralasha olmasligini sha’ma qildi FIFA rahbari.
Eslatib o‘tish joizki, musobaqa oldidan AQSH chegarasini kesib o‘tayotgan ayrim taniqli futbolchilar (jumladan, O‘zbekiston va Braziliya terma jamoalari) hamda rasmiy hakamlar havo bandargohlarida xuddi xavfli jinoyatchilardek haddan tashqari qattiq va kuchaytirilgan xavfsizlik tekshiruvlaridan o‘tkazilayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Afrikaning eng obro‘li hakamlaridan biri esa viza va kirish tizimidagi cheklovlar tufayli umuman mamlakatga qo‘yilmagan. Shunga qaramay, FIFA rahbariyati yashil maydondagi sof sport kurashi tez orada bu ichki muammolarni unuttirib yuborishiga ishonch bildirmoqda.
Jahon chempionatining barcha tashkiliy va taktik intrigalari, Janni Infantinoning yangi bayonotlari hamda mundialning eng qaynoq, eksklyuziv va shov-shuvli yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…