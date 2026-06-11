FIFA klublarga beriladigan kompensatsiyalar miqdorini rasman e’lon qildi
AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining hayajonli bahslari boshlanib, chipta sotuvlari bo‘yicha O‘zbekiston ishtirokidagi o‘yinlar rekord o‘rnatayotgan bir paytda, Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA)dan milliy klublarimiz uchun nihoyatda yoqimli va moliyaviy jihatdan manfaatli bo‘lgan xushxabar yetib keldi. Janni Infantino rahbarligidagi tashkilot 1965-sonli rasmiy sirkulyarni ommaga e’lon qildi. Mazkur rasmiy hujjatda joriy mundialning ham saralash, ham final bosqichlarida o‘z mamlakatlari sharafini himoya qilgan futbolchilar uchun ular tegishli bo‘lgan klublarga qancha miqdorda tovon puli (kompensatsiya) to‘lab berilishi batafsil ochiqlandi.
E’lon qilingan ma’lumotlarga qaraganda, uzoq davom etgan va shiddatli kechgan saralash bosqichlari uchun FIFA tomonidan jami naqd 100 million AQSH dollari miqdorida ulkan mablag‘ ajratilgan. Ushbu mablag‘ning umumiy taqsimoti natijasida, dunyodagi har bir klub o‘z futbolchisining Jahon chempionati saralashi doirasida o‘tkazilgan har bir rasmiy bahsning qaydnomasiga (protokoliga) kiritilgani uchun taxminan 2 362 AQSH dollari miqdorida kafolatlangan to‘lovni qo‘lga kiritadi.
Bu yerda eng muhim va quvonarli jihat shundaki, chaqirilgan futbolchining yashil maydonda to‘p surganligi yoki zaxira o‘rindig‘ida qolganligi hech qanday ahamiyatga ega emas. Agar o‘yinchi rasmiy uchrashuv qaydnomasidan joy olgan bo‘lsa — FIFA klub hisob-raqamiga mablag‘ni to‘liq o‘tkazib beradi. O‘zbekiston Professional futbol ligasi (O‘zPFL) tomonidan olib borilgan dastlabki tahliliy hisob-kitoblar shuni ko‘rsatmoqdaki, yurtimiz Superligasi klublari milliy terma jamoalarga taqdim etgan futbolchilarining soni va o‘yinlaridan kelib chiqib, yaxshigina moliyaviy daromadga ega bo‘lishadi. To‘g‘ri, yakuniy raqamlar FIFA tomonidan uzil-kesil tasdiqlanganidan so‘ng ayrim kichik tafovutlar yoki o‘zgarishlar yuzaga kelishi mumkin, biroq umumiy manzara baribir yoqimli.
Bu hali hammasi emas! Xalqaro futbol tashkiloti ayni kunlarda Shimoliy Amerikada start olgan Jahon chempionatining final bosqichi uchun yana alohida 250 million AQSH dollari ajratganini ma’lum qildi. Belgilangan yangi me’yorlarga muvofiq, klublar mundialning yakuniy bosqich qaydnomasiga kiritilgan o‘z futbolchilarining musobaqada bo‘lib turgan har bir kuni uchun taxminan 5 000 AQSH dollari miqdorida kompensatsiya olib turishadi. Musobaqa bir oydan ortiq davom etishini inobatga olsak, bu juda salmoqli mablag‘ demakdir.
Ma’lumot o‘rnida, qalbimizni cheksiz g‘ururga to‘ldirib aytamizki, italiyalik afsona Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk marotaba Jahon chempionatining final bosqichida qatnashmoqda. Mana shu tarixiy zafar sababli, milliy chempionatimiz — Superliga klublari ham mundial davomida o‘z g‘aznalarini qo‘shimcha va yirik miqdordagi xorij valyutasi bilan boyitib olish imkoniyatiga ega bo‘ldilar. Bu mablag‘lar yurtimizda futbol akademiyalari va infratuzilmani rivojlantirishga xizmat qilishi shubhasiz. Vakillarimizga maydonda omad, klublarimizga esa baraka tilaymiz!
Milliy terma jamoamizning Jahon chempionatidagi ilk tarixiy o‘yinlari, futbolchilarimizning transfer baholari hamda mundialning barcha eksklyuziv moliyaviy va taktik yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…