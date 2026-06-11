FIFA klublarga beriladigan kompensatsiyalar miqdorini rasman e’lon qildi

·35·Sport
FIFA klublarga beriladigan kompensatsiyalar miqdorini rasman e’lon qildi

AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining hayajonli bahslari boshlanib, chipta sotuvlari bo‘yicha O‘zbekiston ishtirokidagi o‘yinlar rekord o‘rnatayotgan bir paytda, Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA)dan milliy klublarimiz uchun nihoyatda yoqimli va moliyaviy jihatdan manfaatli bo‘lgan xushxabar yetib keldi. Janni Infantino rahbarligidagi tashkilot 1965-sonli rasmiy sirkulyarni ommaga e’lon qildi. Mazkur rasmiy hujjatda joriy mundialning ham saralash, ham final bosqichlarida o‘z mamlakatlari sharafini himoya qilgan futbolchilar uchun ular tegishli bo‘lgan klublarga qancha miqdorda tovon puli (kompensatsiya) to‘lab berilishi batafsil ochiqlandi.

E’lon qilingan ma’lumotlarga qaraganda, uzoq davom etgan va shiddatli kechgan saralash bosqichlari uchun FIFA tomonidan jami naqd 100 million AQSH dollari miqdorida ulkan mablag‘ ajratilgan. Ushbu mablag‘ning umumiy taqsimoti natijasida, dunyodagi har bir klub o‘z futbolchisining Jahon chempionati saralashi doirasida o‘tkazilgan har bir rasmiy bahsning qaydnomasiga (protokoliga) kiritilgani uchun taxminan 2 362 AQSH dollari miqdorida kafolatlangan to‘lovni qo‘lga kiritadi.

Bu yerda eng muhim va quvonarli jihat shundaki, chaqirilgan futbolchining yashil maydonda to‘p surganligi yoki zaxira o‘rindig‘ida qolganligi hech qanday ahamiyatga ega emas. Agar o‘yinchi rasmiy uchrashuv qaydnomasidan joy olgan bo‘lsa — FIFA klub hisob-raqamiga mablag‘ni to‘liq o‘tkazib beradi. O‘zbekiston Professional futbol ligasi (O‘zPFL) tomonidan olib borilgan dastlabki tahliliy hisob-kitoblar shuni ko‘rsatmoqdaki, yurtimiz Superligasi klublari milliy terma jamoalarga taqdim etgan futbolchilarining soni va o‘yinlaridan kelib chiqib, yaxshigina moliyaviy daromadga ega bo‘lishadi. To‘g‘ri, yakuniy raqamlar FIFA tomonidan uzil-kesil tasdiqlanganidan so‘ng ayrim kichik tafovutlar yoki o‘zgarishlar yuzaga kelishi mumkin, biroq umumiy manzara baribir yoqimli.

Bu hali hammasi emas! Xalqaro futbol tashkiloti ayni kunlarda Shimoliy Amerikada start olgan Jahon chempionatining final bosqichi uchun yana alohida 250 million AQSH dollari ajratganini ma’lum qildi. Belgilangan yangi me’yorlarga muvofiq, klublar mundialning yakuniy bosqich qaydnomasiga kiritilgan o‘z futbolchilarining musobaqada bo‘lib turgan har bir kuni uchun taxminan 5 000 AQSH dollari miqdorida kompensatsiya olib turishadi. Musobaqa bir oydan ortiq davom etishini inobatga olsak, bu juda salmoqli mablag‘ demakdir.

FIFA klublarga beriladigan kompensatsiyalar miqdorini rasman e’lon qildi

Ma’lumot o‘rnida, qalbimizni cheksiz g‘ururga to‘ldirib aytamizki, italiyalik afsona Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk marotaba Jahon chempionatining final bosqichida qatnashmoqda. Mana shu tarixiy zafar sababli, milliy chempionatimiz — Superliga klublari ham mundial davomida o‘z g‘aznalarini qo‘shimcha va yirik miqdordagi xorij valyutasi bilan boyitib olish imkoniyatiga ega bo‘ldilar. Bu mablag‘lar yurtimizda futbol akademiyalari va infratuzilmani rivojlantirishga xizmat qilishi shubhasiz. Vakillarimizga maydonda omad, klublarimizga esa baraka tilaymiz!

Milliy terma jamoamizning Jahon chempionatidagi ilk tarixiy o‘yinlari, futbolchilarimizning transfer baholari hamda mundialning barcha eksklyuziv moliyaviy va taktik yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

FIFAGianni InfantinoOʻzbekistonOʻzbekiston Professional Futbol Ligasi2026-yilgi FIFA Jahon chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...Bugun, 13:00Teddi Sheringem: Maykl Kerrik Manchester Yunaytedda Gvardiola yoʻlini takrorlaydiTeddi Sheringem: Maykl Kerrik Manchester Yunaytedda Gvardiola yoʻlini takrorlaydiBugun, 12:56Lyuis ochiq osmon ostidagi jang oldidan qamalganini hazil bilan esladiLyuis ochiq osmon ostidagi jang oldidan qamalganini hazil bilan esladiBugun, 12:48Iliya Topuriya Jastin Getjini ilk daqiqalardayoq nokaut qilishga va’da berdiIliya Topuriya Jastin Getjini ilk daqiqalardayoq nokaut qilishga va’da berdiBugun, 12:41Aleks Perreyra barcha og‘ir vazndagi jangchilarga murojaat qildi...Aleks Perreyra barcha og‘ir vazndagi jangchilarga murojaat qildi...Bugun, 12:36Kyle Walker nima uchun Jud Bellingem asosiy tarkibda tushishi kerakligini aytdiKyle Walker nima uchun Jud Bellingem asosiy tarkibda tushishi kerakligini aytdiBugun, 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...