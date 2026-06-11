Lyuis ochiq osmon ostidagi jang oldidan qamalganini hazil bilan esladi

·12·Sport
Lyuis ochiq osmon ostidagi jang oldidan qamalganini hazil bilan esladi

Aralash jang san’atlari (MMA) olamining eng quvnoq, kutilmagan hazillari va dahshatli nokautlari bilan tanilgan afsonaviy vakili, amerikalik tajribali og‘ir vaznli sportchi Derrik Lyuis yana diqqat markazida turibdi. Sport olami «UFC Freedom 250» super-turniri doirasida Iliya Topuriya, Jastin Getji va Aleks Perreyra ishtirokidagi markaziy janglarni intizorlik bilan kutayotgan bir paytda, «Qora mahluq» laqabli Lyuis o‘zining navbatdagi chiqishi bilan muxlislarga a’lo kayfiyat ulashdi. Ochiq osmon ostida tashkil etiladigan bo‘lajak o‘ziga xos jangi oldidan o‘tkazilgan rasmiy matbuot anjumanida tajribali jangchi jurnalistlarning savollariga o‘ziga xos tarzda, piching va hazil aralash javob qaytardi.

Matbuot xodimlari bilan uchrashuvda Derrik Lyuis ochiq havoda va stadionlarda jang qilish borasida allaqachon «katta tajriba»ga ega ekanligini kinoya bilan ifodalab, o‘zining o‘tmishidagi noxush, ammo kulgili xotirani yodga oldi:

«To‘g‘risini aytsam, hayotimda oxirgi marta ko‘chada, ya’ni ochiq osmon ostida mushtlashganimda, buning oqibati yaxshi tugamagan — naqd uch yarim yilga panjara ortiga ravona bo‘lgandim (kuladi). Shuning uchun ochiq havoda, tabiat qo‘ynida raqiblar bilan hisob-kitob qilish bo‘yicha menda yetarlicha "tajriba" bor, deb ayta olaman.

Bundan tashqari, men hozir Texas shtatida istiqomat qilaman. U yerning iqlimi o‘ziga xos — kun bo‘yi atrofda chivinlar uchib yuradi, turli hasharotlar to‘xtovsiz hujum qiladi. Qisqasi, ular kun bo‘yi mening boshimni qotirishadi, tinchlik berishmaydi. Biroq men bunday noqulay sharoitlarga, jazirama va hasharotlar hujumiga allaqachon o‘rganib, moslashib qolganman. Ochiq osmon ostidagi oktagon meni aslo qo‘rqita olmaydi», — deya davraga kulgi ulashdi mashhur og‘ir vaznli jangchi.

Eslatib o‘tish joizki, ayni paytda 41 yoshni qarshilagan va faoliyati davomida ko‘plab rekordlarni yangilagan Derrik Lyuis (29 ta g‘alaba, 13 ta mag‘lubiyat, 1 ta durang va 1 ta bekor qilingan jang) shu yilning 15 iyun sanasida oktagonga ko‘tariladi. «UFC Freedom 250» turniri doirasida unga mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan yosh va xavfli hamyurti Josh Xokit (9-0) raqiblik qiladi. Tajriba va yoshlik shiddati to‘qnashadigan ushbu og‘ir vaznlilar jangi turnirning eng yorqin voqealaridan biri bo‘lishi shubhasiz.

Derrik Lyuisning ochiq havodagi yangi nokauti tafsilotlari, «UFC Freedom 250» turnirining eng sara lahzalari va MMA olamiga oid eng qaynoq, eksklyuziv hamda shov-shuvli maqolalarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Derrick LewisUFCTexasIlia TopuriaJustin Gaethje
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...Bugun, 13:00Teddi Sheringem: Maykl Kerrik Manchester Yunaytedda Gvardiola yoʻlini takrorlaydiTeddi Sheringem: Maykl Kerrik Manchester Yunaytedda Gvardiola yoʻlini takrorlaydiBugun, 12:56Iliya Topuriya Jastin Getjini ilk daqiqalardayoq nokaut qilishga va’da berdiIliya Topuriya Jastin Getjini ilk daqiqalardayoq nokaut qilishga va’da berdiBugun, 12:41Aleks Perreyra barcha og‘ir vazndagi jangchilarga murojaat qildi...Aleks Perreyra barcha og‘ir vazndagi jangchilarga murojaat qildi...Bugun, 12:36Kyle Walker nima uchun Jud Bellingem asosiy tarkibda tushishi kerakligini aytdiKyle Walker nima uchun Jud Bellingem asosiy tarkibda tushishi kerakligini aytdiBugun, 12:13Alphonso Davies: Kanada futboli afsonasi JCh-2026 oldidan jarohat bilan kurashmoqdaAlphonso Davies: Kanada futboli afsonasi JCh-2026 oldidan jarohat bilan kurashmoqdaBugun, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...