Lyuis ochiq osmon ostidagi jang oldidan qamalganini hazil bilan esladi
Aralash jang san’atlari (MMA) olamining eng quvnoq, kutilmagan hazillari va dahshatli nokautlari bilan tanilgan afsonaviy vakili, amerikalik tajribali og‘ir vaznli sportchi Derrik Lyuis yana diqqat markazida turibdi. Sport olami «UFC Freedom 250» super-turniri doirasida Iliya Topuriya, Jastin Getji va Aleks Perreyra ishtirokidagi markaziy janglarni intizorlik bilan kutayotgan bir paytda, «Qora mahluq» laqabli Lyuis o‘zining navbatdagi chiqishi bilan muxlislarga a’lo kayfiyat ulashdi. Ochiq osmon ostida tashkil etiladigan bo‘lajak o‘ziga xos jangi oldidan o‘tkazilgan rasmiy matbuot anjumanida tajribali jangchi jurnalistlarning savollariga o‘ziga xos tarzda, piching va hazil aralash javob qaytardi.
Matbuot xodimlari bilan uchrashuvda Derrik Lyuis ochiq havoda va stadionlarda jang qilish borasida allaqachon «katta tajriba»ga ega ekanligini kinoya bilan ifodalab, o‘zining o‘tmishidagi noxush, ammo kulgili xotirani yodga oldi:
«To‘g‘risini aytsam, hayotimda oxirgi marta ko‘chada, ya’ni ochiq osmon ostida mushtlashganimda, buning oqibati yaxshi tugamagan — naqd uch yarim yilga panjara ortiga ravona bo‘lgandim (kuladi). Shuning uchun ochiq havoda, tabiat qo‘ynida raqiblar bilan hisob-kitob qilish bo‘yicha menda yetarlicha "tajriba" bor, deb ayta olaman.
Bundan tashqari, men hozir Texas shtatida istiqomat qilaman. U yerning iqlimi o‘ziga xos — kun bo‘yi atrofda chivinlar uchib yuradi, turli hasharotlar to‘xtovsiz hujum qiladi. Qisqasi, ular kun bo‘yi mening boshimni qotirishadi, tinchlik berishmaydi. Biroq men bunday noqulay sharoitlarga, jazirama va hasharotlar hujumiga allaqachon o‘rganib, moslashib qolganman. Ochiq osmon ostidagi oktagon meni aslo qo‘rqita olmaydi», — deya davraga kulgi ulashdi mashhur og‘ir vaznli jangchi.
Eslatib o‘tish joizki, ayni paytda 41 yoshni qarshilagan va faoliyati davomida ko‘plab rekordlarni yangilagan Derrik Lyuis (29 ta g‘alaba, 13 ta mag‘lubiyat, 1 ta durang va 1 ta bekor qilingan jang) shu yilning 15 iyun sanasida oktagonga ko‘tariladi. «UFC Freedom 250» turniri doirasida unga mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan yosh va xavfli hamyurti Josh Xokit (9-0) raqiblik qiladi. Tajriba va yoshlik shiddati to‘qnashadigan ushbu og‘ir vaznlilar jangi turnirning eng yorqin voqealaridan biri bo‘lishi shubhasiz.
Derrik Lyuisning ochiq havodagi yangi nokauti tafsilotlari, «UFC Freedom 250» turnirining eng sara lahzalari va MMA olamiga oid eng qaynoq, eksklyuziv hamda shov-shuvli maqolalarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…