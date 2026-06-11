FIFA vaqtni cho‘zishga qarshi inqilobiy yangi qoidalarni joriy etmoqchi
Shimoliy Amerika qit’asida 2026 yilgi Jahon chempionatining qaynoq va shiddatli uchrashuvlari davom etayotgan, milliy terma jamoamiz o‘z tarixiy yurishini boshlash arafasida turgan bir paytda, Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) tomonidan millionlar o‘yini jozibasini yanada oshirishga qaratilgan olamshumul yangiliklar tayyorlanmoqda. Futbol uchrashuvlari davomida muxlislarning haqli e’tirozlariga sabab bo‘layotgan eng og‘riqli muammolardan biri — vaqtni bekorga cho‘zish va sun’iy ravishda o‘yin tempini tushirish holatlariga qarshi keskin choralar ko‘riladigan bo‘ldi. Ispaniyaning nufuzli va ommabop «El Mundo» nashri tarqatgan so‘nggi ma’lumotlarga qaraganda, Janni Infantino rahbarligidagi tashkilot yaqin orada futbol olamini tubdan o‘zgartirib yuboradigan bir qator inqilobiy tartib-qoidalarni amaliyotga tatbiq etishni rejalashtirmoqda.
Insayderlarning ochiqlashicha, yangi qoidalar nafaqat uchrashuvlarning sof o‘yin vaqtini uzaytirishga, balki maydondagi dinamika va tezkorlikni ta’minlashga xizmat qiladi. Mazkur loyiha doirasida quyidagi muhim o‘zgarishlar kutilmoqda:
Darvozabonlar va autdan (yon chiziqdan) to‘pni o‘yinga kiritish uchun «5 soniyalik» qat’iy cheklov
Endilikda o‘yinda ustunlikka ega bo‘lib turgan jamoa posbonlarining to‘pni o‘yinga kiritishda soniyalarni «o‘g‘irlashi» qat’iyan taqiqlanadi. Agar darvozabon darvoza to‘pini (goldan keyin yoki to‘p maydonni tark etganda) o‘yinga kiritish jarayonida besh soniyadan ortiq vaqt sarflasa, hakam o‘yinni to‘xtatadi va kutilmaganda raqib jamoa foydasiga burchak zarbasi (korner) belgilaydi. Bu darvozabonlar uchun juda jiddiy ogohlantirish bo‘lishi shubhasiz.
Xuddi shunga o‘xshash qat’iy va tezkor tartib autdan (yon chiziqdan) to‘pni o‘yinga kiritish paytida ham amal qiladi. To‘pni qo‘liga olgan futbolchi agar belgilangan besh soniyalik muddat ichida uni maydonga tashlab bera olmasa, autni bajarish huquqi avtomatik ravishda raqib jamoasi vakillariga o‘tib ketadi. Bu qoidalar futbolchilarni maydonda juda tez va sergak harakat qilishga majbur qiladi.
«Jarohat simulyatsiyasi»ga qarshi 1 daqiqalik cheklov
Futbol muxlislarini eng ko‘p asabiylashtiradigan holatlardan yana biri — o‘yin oxirlab qolganda futbolchilarning maydonga yotib olib, vaqt cho‘zishlaridir. FIFA bu muammoga ham nihoyatda oqilona va adolatli yechim topdi. Yangi qoidaga ko‘ra, agar biror-bir futbolchining shikastlanishi (jarohat olishi) sababli hakam o‘yinni to‘xtatishga majbur bo‘lsa, o‘sha o‘yinchi tibbiy yordam olgandan so‘ng albatta maydonni tark etishi shart.
Eng asosiy jihati — u maydondan tashqarida kamida bir daqiqa davomida qolishi qat’iyan belgilab qo‘yiladi. Ushbu majburiy muddat to‘liq o‘tganidan keyingina, bosh hakamning ruxsati bilan futbolchi yana yashil maydonga qaytib, bahsga kirisha oladi. Bu qoida maydonda sun’iy ravishda jarohat simulyatsiyasini ko‘rsatadigan o‘yinchilarni jazolash va ularning jamoasini bir daqiqa davomida kamchilik bo‘lib harakat qilishini ta’minlash orqali adolatni tiklaydi.
Tahlilchilarning fikricha, ushbu qoidalar futbol tarixidagi eng katta islohotlardan biri bo‘ladi va u bahslarning yanada shiddatli, gollarga boy va eng muhimi — tomoshabop kechishini kafolatlaydi. Ko‘ramiz, FIFA ushbu inqilobiy o‘zgarishlarni qaysi musobaqadan boshlab rasman kuchga kiritar ekan.
FIFAning yangi taktik qoidalari, JCH-2026 uchrashuvlaridagi hakamlik va vaqt hisoblanishi hamda Yevropa futbolining eng qaynoq, eksklyuziv va shov-shuvli xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…