FIFA vaqtni cho‘zishga qarshi inqilobiy yangi qoidalarni joriy etmoqchi

·12·Sport
FIFA vaqtni cho‘zishga qarshi inqilobiy yangi qoidalarni joriy etmoqchi

Shimoliy Amerika qit’asida 2026 yilgi Jahon chempionatining qaynoq va shiddatli uchrashuvlari davom etayotgan, milliy terma jamoamiz o‘z tarixiy yurishini boshlash arafasida turgan bir paytda, Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) tomonidan millionlar o‘yini jozibasini yanada oshirishga qaratilgan olamshumul yangiliklar tayyorlanmoqda. Futbol uchrashuvlari davomida muxlislarning haqli e’tirozlariga sabab bo‘layotgan eng og‘riqli muammolardan biri — vaqtni bekorga cho‘zish va sun’iy ravishda o‘yin tempini tushirish holatlariga qarshi keskin choralar ko‘riladigan bo‘ldi. Ispaniyaning nufuzli va ommabop «El Mundo» nashri tarqatgan so‘nggi ma’lumotlarga qaraganda, Janni Infantino rahbarligidagi tashkilot yaqin orada futbol olamini tubdan o‘zgartirib yuboradigan bir qator inqilobiy tartib-qoidalarni amaliyotga tatbiq etishni rejalashtirmoqda.

Insayderlarning ochiqlashicha, yangi qoidalar nafaqat uchrashuvlarning sof o‘yin vaqtini uzaytirishga, balki maydondagi dinamika va tezkorlikni ta’minlashga xizmat qiladi. Mazkur loyiha doirasida quyidagi muhim o‘zgarishlar kutilmoqda:

Darvozabonlar va autdan (yon chiziqdan) to‘pni o‘yinga kiritish uchun «5 soniyalik» qat’iy cheklov

Endilikda o‘yinda ustunlikka ega bo‘lib turgan jamoa posbonlarining to‘pni o‘yinga kiritishda soniyalarni «o‘g‘irlashi» qat’iyan taqiqlanadi. Agar darvozabon darvoza to‘pini (goldan keyin yoki to‘p maydonni tark etganda) o‘yinga kiritish jarayonida besh soniyadan ortiq vaqt sarflasa, hakam o‘yinni to‘xtatadi va kutilmaganda raqib jamoa foydasiga burchak zarbasi (korner) belgilaydi. Bu darvozabonlar uchun juda jiddiy ogohlantirish bo‘lishi shubhasiz.

Xuddi shunga o‘xshash qat’iy va tezkor tartib autdan (yon chiziqdan) to‘pni o‘yinga kiritish paytida ham amal qiladi. To‘pni qo‘liga olgan futbolchi agar belgilangan besh soniyalik muddat ichida uni maydonga tashlab bera olmasa, autni bajarish huquqi avtomatik ravishda raqib jamoasi vakillariga o‘tib ketadi. Bu qoidalar futbolchilarni maydonda juda tez va sergak harakat qilishga majbur qiladi.

«Jarohat simulyatsiyasi»ga qarshi 1 daqiqalik cheklov

Futbol muxlislarini eng ko‘p asabiylashtiradigan holatlardan yana biri — o‘yin oxirlab qolganda futbolchilarning maydonga yotib olib, vaqt cho‘zishlaridir. FIFA bu muammoga ham nihoyatda oqilona va adolatli yechim topdi. Yangi qoidaga ko‘ra, agar biror-bir futbolchining shikastlanishi (jarohat olishi) sababli hakam o‘yinni to‘xtatishga majbur bo‘lsa, o‘sha o‘yinchi tibbiy yordam olgandan so‘ng albatta maydonni tark etishi shart.

Eng asosiy jihati — u maydondan tashqarida kamida bir daqiqa davomida qolishi qat’iyan belgilab qo‘yiladi. Ushbu majburiy muddat to‘liq o‘tganidan keyingina, bosh hakamning ruxsati bilan futbolchi yana yashil maydonga qaytib, bahsga kirisha oladi. Bu qoida maydonda sun’iy ravishda jarohat simulyatsiyasini ko‘rsatadigan o‘yinchilarni jazolash va ularning jamoasini bir daqiqa davomida kamchilik bo‘lib harakat qilishini ta’minlash orqali adolatni tiklaydi.

Tahlilchilarning fikricha, ushbu qoidalar futbol tarixidagi eng katta islohotlardan biri bo‘ladi va u bahslarning yanada shiddatli, gollarga boy va eng muhimi — tomoshabop kechishini kafolatlaydi. Ko‘ramiz, FIFA ushbu inqilobiy o‘zgarishlarni qaysi musobaqadan boshlab rasman kuchga kiritar ekan.

FIFAning yangi taktik qoidalari, JCH-2026 uchrashuvlaridagi hakamlik va vaqt hisoblanishi hamda Yevropa futbolining eng qaynoq, eksklyuziv va shov-shuvli xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

FIFAJanni InfantinoIspaniyaEl MundoShimoliy Amerika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal UNICEF elchisi etib tayinlandiLamine Yamal UNICEF elchisi etib tayinlandiBugun, 15:57James Rodriguez Luis Diazning Oltin toʻpni yutishiga ishonmoqdaJames Rodriguez Luis Diazning Oltin toʻpni yutishiga ishonmoqdaBugun, 13:57Devid Simen Manchester Yunaytedni tanqid qildi va Fernandeshni kamsitdiDevid Simen Manchester Yunaytedni tanqid qildi va Fernandeshni kamsitdiBugun, 13:33«Bashakshehir»dan Abbos Fayzullayevning JCH-2026dagi ishtirokiga munosabat«Bashakshehir»dan Abbos Fayzullayevning JCH-2026dagi ishtirokiga munosabatBugun, 13:14Trent Alexander-Arnold Angliya Premer-ligasiga qaytadimi?Trent Alexander-Arnold Angliya Premer-ligasiga qaytadimi?Bugun, 13:11Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...Bugun, 13:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...