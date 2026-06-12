Joze Mourinio rasman yana «Real» klubi bosh murabbiyi etib tayinlandi

·30·Sport
Joze Mourinio rasman yana «Real» klubi bosh murabbiyi etib tayinlandi

Dunyo futboli olamida transfer oynasi nafaqat yulduz futbolchilar, balki mashhur murabbiylarning kutilmagan yurishlari bilan ham olovlanmoqda. Ayni paytda millionlar nigohi Amerika yashil maydonlaridagi Jahon chempionati bahslariga qaratilgan bir paytda, klublar futbolida asrning eng shov-shuvli va hayajonli qaytishlaridan biri rasman e’lon qilindi. Madridning «Real» klubi rahbariyati fransiyalik va ispaniyalik mutaxassislar atrofidagi uzoq davom etgan mish-mishlarga chek qo‘yib, jamoa jilovini yana afsonaviy va takrorlanmas Joze Mourinioga topshirganini ma’lum qildi. Ushbu xabar butun dunyodagi «qaymoqranglilar» muxlislari tomonidan katta quvonch va hayrat bilan kutib olindi.

«Qirollik klubi» rasmiy sahifalarida berilgan bayonotga ko‘ra, tajribali portugaliyalik mutaxassis bilan uzoq muddatli — 2029 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan rasmiy shartnoma imzolandi. Mashhur «Maxsus» (The Special One) laqabli murabbiy Madrid superklubi ixtiyoriga shu yilning 13 iyul sanasida, ya’ni jamoaning yangi mavsumoldi yig‘inlari va tayyorgarlik jarayonlari start oladigan kunda yetib keladi va to‘liq ishga kirishadi.

«Burgutlar»dan «Qaymoqranglilar» lageriga sayohat

Hozirda 63 yoshni qarshilagan portugaliyalik mashhur taktik o‘tgan mavsum davomida o‘z vatanida — Lissabonning «Benfika» klubida muvaffaqiyatli faoliyat olib borgan edi. Endilikda u Madrid grandi boshqaruvida Alvaro Arbeloaning o‘rnini egallaydigan bo‘ldi. Insayderlarning xabar berishicha, ushbu yirik kelishuv amalga oshishi uchun «Real» rahbariyati Lissabon «burgutlar»i hisob raqamiga 15 million yevro miqdorida tovon puli to‘lab bergan.

Madridlik ishqibozlarga yaxshi ma’lumki, bu Joze Mourinioning «Santyago Bernabeu»ga ilk tashrifi emas. Portugaliyalik fenomen avvalroq (2010–2013 yillar oralig‘ida) ham «Real»ni boshqargan bo‘lib, o‘sha davrda Kataloniyaning Gvardiola boshchiligidagi kuchli «Barselona»siga qarshi ayovsiz kurash olib borgan. U klub bilan birgalikda Ispaniya La Ligasida rekord ochko bilan chempionlikni, shuningdek, Ispaniya Kubogi hamda Superkubogi bosh sovrinlarini qo‘lga kiritgan edi.

Joze Mourinio futbol tarixidagi eng sovrindor murabbiylardan biri hisoblanadi. U faoliyati davomida «Real»dan tashqari, «Portu», Londonning «Chelsi», Milanning «Inter», «Manchester Yunayted», «Tottenxem» hamda Turkiyaning «Fenerbaxche» kabi nomdor jamoalarida g‘oliblik mentalitetini shakllantirgan. Muxlislar Jozening qaytishi bilan Madridda yana yangi va shiddatli g‘alabalar davri boshlanishiga ishonishmoqda.

Joze Mourinioning «Real»dagi yangi transferlari, jamoaning mavsumoldi o‘yinlari tafsilotlari va Yevropa futboliga oid eng qaynoq, eksklyuziv hamda shov-shuvli maqolalarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

José MourinhoReal MadridBenficaÁlvaro ArbeloaBarcelona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH—2026 g‘olibi tarixdagi eng katta mukofot pulini qo‘lga kiritadi...JCH—2026 g‘olibi tarixdagi eng katta mukofot pulini qo‘lga kiritadi...Kecha, 18:57Vataru Endo jarohat sabab Yaponiya terma jamoasidagi faoliyatini yakunladiVataru Endo jarohat sabab Yaponiya terma jamoasidagi faoliyatini yakunladiKecha, 18:56Rasman: Joze Mourinyo Real Madrid bosh murabbiyi etib tayinlandiRasman: Joze Mourinyo Real Madrid bosh murabbiyi etib tayinlandiKecha, 18:53Real Madrid Bernardo Silva uchun rasmiy taklif yubordiReal Madrid Bernardo Silva uchun rasmiy taklif yubordiKecha, 18:12Ronald Kuman Yaponiyaga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiRonald Kuman Yaponiyaga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiKecha, 17:37Viza ololmagan argentinalik muxlislarga bepul televizorlar tarqatildiViza ololmagan argentinalik muxlislarga bepul televizorlar tarqatildiKecha, 17:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...