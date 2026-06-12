Joze Mourinio rasman yana «Real» klubi bosh murabbiyi etib tayinlandi
Dunyo futboli olamida transfer oynasi nafaqat yulduz futbolchilar, balki mashhur murabbiylarning kutilmagan yurishlari bilan ham olovlanmoqda. Ayni paytda millionlar nigohi Amerika yashil maydonlaridagi Jahon chempionati bahslariga qaratilgan bir paytda, klublar futbolida asrning eng shov-shuvli va hayajonli qaytishlaridan biri rasman e’lon qilindi. Madridning «Real» klubi rahbariyati fransiyalik va ispaniyalik mutaxassislar atrofidagi uzoq davom etgan mish-mishlarga chek qo‘yib, jamoa jilovini yana afsonaviy va takrorlanmas Joze Mourinioga topshirganini ma’lum qildi. Ushbu xabar butun dunyodagi «qaymoqranglilar» muxlislari tomonidan katta quvonch va hayrat bilan kutib olindi.
«Qirollik klubi» rasmiy sahifalarida berilgan bayonotga ko‘ra, tajribali portugaliyalik mutaxassis bilan uzoq muddatli — 2029 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan rasmiy shartnoma imzolandi. Mashhur «Maxsus» (The Special One) laqabli murabbiy Madrid superklubi ixtiyoriga shu yilning 13 iyul sanasida, ya’ni jamoaning yangi mavsumoldi yig‘inlari va tayyorgarlik jarayonlari start oladigan kunda yetib keladi va to‘liq ishga kirishadi.
«Burgutlar»dan «Qaymoqranglilar» lageriga sayohat
Hozirda 63 yoshni qarshilagan portugaliyalik mashhur taktik o‘tgan mavsum davomida o‘z vatanida — Lissabonning «Benfika» klubida muvaffaqiyatli faoliyat olib borgan edi. Endilikda u Madrid grandi boshqaruvida Alvaro Arbeloaning o‘rnini egallaydigan bo‘ldi. Insayderlarning xabar berishicha, ushbu yirik kelishuv amalga oshishi uchun «Real» rahbariyati Lissabon «burgutlar»i hisob raqamiga 15 million yevro miqdorida tovon puli to‘lab bergan.
Madridlik ishqibozlarga yaxshi ma’lumki, bu Joze Mourinioning «Santyago Bernabeu»ga ilk tashrifi emas. Portugaliyalik fenomen avvalroq (2010–2013 yillar oralig‘ida) ham «Real»ni boshqargan bo‘lib, o‘sha davrda Kataloniyaning Gvardiola boshchiligidagi kuchli «Barselona»siga qarshi ayovsiz kurash olib borgan. U klub bilan birgalikda Ispaniya La Ligasida rekord ochko bilan chempionlikni, shuningdek, Ispaniya Kubogi hamda Superkubogi bosh sovrinlarini qo‘lga kiritgan edi.
Joze Mourinio futbol tarixidagi eng sovrindor murabbiylardan biri hisoblanadi. U faoliyati davomida «Real»dan tashqari, «Portu», Londonning «Chelsi», Milanning «Inter», «Manchester Yunayted», «Tottenxem» hamda Turkiyaning «Fenerbaxche» kabi nomdor jamoalarida g‘oliblik mentalitetini shakllantirgan. Muxlislar Jozening qaytishi bilan Madridda yana yangi va shiddatli g‘alabalar davri boshlanishiga ishonishmoqda.
Joze Mourinioning «Real»dagi yangi transferlari, jamoaning mavsumoldi o‘yinlari tafsilotlari va Yevropa futboliga oid eng qaynoq, eksklyuziv hamda shov-shuvli maqolalarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…