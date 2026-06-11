Vataru Endo jarohat sabab Yaponiya terma jamoasidagi faoliyatini yakunladi

·35·Sport
Vataru Endo jarohat sabab Yaponiya terma jamoasidagi faoliyatini yakunladi

Yaponiya terma jamoasi sardori Vataru Endo kutilmagan qaror qabul qildi. Liverpul yarim himoyachisi surunkali jarohati sababli 2026-yilgi Jahon chempionati qaydnomasidan oʻrin olmasligini va xalqaro faoliyatini butunlay yakunlashini eʻlon qildi. Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtadigan turnirgacha tiklanishga ulgurmagan futbolchi oʻz oʻrnini yoshlarga boʻshatib berishga qaror qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

33 yoshli futbolchi fevral oyida Angliya Premer-ligasi doirasidagi "Sanderlend"ga qarshi oʻyinda oyogʻidan jiddiy jarohat olgan edi. Shundan soʻng u uzoq vaqt reabilitatsiya jarayonini oʻtadi. Garchi Liverpul tarkibida mavsumning soʻnggi oʻyinida zaxira oʻrindigʻiga qaytgan boʻlsa-da, terma jamoa yigʻiniga qoʻshilgach, yuqori darajada oʻynashga tayyor emasligi maʻlum boʻldi.

Endo oʻz bayonotida terma jamoadan ketishi ogʻir boʻlganini, biroq jamoaning kelajagiga ishonishini taʻkidladi. "Jarohatdan soʻng safga qaytish uchun qoʻlimdan kelgan barcha ishni qildim, shuning uchun afsusda emasman. Jahon chempionatida qatnasholmasligim alamli, lekin Qatardagi mundialdan keyin jamoamiz qanchalik oʻsganidan faxrlanaman", — dedi yarim himoyachi.

Sobiq "Shtutgart" aʻzosi endilikda Yaponiya terma jamoasining oddiy muxlisiga aylanishini bildirdi. U jamoadoshlarini qoʻllab-quvvatlashga va yapon xalqini jamoa atrofida birlashishga chaqirdi. Endo Yaponiya baribir kun kelib Jahon chempioni boʻlishiga ishonishini qoʻshimcha qildi.

Vataru EndoLiverpulYaponiyaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinio rasman yana «Real» klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiJoze Mourinio rasman yana «Real» klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 19:00JCH—2026 g‘olibi tarixdagi eng katta mukofot pulini qo‘lga kiritadi...JCH—2026 g‘olibi tarixdagi eng katta mukofot pulini qo‘lga kiritadi...Kecha, 18:57Rasman: Joze Mourinyo Real Madrid bosh murabbiyi etib tayinlandiRasman: Joze Mourinyo Real Madrid bosh murabbiyi etib tayinlandiKecha, 18:53Real Madrid Bernardo Silva uchun rasmiy taklif yubordiReal Madrid Bernardo Silva uchun rasmiy taklif yubordiKecha, 18:12Ronald Kuman Yaponiyaga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiRonald Kuman Yaponiyaga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiKecha, 17:37Viza ololmagan argentinalik muxlislarga bepul televizorlar tarqatildiViza ololmagan argentinalik muxlislarga bepul televizorlar tarqatildiKecha, 17:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...