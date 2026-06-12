JCH-2026 ilk bahsida Meksika terma jamoasi JAR ustidan g‘alaba qozondi

·0·Sport
JCH-2026 ilk bahsida Meksika terma jamoasi JAR ustidan g‘alaba qozondi

Butun sayyora millionlab futbol ishqibozlari intizorlik bilan kutgan eng yirik va nufuzli sport bayrami — AQSH, Meksika va Kanada yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan 2026 yilgi Jahon chempionatining rasmiy ochilishiga guvoh bo‘ldi! Okean ortida start olgan ushbu ulug‘vor musobaqaning dastlabki uchrashuviyoq tribunalarni to‘ldirib o‘tirgan muxlislarga haqiqiy shiddat, gollar va kutilmagan dramalarni taqdim etdi. Musobaqaning ochilish bahsida «A» guruhi vakillari — turnir mezbonlaridan biri bo‘lmish mahoratli Meksika milliy terma jamoasi Afrika qit’asining shiddatli vakili Janubiy Afrika Respublikasi (JAR) futbolchilariga qarshi saf tortdi va ishonchli zafarni rasmiylashtirdi.

Nihoyatda yuqori tempda boshlangan uchrashuvning hali atigi 9-daqiqasi ketayotgan bir paytda, meksikaliklarning iqtidorli hujumchisi Xulian Kinones raqib darvozasini aniq nishonga olib, stadionni larzaga keltirdi va joriy mundialning ilk rasmiy goli muallifi sifatida tarix sahifalaridan joy oldi. Birinchi bo‘lim mezbonlarning ustunligida yakunlangan bo‘lsa, ikkinchi bo‘limda ham hujumkorlik susaygani yo‘q. Bahsning 67-daqiqasida tajribali va mahoratli forvard Raul Ximenes JAR posbonini ikkinchi bor taslim etib, oradagi farqni yiriklashtirdi hamda uchrashuvga yakuniy nuqtani qo‘ydi — 2:0.

Qizil kartochkalar «yomg‘iri» va shiddatli kurash

O‘yin faqatgina gollarga emas, balki maydondagi murosasiz va keskin to‘qnashuvlarga, hakamning qat’iy qarorlariga ham boy bo‘ldi. Afrikalik futbolchilar raqib hujumlarini to‘xtatishda qo‘pollikka yo‘l qo‘yishga majbur bo‘lishdi. Oqibatda, uchrashuvning 49-daqiqasida JAR terma jamoasi a’zosi Sitole ikkinchi ogohlantirishdan so‘ng maydondan chetlatildi. Bahs oxirlab qolganda — 84-daqiqada esa zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan Zvane ham to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka olib, jamoadoshlarini maydonda 9 kishi bo‘lib qolishiga sababchi bo‘ldi.

Biroq uchrashuvning hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+2-daqiqasida meksikaliklar himoyachisi Montes ham qo‘polligi uchun maydondan quvildi va har ikki jamoa o‘yinni to‘liq bo‘lmagan tarkibda yakunlashdi. Shunga qaramay, mezbonlar o‘z ishqibozlari qarshisida dastlabki muhim 3 ochkoni naqd qilib, pley-off sari ilk zalvorli qadamni tashlashdi.

JCH-2026. «A» guruhi. 1-tur tafsilotlari:

Meksika — JAR — 2:0

Gollar: Xulian Kinones (9), Raul Ximenes (67).

  • Meksika tarkibi: Ranxel, Reyes, Montes, Vaskes, Galyardo, Fidalgo (Mora, 66), Lira (Alvares, 76), Guterres (Chaves, 66), Alvarado, Kinones (Vega, 79), Ximenes (Gonsales, 76).

  • JAR tarkibi: Uilyams, Okon, Mudau, Sibisi, Mbokazi, Mokuna, Sitole, Adams (Zvane, 61), Modiba (Appollis, 77), Foster (Mbata, 56), Rayners (Makgopa, 77).

  • Ogohlantirishlar: Guterres (23) — Mokuna (17), Sibisi (74).

  • Chetlatishlar: Montes (90+2) — Sitole (49), Zvane (84).

Ajoyib kambeklar va shiddatli gollarga boy bo‘layotgan Jahon chempionatining keyingi qaynoq bahslari, milliy terma jamoamizning bo‘lajak tarixiy debyuti va Okean ortidan eng eksklyuziv, tezkor xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Janubiy Koreya terma jamoasi Chexiya ustidan irodali g‘alabani qo‘lga kiritdiJanubiy Koreya terma jamoasi Chexiya ustidan irodali g‘alabani qo‘lga kiritdiBugun, 05:26Diogo Jota va uning amalga oshmagan Jahon chempionati orzusi haqidaDiogo Jota va uning amalga oshmagan Jahon chempionati orzusi haqidaBugun, 03:35Djibril Cisseʻning oʻgʻli Liverpul bilan ilk professional shartnomasini imzoladiDjibril Cisseʻning oʻgʻli Liverpul bilan ilk professional shartnomasini imzoladiBugun, 20:57Lamine Yamal va Nico Williams Ispaniya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytdiLamine Yamal va Nico Williams Ispaniya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytdiBugun, 20:39Bavariya Ismael Saibari transferi uchun 53 million yevro taklif qildiBavariya Ismael Saibari transferi uchun 53 million yevro taklif qildiBugun, 20:35Masharipov terma jamoa bilan JCH—2026 rasmiy fotosessiyasida qatnashdiMasharipov terma jamoa bilan JCH—2026 rasmiy fotosessiyasida qatnashdiBugun, 19:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...