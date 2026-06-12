JCH-2026 ilk bahsida Meksika terma jamoasi JAR ustidan g‘alaba qozondi
Butun sayyora millionlab futbol ishqibozlari intizorlik bilan kutgan eng yirik va nufuzli sport bayrami — AQSH, Meksika va Kanada yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan 2026 yilgi Jahon chempionatining rasmiy ochilishiga guvoh bo‘ldi! Okean ortida start olgan ushbu ulug‘vor musobaqaning dastlabki uchrashuviyoq tribunalarni to‘ldirib o‘tirgan muxlislarga haqiqiy shiddat, gollar va kutilmagan dramalarni taqdim etdi. Musobaqaning ochilish bahsida «A» guruhi vakillari — turnir mezbonlaridan biri bo‘lmish mahoratli Meksika milliy terma jamoasi Afrika qit’asining shiddatli vakili Janubiy Afrika Respublikasi (JAR) futbolchilariga qarshi saf tortdi va ishonchli zafarni rasmiylashtirdi.
Nihoyatda yuqori tempda boshlangan uchrashuvning hali atigi 9-daqiqasi ketayotgan bir paytda, meksikaliklarning iqtidorli hujumchisi Xulian Kinones raqib darvozasini aniq nishonga olib, stadionni larzaga keltirdi va joriy mundialning ilk rasmiy goli muallifi sifatida tarix sahifalaridan joy oldi. Birinchi bo‘lim mezbonlarning ustunligida yakunlangan bo‘lsa, ikkinchi bo‘limda ham hujumkorlik susaygani yo‘q. Bahsning 67-daqiqasida tajribali va mahoratli forvard Raul Ximenes JAR posbonini ikkinchi bor taslim etib, oradagi farqni yiriklashtirdi hamda uchrashuvga yakuniy nuqtani qo‘ydi — 2:0.
Qizil kartochkalar «yomg‘iri» va shiddatli kurash
O‘yin faqatgina gollarga emas, balki maydondagi murosasiz va keskin to‘qnashuvlarga, hakamning qat’iy qarorlariga ham boy bo‘ldi. Afrikalik futbolchilar raqib hujumlarini to‘xtatishda qo‘pollikka yo‘l qo‘yishga majbur bo‘lishdi. Oqibatda, uchrashuvning 49-daqiqasida JAR terma jamoasi a’zosi Sitole ikkinchi ogohlantirishdan so‘ng maydondan chetlatildi. Bahs oxirlab qolganda — 84-daqiqada esa zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan Zvane ham to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka olib, jamoadoshlarini maydonda 9 kishi bo‘lib qolishiga sababchi bo‘ldi.
Biroq uchrashuvning hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+2-daqiqasida meksikaliklar himoyachisi Montes ham qo‘polligi uchun maydondan quvildi va har ikki jamoa o‘yinni to‘liq bo‘lmagan tarkibda yakunlashdi. Shunga qaramay, mezbonlar o‘z ishqibozlari qarshisida dastlabki muhim 3 ochkoni naqd qilib, pley-off sari ilk zalvorli qadamni tashlashdi.
JCH-2026. «A» guruhi. 1-tur tafsilotlari:
Meksika — JAR — 2:0
Gollar: Xulian Kinones (9), Raul Ximenes (67).
Meksika tarkibi: Ranxel, Reyes, Montes, Vaskes, Galyardo, Fidalgo (Mora, 66), Lira (Alvares, 76), Guterres (Chaves, 66), Alvarado, Kinones (Vega, 79), Ximenes (Gonsales, 76).
JAR tarkibi: Uilyams, Okon, Mudau, Sibisi, Mbokazi, Mokuna, Sitole, Adams (Zvane, 61), Modiba (Appollis, 77), Foster (Mbata, 56), Rayners (Makgopa, 77).
Ogohlantirishlar: Guterres (23) — Mokuna (17), Sibisi (74).
Chetlatishlar: Montes (90+2) — Sitole (49), Zvane (84).
Ajoyib kambeklar va shiddatli gollarga boy bo‘layotgan Jahon chempionatining keyingi qaynoq bahslari, milliy terma jamoamizning bo‘lajak tarixiy debyuti va Okean ortidan eng eksklyuziv, tezkor xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…