FIFA milliard dollarlik shov-shuvli rejasidan voz kechdi: Infantino chekinishga majbur bo'ldi

·33·Sport
FIFA milliard dollarlik shov-shuvli rejasidan voz kechdi: Infantino chekinishga majbur bo'ldi
Qisqacha

Xalqaro futbol federasiyasi Jahon chempionatlari va boshqa nufuzli musobaqalarning tijoriy huquqlarini xususiy investorlarga sotish rejasini to'xtatishga majbur bo'ldi. Evropa futbol uyushmalari ittifoqi va Shimoliy va Markaziy Amerika hamda Karib havzasi mamlakatlari futbol konfederasiyasining keskin boykot tahdidi FIFA rahbariyatini tanlagan yo'lidan ortga qaytardi.

Xalqaro futbol federasiyasi (FIFA) futbol tarixidagi eng bahsli va yirik moliyaviy loyihalardan birini to'xtatishga majbur bo'ldi. Jahon chempionatlari va boshqa nufuzli musobaqalarning tijoriy huquqlarini xususiy investorlarga sotish rejasi qit'alararo katta siyosiy mojaroga aylanib ketdi. Evropa va Shimoliy Amerika futbol tashkilotlari tomonidan e'lon qilingan keskin boykot tahdidi FIFA rahbariyatini tanlagan yo'lidan ortga qaytardi.

To'fon keltirib chiqargan taklif: JCh huquqlari sotuvga qo'yilgan edimi?

So'nggi oylarda FIFA prezidenti Janni Infantino tomonidan ilgari surilgan tashabbus jahon futbolida chinakam «portlash» effektini berdi. Loyihaga ko'ra, tashkilot Jahon chempionatlari va boshqa yirik turnirlarning tijoriy hamda translyasiya huquqlarining bir qismini xususiy investorlar konsorsiumiga o'tkazishni rejalashtirgan edi.

Infantino ushbu kelishuv milliy futbol assosiasiyalarining daromadlarini to'rt baravargacha oshirishini ta'kidlab, qarorni qabul qilish uchun federasiyalarga 19 sentyabrgacha muhlat belgilagan edi.

Biroq Xalqaro OAV, xususan, nufuzli sport nashrlarining yozishicha, ehtimoliy investorlar orqasida AQSh sobiq prezidenti Donald Trampning kuyovi Jared Kushnerning qarindoshlari bilan bog'liq moliyaviy tuzilmalar turgan. Bu esa jarayon atrofidagi shubha va e'tirozlarni yanada kuchaytirdi.

«Kelajakni sotishga hech kimning haqqi yo'q»: UEFAning keskin reaksiyasi

Loyiha e'lon qilinganidan so'ng birinchi bo'lib Evropa futbol uyushmalari ittifoqi (UEFA) keskin qarshilik ko'rsatdi. 30 iyul kuni UEFAga a'zo barcha 55 milliy assosiasiya bir ovozdan FIFAning ushbu rejasiga qarshi bayonot berdi.

Evropa futboli rahbariyati agar Infantino ushbu loyihani amalga oshirishda davom etsa, FIFA bayrog'i ostida o'tkaziladigan barcha musobaqalarni, shu jumladan, Jahon chempionatini ham to'liq boykot qilishini bildirdi.

«Kelajak avlodlar uchun ishonchli boshqaruvga topshirilgan boylikni xususiy qo'llarga sotishga hech kimning ma'naviy haqqi yo'q», — deyiladi UEFA tomonidan e'lon qilingan rasmiy bayonotda.

Ko'p o'tmay, Evropa pozisiyasini Shimoliy va Markaziy Amerika hamda Karib havzasi mamlakatlari futbol konfederasiyasi (KONKAKAF) ham to'liq qo'llab-quvvatladi. Ikki yirik konfederasiyaning birlashishi FIFAni misli ko'rilmagan izolyasiya xavfi ostida qoldirdi.

Infantinoning chekinishi va «Futbolni birlashtirish» va'dasi

Kuchayib borayotgan bosim, ommaviy noroziliklar va eng asosiysi — bo'lajak Jahon chempionatining barbod bo'lish xavfi FIFA rahbariyatini o'z pozisiyasini qayta ko'rib chiqishga majbur etdi.

Janni Infantino rasmiy chiqish qilib, FIFA ushbu taklif ustida ishlashni to'xtatganini e'lon qildi:

«Barcha nuqtai nazarlarni diqqat bilan tingladik. Loyiha turli qarama-qarshiliklarga sabab bo'ldi va bu endi uning dastlabki maqsadiga mos kelmaydi. Bizning asosiy vazifamiz har doim futbolni birlashtirish va rivojlantirish bo'lib qoladi», — dedi FIFA prezidenti.

Infantinoning qo'shimcha qilishicha, tashkilot yaqin orada barcha manfaatdor tomonlar, jumladan, konfederasiyalar va milliy assosiasiyalar ishtirokida kengaytirilgan uchrashuv o'tkazadi. Unda futbolni moliyalashtirish va rivojlantirishning muqobil, xavfsiz yo'llari muhokama qilinadi.

Xulosa: Futbol tijoratdan ustunmi?

Ushbu hodisa zamonaviy sport siyosatida muhim presedent yaratdi. FIFAning xususiy kapitalni futbol tuzilmalariga chuqurroq olib kirishga bo'lgan urinishi milliy va qit'aviy federasiyalarning qat'iy pozisiyasi sababli barbod bo'ldi.

UEFA va KONKAKAFning birlashgan fronti shuni ko'rsatdiki, hatto eng yirik moliyaviy daromadlar ham futbolning an'anaviy muvozanati va global musobaqalar ahamiyatidan ustun tura olmaydi. FIFA uchun bu cheklov bevosita tashkilot ichidagi kuchlar muvozanatini qayta ko'rib chiqishga signal bo'ldi.

FIFAGianni InfantinoUEFAJared KushnerDonald Trump
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada «super transfer» shov-shuvi: Shomurodov «Trabzonspor» nishoniga tushdiTurkiyada «super transfer» shov-shuvi: Shomurodov «Trabzonspor» nishoniga tushdiBugun, 12:03Kristian Kivu Jon Stonsning transferiga yuqori baho berdiKristian Kivu Jon Stonsning transferiga yuqori baho berdiBugun, 11:56Chelsi moliyaviy qoidabuzarliklar uchun 10 million funt sterling jarimaga tortildiChelsi moliyaviy qoidabuzarliklar uchun 10 million funt sterling jarimaga tortildiBugun, 11:39Inter Kurtis Jons uchun 30 million funtlik taklif yubordiInter Kurtis Jons uchun 30 million funtlik taklif yubordiBugun, 11:38Infantino Marokashda lol qoldi: "JCH-2030 tarixdagi eng go‘zal mundial bo‘ladi"Infantino Marokashda lol qoldi: "JCH-2030 tarixdagi eng go‘zal mundial bo‘ladi"Bugun, 09:51«Barselona» Angliyada omadsizlikka uchradi: «Birminghem»ga mag‘lub bo‘ldi«Barselona» Angliyada omadsizlikka uchradi: «Birminghem»ga mag‘lub bo‘ldiBugun, 09:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda