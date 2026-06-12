«Siti» Elliot Anderson uchun rekord darajadagi mablag‘ taklif qildi
Jahon chempionatining qaynoq va hayajonli uchrashuvlari Okean ortida davom etayotgan bir paytda, Angliya Premer-ligasi (APL) grandlari o‘rtasidagi transfer bozori ham chinakam suv osti vulqoniga aylandi. Ayniqsa, Bernardu Silvaning Madridning «Real» klubiga erkin agent sifatida tekinga ko‘chib o‘tganidan so‘ng, maydon markazini kuchaytirish payiga tushgan «Manchester Siti» jamoasi transfer oynasida shov-shuvli va tarixiy yurishni amalga oshirishga kirishdi. «Shaharliklar» rahbariyati «Nottingem Forest»ning iqtidorli yarim himoyachisi Elliot Andersonni o‘z safiga qo‘shib olish uchun ikkinchi bor rasmiy taklif bilan chiqdi, biroq kutilmaganda yana rad javobini oldi.
Dunyoga mashhur va nufuzli «BBC Sport» nashrining tarqatgan eksklyuziv xabariga ko‘ra, mankuniyaliklar tomonidan berilgan ikkinchi moliyaviy taklif naqd 106 million funt-sterlingni tashkil etgan. E’tiborli jihati shundaki, shartnomada ko‘rsatilgan turli muvaffaqiyatli bonuslar va qo‘shimcha to‘lovlar bilan birgalikda ushbu umumiy summa astronomik darajadagi 122 million funt-sterlinggacha yetishi mumkin edi. Biroq «lesniklar» (Nottingemliklar) o‘z yetakchisini bunday katta mablag‘ evaziga ham osonlikcha qo‘yvorishni istashmayapti.
Tarixiy rekord ostonasidagi ingliz yigiti
Agar ikki tomon transfer bozorida ushbu kelishuvga erisha olishsa, hozirda atigi 23 yoshni qarshilagan serqirra yarim himoyachi futbol tarixidagi eng qimmatbaho va rekordchi ingliz futbolchisi sifatida tarix sahifalaridan mustahkam joy oladi. Hozirgi kungacha ushbu oliy unvon va rekord ko‘rsatkich 2023 yilning yozida «Vest Xem» lageridan Londonning «Arsenal» klubiga 105 million funt-sterling evaziga transfer qilingan mahoratli tayanch yarim himoyachisi Deklan Raysga tegishli bo‘lib turibdi. Enso Mareska esa ushbu rekordni buzishga to‘liq tayyor.
Elliot Anderson futbol sir-asrorlarini afsonaviy «Nyukasl Yunayted» klubi akademiyasida o‘rgangan va ushbu jamoa tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. U 2024 yilda atigi 15 million funt-sterling evaziga «Nottingem Forest» safiga borib qo‘shilgan edi. Qisqa vaqt ichida uning transfer bahosi bir necha barobarga o‘sib ketgani tahsinga loyiq.
Talantli futbolchi ortda qolgan mashaqqatli mavsum davomida APL doirasida naqd 38 ta uchrashuvda (barcha o‘yinlarda) maydonga tushib, o‘z hisobiga to‘rtta chiroyli gol yozdirib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi. Umumiy hisobda esa u «Nottingem» libosida 92 marotaba saf tortib, olti bor raqiblar darvozasini ishg‘ol etgan hamda jamoasining Premer-ligada jon saqlab qolishiga ulkan hissa qo‘shgan.
Ishonchli manbalarning ta’kidlashicha, «Manchester Siti» ushbu rad javobidan keyin ham taslim bo‘lmoqchi emas. Klublar o‘rtasidagi qizg‘in va keskin muzokaralar Okean ortidagi Jahon chempionati turniri davom etayotgan bir paytda ham izchil va tinimsiz ravishda davom etishi kutilmoqda. Tez orada yangi rekord guvohi bo‘lsak ajab emas.
Elliot Andersonning «Manchester Siti»ga o‘tish tafsilotlari, APL klublarining yangi shov-shuvli transferlari va Jahon chempionatining barcha eksklyuziv, tezkor xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…