«Siti» Elliot Anderson uchun rekord darajadagi mablag‘ taklif qildi

·47·Sport
«Siti» Elliot Anderson uchun rekord darajadagi mablag‘ taklif qildi

Jahon chempionatining qaynoq va hayajonli uchrashuvlari Okean ortida davom etayotgan bir paytda, Angliya Premer-ligasi (APL) grandlari o‘rtasidagi transfer bozori ham chinakam suv osti vulqoniga aylandi. Ayniqsa, Bernardu Silvaning Madridning «Real» klubiga erkin agent sifatida tekinga ko‘chib o‘tganidan so‘ng, maydon markazini kuchaytirish payiga tushgan «Manchester Siti» jamoasi transfer oynasida shov-shuvli va tarixiy yurishni amalga oshirishga kirishdi. «Shaharliklar» rahbariyati «Nottingem Forest»ning iqtidorli yarim himoyachisi Elliot Andersonni o‘z safiga qo‘shib olish uchun ikkinchi bor rasmiy taklif bilan chiqdi, biroq kutilmaganda yana rad javobini oldi.

Dunyoga mashhur va nufuzli «BBC Sport» nashrining tarqatgan eksklyuziv xabariga ko‘ra, mankuniyaliklar tomonidan berilgan ikkinchi moliyaviy taklif naqd 106 million funt-sterlingni tashkil etgan. E’tiborli jihati shundaki, shartnomada ko‘rsatilgan turli muvaffaqiyatli bonuslar va qo‘shimcha to‘lovlar bilan birgalikda ushbu umumiy summa astronomik darajadagi 122 million funt-sterlinggacha yetishi mumkin edi. Biroq «lesniklar» (Nottingemliklar) o‘z yetakchisini bunday katta mablag‘ evaziga ham osonlikcha qo‘yvorishni istashmayapti.

Tarixiy rekord ostonasidagi ingliz yigiti

Agar ikki tomon transfer bozorida ushbu kelishuvga erisha olishsa, hozirda atigi 23 yoshni qarshilagan serqirra yarim himoyachi futbol tarixidagi eng qimmatbaho va rekordchi ingliz futbolchisi sifatida tarix sahifalaridan mustahkam joy oladi. Hozirgi kungacha ushbu oliy unvon va rekord ko‘rsatkich 2023 yilning yozida «Vest Xem» lageridan Londonning «Arsenal» klubiga 105 million funt-sterling evaziga transfer qilingan mahoratli tayanch yarim himoyachisi Deklan Raysga tegishli bo‘lib turibdi. Enso Mareska esa ushbu rekordni buzishga to‘liq tayyor.

Elliot Anderson futbol sir-asrorlarini afsonaviy «Nyukasl Yunayted» klubi akademiyasida o‘rgangan va ushbu jamoa tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. U 2024 yilda atigi 15 million funt-sterling evaziga «Nottingem Forest» safiga borib qo‘shilgan edi. Qisqa vaqt ichida uning transfer bahosi bir necha barobarga o‘sib ketgani tahsinga loyiq.

Talantli futbolchi ortda qolgan mashaqqatli mavsum davomida APL doirasida naqd 38 ta uchrashuvda (barcha o‘yinlarda) maydonga tushib, o‘z hisobiga to‘rtta chiroyli gol yozdirib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi. Umumiy hisobda esa u «Nottingem» libosida 92 marotaba saf tortib, olti bor raqiblar darvozasini ishg‘ol etgan hamda jamoasining Premer-ligada jon saqlab qolishiga ulkan hissa qo‘shgan.

Ishonchli manbalarning ta’kidlashicha, «Manchester Siti» ushbu rad javobidan keyin ham taslim bo‘lmoqchi emas. Klublar o‘rtasidagi qizg‘in va keskin muzokaralar Okean ortidagi Jahon chempionati turniri davom etayotgan bir paytda ham izchil va tinimsiz ravishda davom etishi kutilmoqda. Tez orada yangi rekord guvohi bo‘lsak ajab emas.

Elliot Andersonning «Manchester Siti»ga o‘tish tafsilotlari, APL klublarining yangi shov-shuvli transferlari va Jahon chempionatining barcha eksklyuziv, tezkor xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Elliot AndersonManchester CityNottingham ForestBernardo SilvaReal Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe Deschampsning Italiya terma jamoasiga oʻtishiga qarshi chiqdiKylian Mbappe Deschampsning Italiya terma jamoasiga oʻtishiga qarshi chiqdiBugun, 07:14Bernardo Silva Real Madrid bilan shartnoma imzoladiBernardo Silva Real Madrid bilan shartnoma imzoladiBugun, 06:54Oljas Abrayev O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatlarini yuqori baholadiOljas Abrayev O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatlarini yuqori baholadiBugun, 06:36Dmitriy Kuznetsov JCH-2026 da O‘zbekiston terma jamoasiga omad tiladiDmitriy Kuznetsov JCH-2026 da O‘zbekiston terma jamoasiga omad tiladiBugun, 06:25«Real» klubi Vinisius Juniorga keskin ultimatum e’lon qildi«Real» klubi Vinisius Juniorga keskin ultimatum e’lon qildiBugun, 06:15Bernardu Silva erkin agent sifatida Madridning «Real» klubiga qo‘shildiBernardu Silva erkin agent sifatida Madridning «Real» klubiga qo‘shildiBugun, 05:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...